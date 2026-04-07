Bilety na Diunę 3 już się wyprzedają. Tak, na seans w grudniu

Widzowie najwyraźniej nie mogą się już doczekać debiutu trzeciej części "Diuny" i już planują swój czas wolny na grudzień, czy miesiąc premiery produkcji Denisa Villeneuve'a. Tak, podczas gdy niektórzy nie wiedzą, co będą jedli na obiad, fani produkcji science fiction zawczasu rezerwują bilety, aby mieć pewność, że na sali kinowej nie zabraknie dla nich miejsca. Mogą to zrobić dzięki temu, że niektóre zagraniczne kina umożliwiają zakup biletów już teraz. Zainteresowanie jest tak duże, że w niektórych obiektach miejsca na sali zostały już wyprzedane.

Kina sprzedają bilety na Diunę 3. Premiera w grudniu

Bilety na seanse IMAX "Diuny: Części trzeciej" są już dostępne w sprzedaży. The Hollywood Reporter podaje, że w wybranych kinach na świecie można zarezerwować już miejsce na sali kinowej na jeden seans dziennie. Widzowie, chcąc mieć pewność, że obejrzą produkcję w dniu premiery, rzucili się na bilety, w związku z czym w niektórych lokalizacjach nie można już ich zakupić.

Wybrane miasta sprzedawały wejściówki na weekend otwarcia - od 17 do 20 grudnia. Wśród lokalizacji, gdzie bilety na produkcję Villeneuve'a można kupić już teraz, znajdują się m.in. 4 kina w Los Angeles, 2 w San Francisco oraz kina w innych miastach, takich jak Londyn, Vancouver, Nowy Jork, Dallas, Miami i inne. Warner Bros. poinformował, że bilety wyprzedały się w ciagu kilku godzin.

"Diuna: Część trzecia" to adaptacja powieści Franka Herberta o tytule "Mesjasz Diuny". Jak wynika z niedawnego zwiastuna, akcja produkcji rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z poprzedniej części. To czas, gdy Paul Atryda (Timothee Chalamet) i Chani (Zendaya) doczekali się potomstwa - Leto i Ganimy. Atryda, który poślubił księżniczkę Irulan (Florence Pugh), przejął władzę, a za jego tyrańskich rządów prowadzona jest wyniszczająca wojnę. Kiedy okazauje się, że jego rządy są zagrożone, do akcji wkracza Scytale (Robert Pattinson).

"Diuna: Część trzecia" zadebiutuje w kinach 18 grudnia.

Anna Bortniak 07.04.2026 11:28

