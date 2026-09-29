Dlaczego Unabomber atakował? Netflix nie do końca to wyjaśnił

Śledztwo w sprawie Teda Kaczynskiego uważane jest za jedno z najdłuższych i najdroższych w historii FBI. Mężczyzna, znany jako Unabomber, był uzdolnionym studentem matematyki. Najpierw uzyskał licencjat z matematyki na Harvardzie, a następnie magisterium i doktorat z tego samego przedmiotu na University of Michigan. W 1967 roku w wieku 25 lat podjął się nauczania matematyki na University of California, a już 2 lata później zrezygnował z kariery akademickiej i wycofał się z życia społecznego na rzecz mieszkania w odciętej od prądu i wody chatce na odludziu.

Kaczynski zostanie zapamiętany nie jako wybitny matematyk, a terrorysta, który w latach 1978-1995 prowadził kampanię bombową. W wyniku 16 ataków na linie lotnicze, sklepy komputerowe oraz ludzi związanych z technologią zginęły 3 osoby, a 23 zostały ranne. Po opublikowaniu jego manifestu na łamach "The Washington Post" i "The New York Times" Kaczynski został schwytany przez FBI i aresztowany w kwietniu 1996 roku. Został skazany na dożywocie. Zmarł 10 czerwca 2023 roku w wieku 81 lat. Z jakiego powodu zdecydował się na tak radykalne posunięcia, mimo swojego wykształcenia?

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Dlaczego Unabomber zabijał? Film Netfliksa nie do końca to wyjaśnił

Kaczynski w filmie Netfliksa wpada na pomysł z "eksperymentem" po innowacyjnym programie swojego profesora Henry'ego Murraya (Russell Crowe), który nie zakończył się dla niego pomyślnie. Podczas debat z panem C próbował bronić swoich idei, którymi w rzeczywistości była krytyka postępu technologicznego. Kaczynski wierzył, że nowoczesna cywilizacja technologiczna niszczy ludzką wolność, godność i środowisko. Żarliwie bronił swojej tezy, że człowiek powinien być autonomiczną jednostką.

Jacob Trembley w roli Teda Kaczynskiego. Kadr z filmu Netfliksa

Można wysnuć zatem wniosek, że Kaczynski zdecydował się na przeprowadzanie zamachów bombowych, ponieważ była to jego forma walki z systemem przemysłowo-technologicznym, którego nienawidził. Matematyk twierdził w swoim manifeście, że technologia odbiera ludziom autonomię i zmusza ich do życia w bezosobowych strukturach, w których hobby i kariera niwelują poczucie bezsensu.

Chcąc zwrócić uwagę na konieczność rozbicia tego systemu, wymyślił ataki bombowe. Wierzył, że będzie to narzędzie terroru, które zwróci uwagę na jego idee. Za cel obrał sobie osoby powiązane z technologią i przemysłem, a także linie lotnicze, symbolizujące postęp. Miał nadzieję, że jeśli będzie atakował te konkretne podmioty, ludzie nie będą chcieli podejmować pacy w sektorach nauki, techniki i przemysłu.

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