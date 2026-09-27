Netflix zrobił adaptację arcydzieła. Cały świat na nią czekał
Jedna adaptacja wybitnej literatury niedawno pojawiła się na Netfliksie. A zaraz zadebiutuje druga, prawdopodobnie nawet bardziej wyczekiwana niż nasza "Lalka". Na platformę zmierza bowiem serial na podstawie arcydzieła Johna Steinbecka.
Na jaką adaptację w drugiej połowie 2026 roku użytkownicy Netfliksa czekali najbardziej? Pytanie jest podchwytliwe. W naszym kraju to z pewnością byłaby "Lalka", która już od jakiegoś czasu gości na platformie. Serial na podstawie książki Bolesława Prusa nie na wszystkich wywarł pozytywne wrażenie. Wszystko przez daleko idące zmiany względem oryginału.
Niezależnie od głosów krytyki "Lalka" szybko stała się hitem. U nas wciąż ogląda się jak szalona. Ale prawda jest taka, że w skali światowej bardziej będzie liczyć się nadchodząca adaptacja. Mówimy przecież o serialowej wersji jednej z najwybitniejszych amerykańskich powieści wszech czasów. Chodzi o "Na wschód od Edenu".
Netflix - co obejrzeć?
"Na wschód od Edenu" powszechnie uważane jest za klasykę amerykańskiej literatury, arcydzieło, a przy tym najlepszą powieść Johna Steinbecka. Fabuła skupia się na losach braci bliźniaków, poróżnionych niczym Kain i Abel. Rywalizują oni o względy i miłość surowego ojca, aż w końcu zakochują się w tej samej kobiecie. Czy tak to też będzie wyglądało w serialu Netfliksa?
Jak wynika z krótkiego opisu serial ma być nową interpretacją arcydzieła Johna Steinbecka. Co za tym idzie twórcy kierują szczególną uwagę na bohaterkę (a właściwie antybohaterkę) znaną dotychczas z dalszego planu. Najważniejsze co musicie o niej wiedzieć to to, że wciela się w nią Florence Pugh. Największa gwiazda produkcji gra Cathy Ames, czyli matkę bliźniaków, która prowadzi dom publiczny.
Być może dobrze, że Netflix nie stawia na wierną adaptację. Aczkolwiek nowe "Na wszchód od Edenu" na pewno nie opędzi się od porównań z filmem na podstawie powieści Johna Steinbecka z 1955 roku. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Najważniejsza z nich to ta, że pełny metraż uważa się za klasykę. W dodatku z nieśmiertelną rolą Jamesa Deana. Ach, zastępujący go w roli Caleba Joseph Zada nie miał łatwego zadania.
Co więcej, twórczynią serialu Netfliksa Zoe Kazan. Nazwisko powinno brzmieć znajomo, bo jej dziadek nie dość, że był słynnym reżyserem, to jeszcze przecież stał za kamerą pełnometrażowego "Na wschód od Edenu". Nie oszukujmy się, jego wnuczka musiała odczuwać dużą presję podczas realizacji produkcji. Jak sobie poradziła z taką odpowiedzialnością? Przekonamy się o tym już niedługo.
"Na wschód od Edenu" zadebiutuje na Netfliksie dokładnie w najbliższy czwartek, 1 października. Jest to tak duża premiera, że platforma nawet nie próbuje odwracać od niej naszej uwagi. Prócz niej za wiele premier oryginalnych tytułów w przyszłym tygodniu nie planuje. Nie będzie więc wyjścia. Głodni nowości użytkownicy będą musieli oglądać nową adaptację arcydzieła Johna Steinbecka.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.