Byłam na Dniach Siedlec i widziałam kontener Darka Wasiaka. Szczera opinia

Sobota, godzina 12:45. Zbieramy się pod Pałacem Kultury, wsiadamy do autokaru i ruszamy. Tego dnia odbywają się bowiem Dni Siedlec, czyli ogólnodostępne wydarzenie dla Siedlczan i Siedlczanek oraz przybyłych z okolicznych miast i miasteczek. Część osób już pewnie się domyśla, dlaczego to właśnie tam zabrał nas Canal+. W końcu Siedlce to miasto, gdzie znajduje się siedziba fikcyjnej firmy Kropliczanka z serialu "The Office PL". Mimo że w rzeczywistości sceny kręcone są w Warszawie, to akcentów z produkcji na Dniach Siedlec nie mogło zabraknąć. Mam poczucie, że było to wyjątkowe wydarzenie.

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Kropliczanka na Dniach Siedlec. Akcent z serialu The Office PL

Kiedy już wysiedliśmy z autokaru, od razu popędziliśmy na halę, gdzie czekały już tłumy. Nic dziwnego, w końcu kto nie chciałby zobaczyć aktorów i aktorek oraz twórców "The Office PL"? Było to bardzo owocne spotkanie, podczas którego nie zabrakło kontrowersyjnych pytań (czy Kropliczanka zasponsoruje komunię Damianka), interesujących informacji (bohater Michała Sikorskiego nie mógł się śmiać, żeby nie odpadła mu przyklejona broda), a także odpowiedzi na najbardziej nurtujące kwestie (czy będą kolejne sezony).

Po tym gdy aktorom i twórcom udało się wyjść z ognia pytań, okazało się, że organizatorzy mają dla nas niespodziankę. Początkowo według planu mieliśmy zobaczyć 2 pierwsze odcinki 6. sezonu "The Office PL", jednak nieoczekiwanie okazało się, że przygotowano dla nas aż 3 odcinki. To było coś wspaniałego - oglądać tę produkcję w towarzystwie wielu innych widzów, a także aktorów. Niezwykłe przeżycie, które pozwoliło spojrzeć na serial zupełnie inaczej. Ale to nie był koniec.

Adam Woronowicz i Vanessa Aleksander niestety nie byli obecni na Dniach Siedlec. Z tego powodu postanowiono zorganizować konkurs na najlepszego sobowtóra Darka Wasiaka i Patrycji Kowalskiej. Konkurencja była mocna, co tylko pokazuje, jak widzowie dobrze znają "The Office PL" i przez te lata zdążyli pokochać swoich ulubionych bohaterów. Okazało się, że zwyciężczynie już za jakiś czas będą mogły odebrać wspaniałą nagrodę - zaproponowano im udział w 7. sezonie serialu w roli statystek. Genialne.

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Po pokazie przenieśliśmy się do specjalnej strefy, w której odtworzono biuro Kropliczanki. Można tam było wziąć udział w takich aktywnościach jak water pong, państwa miasta, przelewanie wody z kubeczków czy rzut kapciem w tarczę z pająkami. Obok znajdował się natomiast słynny kontener Darka, a także strefa, w której można było spróbować swoich sił w biegu w kapciach. W międzyczasie w namiocie znajdowali się aktorzy z serialu, których można było złapać, zrobić sobie z nimi zdjęcie oraz chwilę z nimi porozmawiać.

Najpiękniejsze w tym wydarzeniu było to, że mogli wziąć w nim udział nie tylko dziennikarze czy influencerzy, ale również ludzie z ulicy. To właśnie ci najwięksi fani mogli obejrzeć pierwsze 3 odcinki przed premierą, pospacerować po biurze Kropliczanki, a także wziąć udział w rozmaitych grach i wygrać gadżety ze swojego ulubionego serialu. Było to szalenie miłe, że Canal+ i Kropliczanka wzięli pod uwagę również te osoby, które być może nigdy nie miałyby okazji doświadczyć czegoś takiego, gdyby nie byli dziennikarzami czy influencerami. Piękna sprawa. Apel o jedno: żadnych zmian.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.