Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime

W 2025 roku serwis SkyShowtime uraczył swoich subskrybentów wieloma premierami. Na platformie pojawiły się takie filmy jak "Uśmiechnij się 2", "Dziki robot" czy "Gladiator II", ale również produkcje odcinkowe, m.in. "Langer", "Strefa gangsterów" czy kontynuacja serialu "Poker Face". Niedawno do puli nowości dołączył również polski tytuł, który został doceniony przez widzów i krytyków.

The Office PL: polski serial dostępny w ofercie SkyShowtime

Mowa o serialu "The Office PL", polskim remake'u kultowego serialu "The Office", który pokochali widzowie na całym świecie. Produkcja została zrealizowana przez CANAL+ (w koprodukcji z Paramount) i to właśnie w tym serwisie jesienią 2021 roku zadebiutowały pierwsze odcinki tytułu.

Miejscem akcji "The Office PL" są Siedlce - to właśnie tam znajduje się siedziba firmy produkującej wodę mineralną "Kropliczanka". Prezesem przedsiębiorstwa jest Michał (Piotr Polak), pozbawiony autorefleksji szef, który szuka atencji i uznania wśród swoich pracowników. Jest to również człowiek optymistycznie nastawiony do życia - kiedy firma zostaje bowiem przejęta przez nowego właściciela, tylko on widzi w tym działaniu jakiekolwiek pozytywy. W międzyczasie pracownicy "Kropliczanki" zmagają się z biurową codziennością i biznesowymi roszadami.

"The Office PL" wyreżyserował Maciej Bochniak, a za scenariusz odpowiedzialni są Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło i Mateusz Zimnowodzki. W obsadzie znaleźli się: Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Mikołaj Matczak, Rafał Kowalski, Kornelia Strzelecka, Milena Lisiecka, Marcin Pempuś, Monika Kulczyk, Monika Obara, Małgorzata Gorol, Jan Sobolewski, Adam Bobik i Mateusz Król.

Obecnie polskie "Biuro" składa się z czterech sezonów, a piąty jest już w drodze do CANAL+. Jego premiera zaplanowana jest na jesień 2025 roku. W serwisie SkyShowtime dostępne są pierwsze 2 sezony serialu.

Anna Bortniak 10.09.2025 15:32

