Koniec zdjęć do 6. sezonu The Office PL. Kiedy premiera?

Aż trudno uwierzyć, że lada moment obejrzymy już 6. odsłonę polskiej wersji ikonicznego tytułu. Serialu, w który początkowo mało kto wierzył, który na poziomie konceptu wydawał się niepotrzebny i bez szans na sukces. Kto by pomyślał, że kilka lat później będzie się go postrzegać jako jedną z najlepszych współczesnych rodzimych komedii. a potężne grono fanów (w tym ja) ze zniecierpliwieniem będzie wypatrywać kolejnej odsłony?



Zgadza się: „The Office PL” wyrosło na jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali. W pełni zasłużenie.

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The Office PL: koniec zdjęć do 6. sezonu

Reżyser Maciej Bochniak zapowiada 6. serię tymi słowami:

Wszystko już było? No jednak nie. Kryzys męskości, wyścig po władzę, nowe postaci, a w pomiędzy tym wszystkim codzienne spięcia i trudności naszych bohaterów. Polska w soczewce, dramat w komedii i Darek Wasiak na życiowym zakręcie. Mam nadzieję, że nasze emocje z pracy nad serialem przeniosą się na ekran. Bo były wyjątkowo silne.

Nowe odcinki mają przynieść jeszcze więcej celnych obserwacji, niezręcznych sytuacji i bohaterów próbujących zachować powagę w rzeczywistości, która uparcie odmawia współpracy. Obejrzymy je, oczywiście, tylko w serwisie streamingowym CANAL+. Kiedy dokładnie? Konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona - serial powróci jesienią, w październiku lub listopadzie.

Zakończyliśmy zdjęcia do kolejnego sezonu serialu, który na stałe wpisał się w krajobraz polskich produkcji komediowych. Ogromnie cieszy nas, że serial nie tylko konsekwentnie się rozwija, ale przede wszystkim wciąż znajduje drogę do widzów, którzy pokochali jego bohaterów za autentyczność, niedoskonałości i poczucie humoru. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji, zaskoczeń i charakterystycznej dla THE OFFICE PL satyry, która z przymrużeniem oka pokazuje naszą polską rzeczywistość



- podsumowała Adriana Sławińska, dyrektorka ds. Programowych CANAL+ Polska.

Za 6. sezon odpowiada zespół: Bochniak oraz scenarzyści - Mateusz Zimnowodzki i Jakub Rużyłło pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego, Karola Dziubę i Milenę Lisiecką. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).