REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Uncategorized

Koniec zdjęć do 6. sezonu The Office PL. Kiedy premiera?

Zdjęcia do 6. sezonu „The Office PL” dobiegły końca. Ekipa Kropliczanki uda się teraz na zasłużony urlop, a my zobaczymy ją na ekranach naszych telewizorów jeszcze w tym roku.

Michał Jarecki
Dodaj do ulubionych w Google
the office pl sezon 6 koniec zdjęć kiedy premiera
REKLAMA

Aż trudno uwierzyć, że lada moment obejrzymy już 6. odsłonę polskiej wersji ikonicznego tytułu. Serialu, w który początkowo mało kto wierzył, który na poziomie konceptu wydawał się niepotrzebny i bez szans na sukces. Kto by pomyślał, że kilka lat później będzie się go postrzegać jako jedną z najlepszych współczesnych rodzimych komedii. a potężne grono fanów (w tym ja) ze zniecierpliwieniem będzie wypatrywać kolejnej odsłony?

Zgadza się: „The Office PL” wyrosło na jeden z najchętniej oglądanych polskich seriali. W pełni zasłużenie.

REKLAMA

The Office PL: koniec zdjęć do 6. sezonu

Reżyser Maciej Bochniak zapowiada 6. serię tymi słowami:

Wszystko już było? No jednak nie. Kryzys męskości, wyścig po władzę, nowe postaci, a w pomiędzy tym wszystkim codzienne spięcia i trudności naszych bohaterów. Polska w soczewce, dramat w komedii i Darek Wasiak na życiowym zakręcie. Mam nadzieję, że nasze emocje z pracy nad serialem przeniosą się na ekran. Bo były wyjątkowo silne.  

Nowe odcinki mają przynieść jeszcze więcej celnych obserwacji, niezręcznych sytuacji i bohaterów próbujących zachować powagę w rzeczywistości, która uparcie odmawia współpracy. Obejrzymy je, oczywiście, tylko w serwisie streamingowym CANAL+. Kiedy dokładnie? Konkretna data premiery nie została jeszcze ujawniona - serial powróci jesienią, w październiku lub listopadzie.

Zakończyliśmy zdjęcia do kolejnego sezonu serialu, który na stałe wpisał się w krajobraz polskich produkcji komediowych. Ogromnie cieszy nas, że serial nie tylko konsekwentnie się rozwija, ale przede wszystkim wciąż znajduje drogę do widzów, którzy pokochali jego bohaterów za autentyczność, niedoskonałości i poczucie humoru. W nowych odcinkach nie zabraknie emocji, zaskoczeń i charakterystycznej dla THE OFFICE PL satyry, która z przymrużeniem oka pokazuje naszą polską rzeczywistość

- podsumowała Adriana Sławińska, dyrektorka ds. Programowych CANAL+ Polska.

Za 6. sezon odpowiada zespół: Bochniak oraz scenarzyści - Mateusz Zimnowodzki i Jakub Rużyłło pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego, Karola Dziubę i Milenę Lisiecką. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak. 

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Michał Jarecki
Redaktor

Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).

Tagi:
Canal+Polskie komedieThe Office
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA