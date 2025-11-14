REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?

Pierwsze trzy odcinki 5. sezonu „The Office PL” właśnie wjechały do serwisu CANAL+. Im lepsze okazywały się dotychczasowe odsłony, z tym większym powątpiewaniem podchodziłem do kolejnych - podobnie było tym razem. W końcu podtrzymanie wysokiej jakości tak trudnego, wymagającego (zarówno pod względem scenopisarskim, jak i aktorskim) formatu przez lata graniczy z cudem. 

Michał Jarecki
the office pl sezon 5 serial canal plus
Po absolutnie rewelacyjnym, z jednej strony przezabawnym, z drugiej: zaskakująco smutnym (wątek „syna” Michała) 4. sezonie pomyślałem sobie, że to już, że lada moment pomysły na ogrywanie tej formuły na polskim gruncie się wyczerpią, dowcipy zaczną się powtarzać i spowszednieją, celowy cringe przestanie wykręcać, a całość stanie się najzwyczajniej w świecie męcząca. Zabawne, bo gdyby pięć lat temu ktoś mi powiedział, że będę z pełną obaw i nadziei niecierpliwością wyglądał 5. (słownie: PIĄTEJ!) serii polskiej wersji kultowego „The Office”, najpewniej bym tę osobę wyśmiał.

Cóż, błądzić jest rzeczą ludzką. Na szczęście w przeciwieństwie do mnie ekipa naszego „Biura” nie błądzi - i znów trafia w sedno.

The Office PL, sezon 5. - opinia o serialu CANAL+

Wydaje mi się, że jedną z przyczyn, dla którego polskie „The Office” wciąż tak dobrze się ogląda, jest delikatna zmiana tonu w każdym sezonie - między oczekiwane, zarazem cudownie żenujące i autentycznie zabawne gagi, wplatany jest motyw (lub kilka), które nieco modyfikują atmosferę, nadają nowe konteksty dla porąbanej codzienności tego najbardziej odklejonego biura w kraju, a jednocześnie angażują, ostatecznie łącząc pozornie niezależne wątki w spójną całość. Tym bardziej, że wątki te potrafią momentami zaskoczyć tym, jak wiele wiarygodności i tak zwanego „samego życia” kryje się za ich prześmiewczą fasadą.

W efekcie kolejne odcinki potrafią wycisnąć ze znanych i lubianych postaci coś nowego, umożliwić rozpisanie różnorodnych tematycznie gagów, a zatem: znacząco urozmaicić, odświeżyć seans. Jednocześnie, co ważne, Michał dalej jest Michałem, a Darek - Darkiem; nie brakuje bardziej typowych, ale i oczekiwanych sekwencji opartych na wszystkich tych, eufemistycznie pisząc, ekscentrycznych osobowościach.

W piersi „The Office” wciąż bije wielkie, samoświadome serce, a rdzeń serialu, choć ulega przekształceniom, pozostaje emocjonalny i uczuciowy, słowem: ludzki. W nowej odsłonie - przykładowo - doświadczymy więcej starć światopoglądowych (błyskotliwie punktowanych i obśmiewanych), ale esencją jest tu nic innego jak... miłość (zgrabnie rozwijana relacja Adama i Asi to jeden z ważniejszych wątków w sezonie). Bardziej rozległego opisu fabuły nowiutkich epizodów odmawiam: streszczać nie ma sensu, bo można tym podkopać frajdę z seansu.

Naprawdę uwielbiam ten serial, obierane przez zdolnych twórców kierunki i - zwłaszcza! - obłędną obsadę, której nie da się nie kochać. A przynajmniej ja nie potrafię. „The Office PL” raz jeszcze udała się ta niebywale trudna sztuka: 5. sezon to jeden z najlepiej napisanych i najzabawniejszych przedstawicieli polskiej komedii w historii.

Uwielbiam, gdy moje obawy okazują się bezpodstawne. 

Czytaj więcej:

Pierwsze trzy odcinki THE OFFICE PL debiutują w serwisie streamingowym CANAL+ 14 listopada. Kolejne będą tam wpadać co tydzień w piątki.

The Office PL: obsada

  • Piotr Polak
  • Vanessa Aleksander
  • Adam Woronowicz
  • Kornelia Strzelecka
  • Rafał Kowalski
  • Joanna Kulig
  • Adam Bobik
  • Monika Kulczyk
  • Mateusz Król
  • Monika Obara
  • Marcin Pempuś
  • Jan Sobolewski
  • Milena Lisiecka
  • Mirosław Zbrojewicz
  • Mikołaj Matczak
  • Iwona Cichosz
Michał Jarecki
14.11.2025 08:29
Tagi: Canal+Canal+ OnlineThe Office
