The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?
5. sezon „The Office PL”, czyli jednego z najlepszych komediowych seriali w historii naszego kraju, za tydzień zadebiutuje w serwisie CANAL+. Machina promocyjna ruszyła, a jedna z najnowszych zapowiedzi skradła nasze serca. Sami spójrzcie.
„The Office PL” z sezonu na sezon sprawia coraz więcej frajdy. Któż by się tego spodziewał kilka lat temu, gdy ogłoszono polską wersję kultowego formatu? Wszyscy powtarzali: to nie może się udać. Nie dość, że rodzimym twórcom rzadko kiedy wychodzą naprawdę dobre komedie, to jeszcze postanowili przeprowadzić zamach na świętość!
A jednak - udało się. Zdolna ekipa twórców doskonale rozumiała, z czego wynikał sukces oryginału. Wiedziała, że nie może bawić się w odtwórstwo, że cały ten cringe trzeba oprzeć na naszych polskich skojarzeniach, na przywarach, na powodach do domu. Zadziałało - rzecz jasna, również dzięki fenomenalnej obsadzie.
The Office PL, sezon 5. - Darek śpi, śpij i ty
4. sezon „The Office PL” był jak dotąd najlepszy - zarówno pod względem humorystycznym, jak i rozwoju bohaterów (jeden z zaskakująco poważnych, wręcz przygnębiających wątków został ze mną na dłużej). A po seansie pierwszych odcinków sądzę, że poziom może zostać podtrzymany.
Tymczasem cieszmy się kreatywnymi formami promocji nowej serii. Opublikowany na YouTube materiał „Darek śpij, śpij i Ty. 10h snore ambient” to czyste, czyściutkie złoto. Spójrzcie tylko:
O czym śnią logistycy? Darek śpi, ale Wy nie prześpijcie premiery nowego sezonu THE OFFICE PL - w serwisie już od 14 listopada. A my przedstawiamy Wam idealne tło do pracy, nauki lub drzemki - biurowy ambient i spokojne dźwięki pochrapywania Darka...
- czytamy w opisie wideo.
10 godzin chrapiącego w biurze Darka w różnych pozycjach? Dokładnie tego potrzebowałem w ten piątek.
The Office 5 - kiedy premiera? Obsada
Premiera 5. sezonu odbędzie się 14 listopada - serial obejrzycie w serwisie CANAL+.
W produkcji występują:
- Piotr Polak
- Vanessa Aleksander
- Adam Woronowicz
- Mirosław Zbrojewicz
- Kornelia Strzelecka
- Monika Kulczyk
- Rafał Kowalski
- Mikołaj Matczak
- Marcin Pempuś
- Iwona Cichosz