The Office PL pokazało intymny fragment z życia Darka. Co tu się dzieje?

„The Office PL” z sezonu na sezon sprawia coraz więcej frajdy. Któż by się tego spodziewał kilka lat temu, gdy ogłoszono polską wersję kultowego formatu? Wszyscy powtarzali: to nie może się udać. Nie dość, że rodzimym twórcom rzadko kiedy wychodzą naprawdę dobre komedie, to jeszcze postanowili przeprowadzić zamach na świętość!



A jednak - udało się. Zdolna ekipa twórców doskonale rozumiała, z czego wynikał sukces oryginału. Wiedziała, że nie może bawić się w odtwórstwo, że cały ten cringe trzeba oprzeć na naszych polskich skojarzeniach, na przywarach, na powodach do domu. Zadziałało - rzecz jasna, również dzięki fenomenalnej obsadzie.

The Office PL, sezon 5. - Darek śpi, śpij i ty

4. sezon „The Office PL” był jak dotąd najlepszy - zarówno pod względem humorystycznym, jak i rozwoju bohaterów (jeden z zaskakująco poważnych, wręcz przygnębiających wątków został ze mną na dłużej). A po seansie pierwszych odcinków sądzę, że poziom może zostać podtrzymany.



Tymczasem cieszmy się kreatywnymi formami promocji nowej serii. Opublikowany na YouTube materiał „Darek śpij, śpij i Ty. 10h snore ambient” to czyste, czyściutkie złoto. Spójrzcie tylko:

O czym śnią logistycy? Darek śpi, ale Wy nie prześpijcie premiery nowego sezonu THE OFFICE PL - w serwisie już od 14 listopada. A my przedstawiamy Wam idealne tło do pracy, nauki lub drzemki - biurowy ambient i spokojne dźwięki pochrapywania Darka...



- czytamy w opisie wideo.

10 godzin chrapiącego w biurze Darka w różnych pozycjach? Dokładnie tego potrzebowałem w ten piątek.

The Office 5 - kiedy premiera? Obsada

Premiera 5. sezonu odbędzie się 14 listopada - serial obejrzycie w serwisie CANAL+.



W produkcji występują:

Piotr Polak

Vanessa Aleksander

Adam Woronowicz

Mirosław Zbrojewicz

Kornelia Strzelecka

Monika Kulczyk

Rafał Kowalski

Mikołaj Matczak

Marcin Pempuś

Iwona Cichosz

Michał Jarecki 07.11.2025 13:33

