W The Office PL zagra gwiazdor 1670. Doskonały wybór

Widzowie czekają na 6. sezon serialu "The Office PL", który nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Uwielbiana produkcja Canal+ ma pojawić się na małych ekranach już lada moment - prawdopodobnie wydarzy się to tej jesieni, w październiku lub w listopadzie. Twórcy nie zostawili jednak widzów bez wieści. Dziś pojawiła się informacja, że w Kropliczance zatrudnił się nowy pracownik, Robert.

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Michał Sikorski dołącza do obsady The Office PL. Zagra Roberta

Canal+ poinformował, że Sikorski wcieli się w Roberta, nowego pracownika Kropliczanki. Bohater jest ekscentryczny, nawet jak na standardy panujące w siedleckim biurze. Oficjalny opis tej postaci brzmi:

Codzienny rytm Kropliczanki zakłóca pojawienie się nowego pracownika - Roberta. Nietypowa postać z kuriozalnym akcentem i - jak twierdzi Darek - w dziwacznym garniturze, może całkowicie zachwiać dotychczasową strukturą firmy. Robert przyjeżdża z samej Warszawy i już od pierwszej chwili idealnie odnajduje się w biurowych układzikach pracowników Kropliczanki. Nie uśmiecha się, więc trudno odgadnąć, co tak naprawdę myśli. A do tego mówi w naprawdę niespotykany sposób. I dlaczego podłapuje żarty Michała Holca?

Serial obiecuje, że Sikorski wniesie do serialu nowy poziom karykaturalnego żartu. Dodatkowo jego postać ma stać się przyczyną sporej ilości niezręcznych sytuacji. Jedno jest pewne - będzie się działo. Wiedzą to szczególnie ci, którzy mieli okazję zobaczyć tego aktora w serialu "1670" w roli księdza Jakuba. Jeśli ktoś zatem ma być powiewem świeżości i osobą, która rozbawi widzów, to właśnie on.

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Data premiery 6. sezonu "The Office PL" nie jest jeszcze znana, natomiast już 12 września podczas Dni Siedlec widzowie będą mogli obejrzeć przedpremierowo 2 pierwsze odcinki najnowszego sezonu serialu.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Canal+.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.