W The Office PL zagra gwiazdor 1670. Doskonały wybór
Kropliczanka zatrudni nowego pracownika. Oznacza to, że w 6. sezonie "The Office PL" pojawi się nowy bohater. Wcieli się w niego Michał Sikorski, gwiazdor serialu "1670". To się nie może nie udać.
Widzowie czekają na 6. sezon serialu "The Office PL", który nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Uwielbiana produkcja Canal+ ma pojawić się na małych ekranach już lada moment - prawdopodobnie wydarzy się to tej jesieni, w październiku lub w listopadzie. Twórcy nie zostawili jednak widzów bez wieści. Dziś pojawiła się informacja, że w Kropliczance zatrudnił się nowy pracownik, Robert.
Michał Sikorski dołącza do obsady The Office PL. Zagra Roberta
Canal+ poinformował, że Sikorski wcieli się w Roberta, nowego pracownika Kropliczanki. Bohater jest ekscentryczny, nawet jak na standardy panujące w siedleckim biurze. Oficjalny opis tej postaci brzmi:
Codzienny rytm Kropliczanki zakłóca pojawienie się nowego pracownika - Roberta. Nietypowa postać z kuriozalnym akcentem i - jak twierdzi Darek - w dziwacznym garniturze, może całkowicie zachwiać dotychczasową strukturą firmy. Robert przyjeżdża z samej Warszawy i już od pierwszej chwili idealnie odnajduje się w biurowych układzikach pracowników Kropliczanki. Nie uśmiecha się, więc trudno odgadnąć, co tak naprawdę myśli. A do tego mówi w naprawdę niespotykany sposób. I dlaczego podłapuje żarty Michała Holca?
Serial obiecuje, że Sikorski wniesie do serialu nowy poziom karykaturalnego żartu. Dodatkowo jego postać ma stać się przyczyną sporej ilości niezręcznych sytuacji. Jedno jest pewne - będzie się działo. Wiedzą to szczególnie ci, którzy mieli okazję zobaczyć tego aktora w serialu "1670" w roli księdza Jakuba. Jeśli ktoś zatem ma być powiewem świeżości i osobą, która rozbawi widzów, to właśnie on.
Data premiery 6. sezonu "The Office PL" nie jest jeszcze znana, natomiast już 12 września podczas Dni Siedlec widzowie będą mogli obejrzeć przedpremierowo 2 pierwsze odcinki najnowszego sezonu serialu.
Zdjęcie główne: materiały prasowe Canal+.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.