Netflix może się schować. Na HBO Max wpadł najlepszy kryminał na weekend
Na HBO Max wpadł kryminał, od którego nie da się oderwać. Tak twierdzą sami widzowie. W mediach społecznościowych piszą oni, że całą "Dobrą córkę" obejrzeli na jednym posiedzeniu.
"Dobra córka" to adaptacja książki Karin Slaughter. Fabuła serialu skupia się na losach dwóch, skłóconych ze sobą sióstr. Obie są prawniczkami, ale każda ułożyła sobie życie po swojemu. Zostaje ono wywrócone do góry nogami, gdy w ich miasteczku dochodzi do strzelaniny. Ojciec zmusza je wtedy do zjednoczenia sił i przeprowadzenia własnego śledztwa, które prowadzi do konfrontacji z demonami przeszłości i głęboko skrywanymi sekretami rodzinnymi.
Po przeczytaniu powyższego opisu nie szukajcie "Dobrej córki" w ofercie Netfliksa. Bo tak, zdecydowanie brzmi on jak skrót fabuły nowego kryminału streamingowego giganta. Odpowiada za niego jednak niedostępna w Polsce platforma Peacock. Jak się okazuje, swoją nową produkcją, która w naszym kraju trafiła na HBO Max, zdeklasowała całą konkurencję.
Dobra córka - opinie o kryminale na HBO Max
Może i na krytykach ogromnego wrażenia "Dobra córka" nie zrobiła. Na Rotten Tomatoes nowy kryminał ma 67 proc. pozytywnych recenzji. Ale wśród nich zdarzają się głosy, takie jak te na ScreenRant. Według redaktora portalu Netflix może się schować, bo serial Peacocka z Rose Byrne i Meghann Fahy to najlepszy nowy kryminał, jaki można zbindżować w ten weekend.
Zwykli widzowie potwierdzają: od "Dobrej córki" nie da się oderwać. Jedni zachwalają pierwsze odcinki serialu, a inni twierdzą, że już zdążyli go obejrzeć w całości. Po prostu obejrzeli wszystkie epizody na jednym posiedzeniu, ciurkiem.
"Dobra córka" zaczyna się niesamowicie. Dziękuję Peacock
"Dobra córka" to taki dobry miniserial... Nie mogłam się ruszyć, obejrzałam za jednym zamachem
Obejrzałam wszystkie sześć odcinków "Dobrej córki" na jednym posiedzeniu. Świetna robota
- czytamy na X (dawny Twitter).
"Dobra córka" wpadła w naszym kraju na HBO Max ledwie wczoraj, 12 listopada. Jeszcze nie wzbudziła zainteresowania użytkowników platformy. Nie widać jej w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Po przywołanych opiniach wydaje się, że czas to zmienić i sprawdzić, czy na pewno nowy kryminał jest tak wciągający, jak twierdzą internauci. Jeśli tak, szykujcie się na całkiem sporą dawkę intensywnej rozrywki.
Bo to nie jest tak że na start dostaliśmy jeden odcinek "Dobrej córki", a kolejne będą pojawiać się z tygodniowymi przerwami. Na HBO Max pojawiły się od razu wszystkie epizody nowego kryminału. Spokojnie więc możecie odwołać inne plany i szykować się na bindżowanie produkcji w weekend.
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