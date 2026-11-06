Czy będzie 2. sezon Zmory? Świetny kryminał aż się prosi

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery zakończenia 1. sezonu serialu "Zmora".

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Cały sezon "Zmory" od dziś jest już dostępny w serwisie Netflix. Widzowie, którzy dopiero teraz zaczną oglądać produkcję kryminalną, mają przed sobą jeszcze całą intrygującą opowieść. Niektórzy zdążyli już na pewno dobrnąć do finału i dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z Piotrkiem Knapem. To śledztwo zostało już rozwiązane - okazało się, że Piotrek został zamordowany przez Ryszarda Knapa, swojego ojca. Między chłopcem a mężczyzną doszło do szarpaniny, ponieważ Knap nie mógł pogodzić się z tym, że jego syn jest innej orientacji. Zbrodnię pomógł mu zatuszować Waldemar Kosowski. Ciało Piotrka zostało umieszczone w grobie, w którym miała leżeć matka Kamy Kosowskiej. Okazało się przy tym, że Barbara Kosowska nie zginęła - przez lata przebywała w zamkniętym ośrodku.

Historia napisała dla każdego bohatera inne zakończenie. Zarówno Kama, jak i Michał Bąk w końcu odetchnęli i mogli zamknąć ten mroczny rozdział swojego życia. Gorszego finału doczekał się Ryszard. Kiedy Lucyna Knap dowiedziała się, co zrobił, w akcie zemsty zabiła go w szpitalu. Sprawa została zatem rozwiązana i zakończenie nie wskazuje na to, że ta historia mogłaby doczekać się kontynuacji. Słusznie - ta opowieść znalazła swój finał, a teraz nowa czeka na swoją kolej.

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Zmora - czy będzie 2. sezon serialu kryminalnego w HBO Max?

"Zmora" jest adaptacją książki Roberta Małeckiego o tym samym tytule, która zapoczątkowała cykl z Kamą Kosowską. Tak się składa, że w ubiegłym roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się 2. część serii, czyli "Zmora. Czarna toń". Stanowi ona kontynuację "Zmory", w której czytelnicy poznają dalsze losy Kamy oraz komisarza Korcza (w serialu był to Tomasz, natomiast z powieści funkcjonariusz ma na imię Lesław). Oznacza to, że HBO Max ma już w zasadzie podstawy scenariusza na tacy, jeśli tylko zdecyduje się dać "Zmorze" zielone światło. Pozostaje jeszcze tylko jedna kwestia: oglądalność.

Piotr Żurawski jako Tomasz Korcz. Fot. materiały prasowe TVN

Nie ma się co łudzić - nieważne, jak doskonały byłby ten serial kryminalny, bez oglądalności nie ma o czym rozmawiać. Teraz wszystko zależy od tego, czy widzowie licznie zasiadali przed ekrany podczas emisji kolejnych odcinków i czy teraz, już po premierze finału, oglądalność się utrzyma. Można przypuszczać, że produkcja wzbudziła zainteresowanie subskrybentów HBO Max, ponieważ często była ona widoczna w zestawieniu najchętniej oglądanych tytułów i trafiała do ścisłej czołówki najpopularniejszych seriali (nierzadko pobijając popularne programy TVN-u, co już o czymś świadczy). Na ten moment trudno stwierdzić, co z tym fantem zrobi HBO. Jeśli założymy, że oglądalność się zgadzała, to platforma ma wszystko, co trzeba, by zrealizować 2. sezon serialu.

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Gdyby 2. sezon "Zmory" powstał, biorąc pod uwagę książkową fabułę, wiemy, że znów skupiłby się na Kamie, która po wydarzeniach z poprzedniej odsłony zajmuje się opisywaniem przypadków tajemniczych zniknięć. Kiedy pewnego dnia telefonuje do niej matka zaginionej dziewczyny, twierdząc, że jej córka próbowała się z nią kontaktować, Kama podchodzi do tej informacji sceptycznie ostatecznie jednak podejmuje ten trop. Tymczasem Tomasz Korcz prowadzi dochodzenie w sprawie zaginionej studentki. W tajemnicy przed bliskimi prowadziła transmisje na żywo w serwisach dla dorosłych i umawiała się na płatne spotkania. Ostatnią osobą, która widziała ją żywą, był jej klient.

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