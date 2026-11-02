Jeden z najlepszych seriali HBO właśnie powrócił. Czyste złoto
Jeden z najlepszych seriali HBO powraca z nowym sezonem. 4. odsłona "Pozłacanego wieku" okazuje się dokładnie tym, czego fani potrzebowali. W mediach społecznościowych zachwycają się odcinkiem dramatu kostiumowego, który właśnie zadebiutował.
Fani czekali na ten moment ponad rok. 3. sezon "Pozłacanego wieku" zakończył się jeszcze w sierpniu 2025 roku. Od tamtej pory widzowie trwali w zawieszeniu. Zastanawiali się, jak dalej potoczą się losy uwielbianych bohaterów, którzy w czasach wielkich przemian gospodarczych opowiadają się za starym, sprawdzonym podejściem bądź są zwolennikami nowych rozwiązań. I właśnie mogą się o tym przekonać.
Bo było wiadomo, że na 3. sezonie "Pozłacany wiek" się nie skończy. Nowe odcinki w końcu nadejdą. I nadeszły. 4. odsłona zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych wczoraj, 1 listopada. Fani nie mieli wyjścia. Obejrzeli premierowy epizod. Dobrze zrobili. Jak się bowiem okazuje, są nim zachwyceni.
Pozłacany wiek - opinie o 4. sezonie hitu HBO
Po obejrzeniu pierwszego odcinka 4. sezonu "Pozłacanego wieku" widzowie HBO nie mogli powstrzymać entuzjazmu. Po seansie przeprowadzili szturm na media społecznościowe, aby podzielić się swoimi wrażeniami. Twierdzą, że to wciąż jeden z najlepszych seriali w telewizji. Ciągle wywołuje silne emocje. A według niektórych nawet silniejsze niż dotychczas.
Ten sezon jest tak intensywny. To nie to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i to właśnie kocham
"Pozłacany wiek" jest szalony. Jego powrót trzeba celebrować
Ogólnie to wciąż jeden z najlepszych seriali w telewizji. Targają mną wszystkie możliwe emocje, znowu. Świetny start nowego sezonu
- czytamy na X (dawny Twitter).
Przypomnijmy: to są opinie po premierowym odcinku. 4. sezon "Pozłacanego wieku" jeszcze się rozkręci. Fani ewidentnie nie mogą doczekać się kolejnych odcinków, które będą pojawiać się z tygodniowymi przerwami. Również u nas.
W Polsce 4. sezon "Pozłacany wiek" debiutuje praktycznie bez opóźnień. O ile w Stanach Zjednoczonych pierwszy odcinek pojawił się w niedzielę wieczorem, u nas możemy go oglądać na HBO Max już od poniedziałkowego poranka.
Kolejne odcinki 4. sezonu "Pozłacanego wieku" będą pojawiać się na HBO max w nadchodzące poniedziałki.
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