Gwiazdor serialu Harry Potter nękany przez widzów. Showrunnerka go broni

Casting do serialu "Harry Potter" wzbudził sporo emocji, szczególnie jeśli chodzi o rolę Snape'a. Bohater, który - zarówno w książkach, jak i filmach - był przedstawiony jako chudy, blady mężczyzna o ziemistej cerze, haczykowatym nosie i przetłuszczonych czarnych włosach. Tymczasem reprezentujący profesora eliksirów Paapa Essiedu zupełnie nie pasuje do tego opisu, głównie dlatego, że jest czarnoskóry. Spotkało się to z niezadowoleniem fanów, którzy zwracali uwagę, że serial miał być dużo bardziej wierny książkom, a już na etapie castingu jeden z najważniejszych bohaterów został diametralnie zmieniony. Niektórzy nie gryźli się w język, publikując rasistowskie treści pod adresem Essiedu.

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Paapa Essiedu nękany przez fanów. Showrunnerka broni Snape'a z serialu Harry Potter

Aktor otwarcie mówił o rasizmie, którego doświadcza ze strony fanów już od wielu miesięcy - przypomniał serwis Vanity Fair (za Variety). Essiedu podkreślił, że jest otwarty na konstruktywną krytykę, ale nie jest w stanie zaakceptować wrogości do jego osoby na tle rasowym. Przywołał przykładowe komentarze i stwierdził, że ich przekaz jest następujący: "Jesteś kiepski, bo jesteś czarny".

Co więcej, po jego angażu do roli Snape'a zaczął otrzymywać rasistowskie pogróżki, o czym opowiadał już kilka miesięcy temu:

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Pisali do mnie: "Odejdź albo cię zabiję". Rzeczywistość wygląda tak, że gdy zaglądam na Instagram, widzę wpisy w stylu: "Przyjdę do twojego domu i cię zabiję". Mimo że estem niemal pewien, że nikt mnie nie zamorduje, to... kto wie, może te słowa źle się zestarzeją! Mimo to - choć mam nadzieję, że nic mi nie grozi - nikt nie powinien mierzyć się z czymś takim tylko dlatego, że wykonuje swoją pracę. Wiele osób w trakcie swoich obowiązków zawodowych ryzykuje życie. Ja wcielam się w czarodzieja w "Harrym Potterze". Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie wpływa to na mnie emocjonalnie.

Paapa Essiedu w roli Snape'a w serialu "Harry Potter" od HBO

Murem za aktorem stanęła Francesca Gardiner, showrunnerka serialu "Harry Potter". Gardiner podkreśliła, że to, z czym mierzy się Essiedu, jest przerażające. Dodała, że stworzył on genialną kreację i ten występ zasługuje na uwagę widzów:

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To przerażające, że ktokolwiek w jakichkolwiek okolicznościach musi doświadczać takiego nękania. Zniósł to z niezwykłą klasą i darzę go ogromnym szacunkiem… Paapa stworzył genialną kreację i to właśnie jego występ zasługuje na naszą uwagę.

Essiedu podkreślił, że każda osoba - transpłciowa, queerowa, wyznająca inną religię czy mająca inny kolor skóry - ma prawo do tego, by być traktowana z szacunkiem i godnością. Warto zatrzymać się na tych słowach i pomyśleć, że ostatecznie "Harry Potter" to tylko serial, który nie powinien zakłócać spokoju i poczucia bezpieczeństwa aktora. Faktycznie, casting Snape'a może wydawać się zaskakujący, lecz warto pamiętać, że po drugiej stronie siedzi prawdziwy człowiek, który musi przyjąć taką ilość ciosów, jakiej nie podołałaby żadna przeciętna osoba.

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Premiera serialu "Harry Potter" 25 grudnia w HBO Max.

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