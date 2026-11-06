HBO zrobiło kryminał o zbrodni, którą żył cały kraj. Niewiarygodna historia

"Melania Rea" jest oparta na faktach. Na karcie nowego miniserialu kryminalnego na HBO Max przeczytamy, że fabuła skupia się na młodej kobiecie, która po cichu popada w toksyczny związek. Tak to też musiało wyglądać w rzeczywistości. Ale opinia publiczna dowiedziała się tego z jednego z najgłośniejszych procesów poszlakowych w historii Włoszech.

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"Melania Rea" skupia się na losach tytułowej kobiety, która wyszła za kaprala włoskiej armii. Miała z nim nawet córkę. W kwietniu 2011 roku wybrali się na spacer całą rodziną. W pewnym momencie mąż zgłosił zaginięcie partnerki, twierdząc, że poszła do toalety w pobliskim barze i już z niej nie wróciła. Jej ciało znaleziono niedługo potem w pobliskim lesie.

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Melania Rea - wstrząsająca zbrodnia w nowym serialu HBO

Morderstwo Melanii Rey nie było po prostu kolejną zbrodnią. 29-letnia kobieta zginęła od ponad 30 ciosów nożem. Sprawca próbował zbeszcześcić zwłoki, aby sprowadzić śledztwo na fałszywy trop, choćby wycinają na ciele ofiary tajemnicze symbole. Kto mógł się tego dopuścić?

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Oczywiście, jeśli nie znacie historii morderstwa Melanii Rey, łatwo możecie sprawdzić w internecie, kto za nie odpowiada. Z tego tekstu się tego nie dowiecie, bo mogłoby to zepsuć seans widzom, którzy zamierzają zapoznać się ze sprawą za pomocą serialu, który w piątek, 6 listopada zadebiutował na HBO Max, a dopiero później porównać przedstawione w nim wydarzenia z faktami.

"Melania Rea" dopiero się na HBO Max rozpoczęła. Na platformie dostępny jest jedynie pierwszy odcinek nowego serialu kryminalnego. Kolejne będą pojawiać się w serwisie z tygodniowymi przerwami w nadchodzące piątki. Dużo ich nie będzie. Produkcja składa się z czterech epizodów.

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