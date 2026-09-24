Zaskakujące zakończenie Dobrego chłopca. O co chodzi?
Głośny i świetnie oceniany thriller "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy dostał niespodziewane zakończenie. O co w nim właściwie chodzi i dlaczego główny bohater wrócił do domu?
Uwaga! Artykuł zawiera spoilery filmu "Dobry chłopiec".
W ubiegłym roku Jan Komasa nakręcił thriller ze Stephenem Grahamem w roli głównej. Anglojęzyczna produkcja "Dobry chłopiec" koncentruje się na 19-letnim Tommym (Anson Boon), imprezowiczu i lekkoduchu, który pewnej nocy zostaje porwany przez Chrisa (Graham). Mężczyzna przetrzymuje Tommy'ego w piwnicy swojego rodzinnego domu, gdzie wraz z tajemniczą żoną Kathryn (Andrea Riseborough) poddaje go specyficznej resocjalizacji.
Nasz polski reżyser dostarczył trzymającą w napięciu produkcję z gwiazdą "Dojrzewania", która podbiła serca widzów. Teraz film zbiera coraz większą publiczność za sprawą jej obecności w streamingu, a konkretnie w serwisie Canal+. W związku z tym, że tytuł jest już dostępny dla subskrybentów platformy, z pewnością znów rozpocznie się dyskusja na temat zakończenia "Dobrego chłopca". O co w nim chodzi?
Dobry chłopiec - wyjaśnienie zakończenia thrillera Jana Komasy
Tommy przez cały pobyt w domu tajemniczej rodziny myśli tylko o tym, jak się z niego wydostać. Mimo że zaczyna przyswajać wiedzę, a nawet zaprzyjaźnia się z synem Chrisa i Kathryn, Jonathanem (Kit Rakusen), jego pragnienie wolności jest silniejsze. Dzięki temu, że w końcu zaczyna współpracować z porywaczami, otwierają się dla niego nowe możliwości - z piwnicy przenosi się do swojego pokoju, lecz wciąż porusza się po domu z łańcuchem na szyi, będąc ograniczonym przez mechanizm, do którego jest on przykuty.
Pewnego wieczoru Tommy postanawia skorzystać z okazji i prosi Rinę (Monika Frajczyk) o pomoc w ucieczce. Kiedy otrzymuje kod do kłódki i odpina łańcuch, zostaje przyłapany przez Chrisa i Kathryn. Ostatecznie para pozwala mu uciec.
Z kolejnych scen możemy wywnioskować, że Tommy był już wcześniej przesłuchiwany przez policję, jednak teraz z jakiegoś powodu zmienił zeznania. Dodatkowo dowiaduje się, że to jego koleżanka Gabbie (Savannah Steyn) złożyła zawiadomienie o jego zaginięciu. Tommy udaje się zatem do klubu, gdzie przed porwaniem imprezował z przyjaciółmi i tam odnajduje Gabby. W ostatniej scenie chłopak za jej zgodą odurza ją w taki sam sposób, w jaki on został odurzony, a następnie wraz z dziewczyną wraca do domu Chrisa i Kathryn. Dlaczego?
Podczas pobytu w domu tajemniczej rodziny Tommy prawdopodobnie zrozumiał, że jego zachowania były destrukcyjne. Chcąc uchronić od tego Gabby, zdecydował się wrócić do swojego więzienia razem z nią, aby ona również się z nich wyleczyła. Oznacza to, że drastyczne metody Chrisa i Kathryn przyniosły pożądany przez nich skutek. Dodatkowo kiedy Tommy był więziony, nawiązał on nić porozumienia z Jonathanem i być może również ze względu na chłopca zdecydował się wrócić do swojego więzienia.
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