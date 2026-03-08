Ranking filmów Jana Komasy. Od najgorszego do najlepszego

Ładowanie...

Do kin właśnie wchodzi najnowszy film Jana Komasy - "Dobry chłopiec". Tytułowym bohaterem jest 19-letni Tommy (Anson Boon), który prowadzi beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham), budząc się następnie w piwnicy domu. Mężczyzna, wraz z żoną Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez wymuszoną i dość specyficzną resocjalizację. Tommy usiłuje znaleźć sposób na ucieczkę od dysfunkcyjnej pary.

Jan Komasa swoją karierę reżyserską zaczął ponad 20 lat temu. Oprócz fabularnego kina, ma na koncie etiudy, dokumenty, filmy telewizyjne, seriale. Człowiek orkiestra, który poznał każdy z tych mikroświatów. Nic dziwnego, że ma rozgłos - długo i wytrwale pracował, by uznawano go za jednego z najlepszych w swoim fachu. Postanowiliśmy uszeregować wszystkie filmy fabularne, które dotychczas nakręcił (nie licząc "Dobrego chłopca", którego premiera przed nami) - od najsłabszego do najlepszego.

5. Sala samobójców

Rok produkcji: 2011

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Jakub Gierszał, Roma Gąsiorowska, Agata Kulesza, Krzysztof Pieczyński

Trzeba Komasie przyznać, że jego debiut w kinie fabularnym, nawet jeśli nie był wybitnie dobry, to nie można odmówić mu głośności. Dominik Santorski (Gierszał) to wyobcowany nastolatek. Upokorzony przez rówieśników odcina się i przenosi się do wirtualnej platformy społecznościowej, gdzie poznaje Sylwię (Gąsiorowska). Więź z dziewczyną, jej brak z rodzicami (Kulesza, Pieczyński), coraz silniejsze odcięcie się od rzeczywistości zsumowane sprawiają, że chłopak zupełnie traci kontakt ze światem zewnętrznym.

4. Miasto 44

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Józef Pawłowski, Zofia Wichłacz, Anna Próchniak

Jeden z najsłynniejszych (i z pewnością najlepiej zainscenizowanych) polskich filmów, które opowiadają o powstaniu warszawskim, przykład solidnego, wojennego kina. Centralną postacią historii jest Stefan Zawadzki (Pawłowski). Młody chłopak, mimo obietnicy złożonej matce, decyduje się wstąpić w szeregi Armii Krajowej. Przekonuje go do tego zakochana w Stefanie Kama (Próchniak), przyjaciółka z dzieciństwa, on jednak lokuje swoje uczucia u Biedronki (Wichłacz). Tak czy inaczej, wojenna rzeczywistość nie pozwala na to, by cieszyć się miłosnymi uniesieniami.

3. Rocznica

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Diane Lane, Kyle Chandler, Phoebe Dynevor, Dylan O'Brien

Film ciekawy, przewrotny, nie we wszystkim spełniający oczekiwania (zwłaszcza na poziomie scenariusza), natomiast udanie trzymający w napięciu. Paul (Chandler) i Ellen (Lane) Taylorowie obchodzą 25-lecie ślubu. Para nie może się doczekać, aż na uroczystość zjadą się owoce ich miłości: neurotyczna Cynthia (Zoey Deutch), zajmująca się komedią Anna (Madeline Brewer), zafiksowana na punkcie biologii Birdie (Mckenna Grace) i nie do końca spełniony pisarz Josh (O’Brien). Ten ostatni sprawia rodzicom wyjątkowy prezent - przedstawia im swoją nową dziewczynę, Liz (Dynevor). Gdy Ellen rozpoznaje w partnerce syna dawną, wyznającą radykalne poglądy, studentkę, burza zdaje się nieuchronnie nadchodzić.

2. Boże Ciało

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Łukasz Simlat

Film, który chyba najmocniej jak dotychczas przyniósł Komasie międzynarodową sławę - nominowano go bowiem do Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Daniel (Bielenia) przebywa w zakładzie poprawczym w ramach kary pobicie ze skutkiem śmiertelnym młodego chłopaka. Rozmawia ze swoim autorytetem, księdzem Tomaszem (Simlat) i pyta go o możliwość posługi kapłańskiej. Choć ten odpowiada mu, że osoby skazane nie mają tej możliwości, chłopak wciela się w księdza we wsi na południu Polski, gdzie lokalny proboszcz bierze go za swego zastępcę. Tak zaczyna się nowy, burzliwy rozdział w jego życiu.

1. Sala samobójców. Hejter

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Maciej Musiałowski, Vanessa Aleksander, Agata Kulesza, Maciej Stuhr

Najlepsze, co dotychczas nakręcił Komasa - rwący, trzymający za gardło i aktualny społecznie thriller. Głównym bohaterem filmu jest Tomek (Musiałowski). Młody mężczyzna zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony ze studiów prawniczych. Postanawia jednak ukryć ten fakt i nadal pobierać pomoc finansową od zaprzyjaźnionej rodziny Krasuckich (Danuta Stenka i Jacek Koman). Wkrótce rozpoczyna pracę w agencji PR zarządzanej przez Beatę Santorską (Agata Kulesza ponownie w tej samej roli) i z lubością wypełnia zadanie znajdywania brudów na kandydata w wyborach, Pawła Rudnickiego (Stuhr).

Najnowszy film Jana Komasy, "Dobry chłopiec", od 6 marca w kinach.

Adam Kudyba 08.03.2026

