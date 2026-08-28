CNN pomyliła Dolly Parton z jej imitatorką. Teraz przeprasza

Na początku tygodnia w wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, legendarna piosenkarka muzyki country, kompozytorka oraz ikona świata muzyki. Po ogłoszeniu tej przykrej informacji, gwiazdę żegnały artyści i artystki, a amerykańskie telewizje relacjonowały jej śmierć. W jednej ze stacji, konkretnie CNN, doszło do to fatalnej pomyłki - na ekranie przez chwilę było widoczne zdjęcie imitatorki Parton, Kelly Vohnn.

Kobieta nagrała w tej sprawie oświadczenie, a stacja CNN natychmiast przeprosiła.

CNN przeprasza za pokazanie złego zdjęcia. Imitatorka zabrała głos

CNN natychmiast przeprosiło rodzinę Dolly Parton za omyłkowe wyemitowanie zdjęcia imitatorki gwiazdy. Krótkie oświadczenie autorstwa rzecznika CNN opublikował serwis Deadline:

Żałujemy tego błędu i przepraszamy rodzinę Parton.

Głos zabrała również Vohnn, która opublikowała na Instagramie krótkie wideo, w którym podkreśliła, że nigdy nie udzieliła nikomu zgody na wykorzystanie jej wizerunku:

Ostatnie kilka dni było druzgocące dla mnie i milionów ludzi na całym świecie. Chcę jednak wyjaśnić bardzo, bardzo ważną kwestię. Zwrócono mi uwagę, że media ponownie wykorzystują mój wizerunek i podają się za Dolly Parton. Chcę powiedzieć, że w żaden sposób, w żadnej formie, nie udzieliłam nikomu pozwolenia na wykorzystanie mojego wizerunku i mówienie, że jestem Dolly Parton.

Podsumowała, że nigdy nie oszukałaby ludzi, podkreślając, że jest imitatorka. Vohnn zapewniła, że publiczność doskonale wie, że jest imitatorką, a nie prawdziwą Dolly Parton. W opisie posta stwierdziła, że jej celem jest kontynuowanie ofiarnego i pełnego miłości dziedzictwa gwiazdy na całym świecie.

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