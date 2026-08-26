Dolly Parton to legenda. Wspominamy największe sukcesy gwiazdy

Dolly Parton odeszła w wieku 80 lat. Działała w swoim życiu na bardzo wielu frontach - była piosenkarką, kompozytorką, autorką tekstów, producentką, aktorką, działaczką społeczną, a to wciąż nie koniec. Choć nigdy nie straciła sławy i sympatii fanów, to właśnie w latach 70. miał miejsce szczyt jej popularności, a nagrane przez nią piosenki szturmowały amerykańskie notowania list przebojów. Oprócz muzyki z czasem zaczęła rozwijać swoją działalność na innych, nie tylko artystycznych polach.

Dolly Parton - najważniejsze dokonania. Dorobek gwiazdy

Nie ma co owijać w bawełnę - Dolly Parton była ikoną, tzw. one and only. Niepowtarzalna, charyzmatyczna, niedająca się szufladkować, ale jednocześnie niewstydząca się swoich artystycznych korzeni. Trudno jest oczywiście opowiedzieć o wszystkim, co zrobiła w swoim życiu Dolly Parton, ale postanowiliśmy wybrać te najważniejsze momenty z życia artystki.

Jolene i I Will Always Love You

Oczywiście, Dolly Parton miała na swoim koncie znacznie, znacznie więcej tytułów niż tylko te dwa - czy to "Coat of Many Colors", czy "9 to 5". Nie skłamię jednak, pisząc, że to właśnie te znacząco przyczyniły się do jej artystycznej nieśmiertelności. "Jolene" wyszła na światło dzienne w 1974 roku, prędko stając się jedną z najważniejszych piosenek gatunku country. Rolling Stone uznało ją później za jeden z najlepszych utworów wszechczasów, który zresztą doczekał się wielu współczesnych coverów, m.in. wykonanych przez Miley Cyrus czy zespół Maneskin. "I Will Always Love You" zostało wypuszczone w tym samym roku i zostało jednym z najlepiej sprzedających się singli. Swego czasu nawet Elvis Presley wyraził chęć nagrania wspólnie utworu, jednak na skutek presji jego agenta, Toma Parkera, Parton zrezygnowała z tego. Lata później piosenka zyskała swoje nowe życie dzięki wykonaniu autorstwa Whitney Houston w "Bodyguardzie".

Kariera muzyczna

Nie mam wątpliwości co do tego - nie da się nawet w ramach kilku akapitów zmieścić wpływu, jaki Dolly Parton miała na scenę muzyczną. Rozpoczęła ona karierę jako kilkunastoletnia dziewczyna, a dość prędko poznała Johnny'ego Casha, z którym spotkanie było dla niej motywującym momentem. Zaczynała jako współkompozytorka, a dzięki sukcesom na tej płaszczyźnie, w 1967 roku wydała swoje pierwsze piosenki ("Dumb Blonde" i "Something Fishy"). W kolejnych latach Parton stopniowo wspinała się po drabinie sławy, by zostać jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek amerykańskiej muzyki, zwłaszcza country. Jej piosenki były słuchane i puszczane, albumy - sprzedawane w sporej liczbie. Dalej było tylko głośniej - Grammy, kolejne płyty, kolejne numery, trasy koncertowe i sukcesywne utwardzanie statusu ikony country. W trakcie swojej długiej kariery współpracowała z wieloma: Kennym Rogersem, Miley Cyrus, Keshą, Pentatonix, Rebą McEntire, Paulem McCartneyem, Ringo Starrem, Stingiem, czy Eltonem Johnem.

Kariera aktorska

Choć filmografia Dolly Parton nie jest zbyt bogata w tytuły, zwłaszcza gdy odejmie się z tej listy gościnne występy w roli siebie samej, to piosenkarka wykorzystała swój czas i zdążyła zabłysnąć na wielkim ekranie. Jej debiut aktorski miał miejsce równo 46 lat temu, w filmie "Od dziewiątej do piątej" - komedii, w której zagrała jedną z trzech pracowniczek firmy, chcących sprzeciwić się swojemu seksistowskiemu szefowi. To było wejście z kopyta - Parton dostała za tę rolę nominację do Złotego Globu, a także do Oscara za nagraną do filmu piosenkę "Nine to Five". Dwa lata później sytuacja z Globami się powtórzyła - Parton wystąpiła w "Najlepszym małym burdeliku w Teksasie", gdzie świetnie zagrała Monę Stangley, właścicielkę tytułowego przybytku. Ze Stallone'em zagrała w "Krysztale górskim", z Sally Field, Shirley MacLaine i Julią Roberts w "Stalowych magnoliach". Jej ostatnią przygodą z kinem był świąteczny musical "Dolly Parton: Cudownych Świąt!", zaś ostatnią rolą całościowo - pojawienie się jako ona sama w serialu "Mów mi Kat".

Działalność społeczna

Dolly Parton była jedną z tych artystek, które oprócz niekwestionowanego wpływu muzycznego, starały się walczyć też na innych frontach. Spełniała się jako bizneswoman (stworzyła park rozrywki Dollywood, będący do dziś jedną z najbardziej uczęszczanych atrakcji w stanie Tennessee). W 1988 roku Parton założyła Dollywood Fundation, organizację, której celem było wspieranie szans na edukację dzieci z Tennessee. Z jej inicjatywy powstał również specjalny program nauczania umiejętności czytania i pisania, zbierano fundusze na Czerwony Krzyż i walkę z HIV/AIDS. Swego czasu Parton przekazała również pół miliona dolarów na budowę lokalnego szpitala, a jej hojne darowizny wspierały szpital pediatryczny nazwany jej imieniem. Dolly Parton angażowała się również w inne projekty czy inicjatywy mające słuszne cele: jej fundusz pomagał ofiarom pożarów, ona sama silnie wspierała prawa zwierząt, opowiadała się również po stronie praw osób LGBTQ+.

Dolly Parton vs COVID-19

Spośród wymienionych, to może być najmniej znany fakt z życia Dolly Parton. Nie chodzi w nim bowiem o to, że artystka przeszła zakażenie koronawirusem. Gdy wybuchła pandemia COVID-19, Parton przekazała milion dolarów na badania w Vanderbilt University Medical Center. Według dostępnych informacji, jej darowizna sfinansowała kluczowe, wczesne etapy rozwoju szczepionki Moderna. W 2021 roku Parton zaszczepiła się nią i opublikowała relację z tego wydarzenia, zachęcając innych do zrobienia tego samego.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej informacji ze świata muzyki znajdziecie na Spider's Web:

Ładowanie...