Widzowie HBO Max rzucą się tę premierę. Najgłośniejszy film zeszłego roku

"Dom dobry" narobił w zeszłym roku sporo szumu i prędko się okazało, że jest on najlepszym przykładem na to, jak bardzo film może podzielić widzów. Niektórzy po niemal 2 godzinach w ciszy opuszczali salę kinową, a inni po obejrzeniu zwiastuna zarzekali się, że nie zamierzają iść do kina. Ci, którzy widzieli produkcję, podzielili się na dwa obozy - wśród głosów na temat tego, że jest to produkcja potrzebna społecznie i że ten drastyczny sposób przedstawienia przemocy domowej mógł trafić do publiczności najlepiej, pojawiły się również gorzkie słowa krytyki na temat zbyt płytkiego podejścia do tematu i aż nazbyt dosadnego pokazania przemocy domowej.

Na początku roku "Dom dobry" pojawił się w ofercie Prime Video, gdzie można było obejrzeć go bez dodatkowych opłat. Niebawem film Smarzowskiego przejmie platforma HBO Max. Kiedy subskrybenci tego serwisu będą mogli obejrzeć produkcję w ramach abonamentu?

Dom dobry w HBO Max. Kiedy premiera?

"Dom dobry" zadebiutuje w HBO Max 31 lipca, czyli jeszcze w tym miesiącu. W związku z tym ci, którzy planowali obejrzeć film w streamingu po raz pierwszy lub powtórzyć seans, a są subskrybentami serwisu od HBO, będą musieli zaczekać jeszcze niecałe 2 tygodnie, aż produkcja Smarzowskiego trafi do biblioteki HBO Max.

Bohaterką "Domu dobrego" jest Gośka (Agata Turkot), która w aplikacji randkowej poznaje Grześka (Tomasz Schuchardt). Początkowo miłość kwitnie - mężczyzna jest czarujący, szarmancki i troskliwy, aż w końcu oświadcza się w Wenecji. Wydawałoby się, że to ten jedyny. Prędko jednak okazuje się, że Grzesiek ma swoją mroczną stronę, która sprawi, że Gośka nawet we własnym domu nie będzie mogła czuć się bezpiecznie.



Film "Dom dobry" oraz działania go promujące powstały przy merytorycznym wsparciu Fundacji Feminoteka, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, szczególnie seksualnej. Feminoteka udziela bezpłatnej pomocy terapeutycznej, prawnej i socjalnej oraz prowadzi telefon pomocowy: 888 88 33 88, czynny w dni robocze od 11:00 do 19:00.

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