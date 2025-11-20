Dom dobry ma zaskakujący finał. Wyjaśniamy zakończenie

Ładowanie...

"Dom dobry" to pierwszy film Wojciecha Smarzowskiego po kilkuletniej przerwie - ostatnią produkcją, za którą stał, było nowe "Wesele". Reżyser słynie ze swojej bezkompromisowości i podejmowania się tematów, których w polskim, współczesnym kinie raczej nikt nie porusza z taką intensywnością i mocą. Nie inaczej jest w "Domu dobrym" - Smarzowski portretuje w nim relację dwóch osób, która początkowo jest pełna ciepła, troski i miłości, z czasem zaś staje się jednym, wielkim koszmarem.

Dom dobry - zakończenie filmu. Co tam się wydarzyło?

W dalszej części artykułu najprawdopodobniej pojawią się spoilery dotyczące fabuły filmu "Dom dobry".

"Dom dobry" stopniowo buduje napięcie, nie mamy od razu do czynienia ze zmasowaną przemocą ze strony męskiego bohatera tej historii, Grześka. Na przestrzeni fabuły Smarzowski zostawia nam tzw. red flagi - subtelne, czasami nawet niewidoczne sygnały, że coś jest nie tak, że w życie głównej postaci, Gośki (Agata Turkot), wprowadzana jest coraz gęstsza, przemocowa atmosfera ze strony jej nowego partnera, Grześka (Tomasz Schuchardt). Reżyser inteligentnie gra z widzem, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób prowadzenia historii. Smarzowski robi to nielinearnie, narracja jest szarpana, nie zawsze wiadomo, co jest prawdziwe, a co jest projekcją złamanej psychiki bohaterki, będącej ofiarą przemocy.

Jednym z bardziej dyskutowanych elementów fabuły jest jej zakończenie. Policja dokonuje bowiem szokującego odkrycia - Grzesiek, przemocowy mąż Gosi, zostaje bowiem wyłowiony z przydomowej studzienki. Film nie pokazuje momentu, w którym mężczyzna ponosi śmierć - widzimy jedynie moment wyciągnięcia jego ciała, wraz ze zwłokami zabitego wcześniej przez niego psa. W związku z tym zdarzeniem powstaje zasadnicze pytanie: czy Gosia zabiła swojego oprawcę?

Odpowiedź na to pytanie jest niejasna. Biorąc pod uwagę jedną z poprzednich scen filmu, jest to jak najbardziej możliwa opcja. Gosia, w późniejszym etapie filmu ma kontakt uczęszcza na spotkania z innymi ofiarami przemocy domowej. W trakcie rozmów jedna z nich dzieli się swoim snem, w którym...topi swojego męża w studzience. To dość oczywisty sygnał, który może sugerować, że bohaterka niejako zainspirowała się snem koleżanki, znalazła w sobie siłę, by popełnić ten czyn. To jednak pozostaje w sferze rozważań - zwłaszcza, że Gośka przez znaczną większość filmu jest postacią absolutnie bezradną, zlęknioną, praktycznie niezdolną do realnej formy oporu.

Istnieje również jeszcze inna opcja - zgodnie z reżyserskim pomysłem Smarzowskiego, śmierć Grześka również może być projekcją jej umysłu, coraz trudniej odróżniającego, co się dzieje naprawdę. Pytanie o okoliczności śmierci Grzegorza pozostaje więc bez odpowiedzi, natomiast o własne domysły i interpretacje tutaj nietrudno.

Dom dobry - fabuła i obsada filmu

Główną bohaterką filmu jest Gosia (Agata Turkot) - dziewczyna, która pomimo planów na przyszłość musiała powrócić do rodzinnego domu i zająć się chorą, nadużywającą alkoholu matką (Agata Kulesza). Samotna i żyjąca w poczuciu pułapki dziewczyna angażuje się w relację z Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Oboje przenoszą się z Internetu do prawdziwego życia i szybko zakochują się w sobie po uszy. Z biegiem czasu sygnały o przemocowej naturze mężczyzny zaczynają coraz mocniej dawać o sobie znać.

W filmie wystąpili:

Agata Turkot jako Gosia Nowak

jako Gosia Nowak Tomasz Schuchardt jako Grzesiek Nowak

jako Grzesiek Nowak Agata Kulesza jako matka Gosi

jako matka Gosi Maria Sobocińska jako siostra Gosi

jako siostra Gosi Arkadiusz Jakubik jako ksiądz Bogdan

jako ksiądz Bogdan Julia Kijowska jako Halina

jako Halina Michał Czernecki jako aspirant Śliz

jako aspirant Śliz Robert Wabich jako Zygmunt

jako Zygmunt Łukasz Gawroński jako Edek

