REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Dom dobry ma zaskakujący finał. Wyjaśniamy zakończenie

"Dom dobry" to najnowsze dzieło słynnego polskiego reżysera, Wojciecha Smarzowskiego. Prawdopodobnie zaliczy się ono również do grona najgłośniejszych - porusza bowiem temat przemocy domowej. Zakończenie filmu wzbudza sporo emocji. Wyjaśniamy, o co w nim może chodzić.

Adam Kudyba
dom dobry zakonczenie film
REKLAMA

"Dom dobry" to pierwszy film Wojciecha Smarzowskiego po kilkuletniej przerwie - ostatnią produkcją, za którą stał, było nowe "Wesele". Reżyser słynie ze swojej bezkompromisowości i podejmowania się tematów, których w polskim, współczesnym kinie raczej nikt nie porusza z taką intensywnością i mocą. Nie inaczej jest w "Domu dobrym" - Smarzowski portretuje w nim relację dwóch osób, która początkowo jest pełna ciepła, troski i miłości, z czasem zaś staje się jednym, wielkim koszmarem.

REKLAMA

Dom dobry - zakończenie filmu. Co tam się wydarzyło?

W dalszej części artykułu najprawdopodobniej pojawią się spoilery dotyczące fabuły filmu "Dom dobry".

"Dom dobry" stopniowo buduje napięcie, nie mamy od razu do czynienia ze zmasowaną przemocą ze strony męskiego bohatera tej historii, Grześka. Na przestrzeni fabuły Smarzowski zostawia nam tzw. red flagi - subtelne, czasami nawet niewidoczne sygnały, że coś jest nie tak, że w życie głównej postaci, Gośki (Agata Turkot), wprowadzana jest coraz gęstsza, przemocowa atmosfera ze strony jej nowego partnera, Grześka (Tomasz Schuchardt). Reżyser inteligentnie gra z widzem, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób prowadzenia historii. Smarzowski robi to nielinearnie, narracja jest szarpana, nie zawsze wiadomo, co jest prawdziwe, a co jest projekcją złamanej psychiki bohaterki, będącej ofiarą przemocy.

Jednym z bardziej dyskutowanych elementów fabuły jest jej zakończenie. Policja dokonuje bowiem szokującego odkrycia - Grzesiek, przemocowy mąż Gosi, zostaje bowiem wyłowiony z przydomowej studzienki. Film nie pokazuje momentu, w którym mężczyzna ponosi śmierć - widzimy jedynie moment wyciągnięcia jego ciała, wraz ze zwłokami zabitego wcześniej przez niego psa. W związku z tym zdarzeniem powstaje zasadnicze pytanie: czy Gosia zabiła swojego oprawcę?

Odpowiedź na to pytanie jest niejasna. Biorąc pod uwagę jedną z poprzednich scen filmu, jest to jak najbardziej możliwa opcja. Gosia, w późniejszym etapie filmu ma kontakt uczęszcza na spotkania z innymi ofiarami przemocy domowej. W trakcie rozmów jedna z nich dzieli się swoim snem, w którym...topi swojego męża w studzience. To dość oczywisty sygnał, który może sugerować, że bohaterka niejako zainspirowała się snem koleżanki, znalazła w sobie siłę, by popełnić ten czyn. To jednak pozostaje w sferze rozważań - zwłaszcza, że Gośka przez znaczną większość filmu jest postacią absolutnie bezradną, zlęknioną, praktycznie niezdolną do realnej formy oporu.

Istnieje również jeszcze inna opcja - zgodnie z reżyserskim pomysłem Smarzowskiego, śmierć Grześka również może być projekcją jej umysłu, coraz trudniej odróżniającego, co się dzieje naprawdę. Pytanie o okoliczności śmierci Grzegorza pozostaje więc bez odpowiedzi, natomiast o własne domysły i interpretacje tutaj nietrudno.

Dom dobry - fabuła i obsada filmu

Główną bohaterką filmu jest Gosia (Agata Turkot) - dziewczyna, która pomimo planów na przyszłość musiała powrócić do rodzinnego domu i zająć się chorą, nadużywającą alkoholu matką (Agata Kulesza). Samotna i żyjąca w poczuciu pułapki dziewczyna angażuje się w relację z Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Oboje przenoszą się z Internetu do prawdziwego życia i szybko zakochują się w sobie po uszy. Z biegiem czasu sygnały o przemocowej naturze mężczyzny zaczynają coraz mocniej dawać o sobie znać.

W filmie wystąpili:

  • Agata Turkot jako Gosia Nowak
  • Tomasz Schuchardt jako Grzesiek Nowak
  • Agata Kulesza jako matka Gosi
  • Maria Sobocińska jako siostra Gosi
  • Arkadiusz Jakubik jako ksiądz Bogdan
  • Julia Kijowska jako Halina
  • Michał Czernecki jako aspirant Śliz
  • Robert Wabich jako Zygmunt
  • Łukasz Gawroński jako Edek
REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
20.11.2025 15:39
Tagi: Polskie filmyWojciech Smarzowski
Najnowsze
14:40
Premiera Stranger Things mogła wyglądać inaczej. Netflix zaryzykował
Aktualizacja: 2025-11-20T14:40:33+01:00
13:31
Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 30 świetnych produkcji
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:39+01:00
12:51
Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc
Aktualizacja: 2025-11-20T12:51:36+01:00
12:00
Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T12:00:01+01:00
10:34
Twórcy Wednesday pracują nad nowym serialem. To horror fantasy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:34:17+01:00
9:47
Nowe zdjęcia wreszcie ujawniają postacie z Odysei. Zendaya zagra boginię
Aktualizacja: 2025-11-20T09:47:19+01:00
9:00
Odnalazły się zaginione odcinki spin-offu Przyjaciół. Można je obejrzeć
Aktualizacja: 2025-11-20T09:00:43+01:00
19:40
Kultowy serial sci-fi wraca w nowej odsłonie. Amazon już nad nim pracuje
Aktualizacja: 2025-11-19T19:40:08+01:00
18:33
Dom dobry podzielił widzów. Nie pierwszy raz Smarzowski wkłada kij w mrowisko
Aktualizacja: 2025-11-19T18:33:00+01:00
16:30
Agata Turkot jest genialna u Smarzowskiego. Przed nią wielka kariera
Aktualizacja: 2025-11-19T16:30:00+01:00
14:52
Użytkownicy Disney+ krzyczą do nowego dreszczowca. Tak ich wciąga
Aktualizacja: 2025-11-19T14:52:43+01:00
14:19
Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Tego mu życzył
Aktualizacja: 2025-11-19T14:19:44+01:00
13:32
Netflix wrzucił tak dobry serial, że nie ma ani jednej złej opinii
Aktualizacja: 2025-11-19T13:32:52+01:00
11:48
Widzowie HBO Max odkryli porażający film. Trzyma długo po seansie
Aktualizacja: 2025-11-19T11:48:11+01:00
11:07
Spoiler w zwiastunie głośnego filmu sci-fi? Autor: Tak, a o co chodzi?
Aktualizacja: 2025-11-19T11:07:31+01:00
9:43
Czekanie na Na noże 3 jest passe. Teraz czekamy na czwartą część
Aktualizacja: 2025-11-19T09:43:29+01:00
5:01
Burger Drwala już jest. Sprawdzamy cenę, nowe wersje i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2025-11-19T05:01:00+01:00
20:00
Wiem, czego spodziewacie się po nowym thrillerze Netfliksa. Nie dostaniecie tego
Aktualizacja: 2025-11-18T20:00:00+01:00
19:04
Obejrzałem spin-off The Office. Ten sam żart po raz czwarty jednak bawi
Aktualizacja: 2025-11-18T19:04:00+01:00
18:02
Odwilż to jeden z najlepszych polskich kryminałów. Mam nadzieję, że to nie koniec
Aktualizacja: 2025-11-18T18:02:00+01:00
17:31
Nowy film katastroficzny zniszczył użytkowników HBO Max. Uwielbiają go
Aktualizacja: 2025-11-18T17:31:00+01:00
16:57
Widzowie pytają o Dom dobry: „od ilu lat?” Nie, to nie jest film dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-18T16:57:19+01:00
16:23
Do kiedy Dom dobry będzie emitowany w kinach? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-18T16:23:22+01:00
13:57
Najlepsze filmy i seriale Jana Holoubka. Heweliusz to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-11-18T13:57:17+01:00
11:59
Dom dobry w serwisie Netflix. Kiedy może tam trafić?
Aktualizacja: 2025-11-18T11:59:53+01:00
11:27
To ona zagra Dorotkę w Wicked 2. Zaskoczył mnie ten pomysł
Aktualizacja: 2025-11-18T11:27:02+01:00
9:55
Ekstremalny film wojenny podbija Prime Video. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-18T09:55:11+01:00
9:51
Najlepsze filmy wojenne wszech czasów. Ranking najmocniejszych tytułów
Aktualizacja: 2025-11-18T09:51:24+01:00
9:25
Draco Malfoy spotkał ojca. Ich zdjęcie mnie urzekło
Aktualizacja: 2025-11-18T09:25:16+01:00
18:52
Spin-off kultowej komedii wreszcie dotarł do Polski. Jest lepszy od oryginału
Aktualizacja: 2025-11-17T18:52:00+01:00
17:40
Nowy serial kostiumowy od HBO Max bywa głupiutki, ale oczu nie można oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:40:00+01:00
17:01
Nowy dreszczowiec Prime Video to arcydzieło suspensu. Widzowie nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:01:00+01:00
16:14
Hiszpański dreszczowiec wstrząsa użytkownikami Netfliksa. Niesamowity serial
Aktualizacja: 2025-11-17T16:14:00+01:00
15:57
Netflix pokazał Na noże 3. To będzie najlepszy kryminał 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-17T15:57:49+01:00
15:56
Czy Bestia we mnie dostanie 2. sezon? Znalazłam ukrytą wiadomość
Aktualizacja: 2025-11-17T15:56:00+01:00
15:18
Zwiastun To: Witajcie w Derry mnie zmroził. Tak będą wyglądać nowe odcinki
Aktualizacja: 2025-11-17T15:18:22+01:00
14:55
Czy Bestia we mnie jest na faktach? Sprawdzam thriller Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-17T14:55:00+01:00
13:27
Tomasz Schuchardt jest wybitny w Domu dobrym. Najlepszy rok w jego karierze
Aktualizacja: 2025-11-17T13:27:45+01:00
11:05
O co chodzi w zakończeniu serialu Bestia we mnie? Tajemnica Jarvisa
Aktualizacja: 2025-11-17T11:05:23+01:00
9:29
Obecność 4 lada chwila w HBO Max. Horror leci jeszcze w kinach
Aktualizacja: 2025-11-17T09:29:56+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA