Dom dobry idzie po złoto. Zdeklasował konkurencję

W tym roku nie było filmu, który wzbudziłby tak zaciekłą dyskusję jak "Dom dobry". Produkcja w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego poruszyła Polaków, którzy chętnie zaczęli wyrażać na jej temat swoje zdanie. Za rozgłosem prędko poszedł sukces kasowy - "Dom dobry", który na dużych ekranach zadebiutował na początku listopada, stał się największym polskim hitem 2025 r., utrzymując najwyższe miejsce w polskim box office.

Dom dobry numerem 1 w box office. Wielki sukces filmu Wojciecha Smarzowskiego

"Dom dobry", który na wielkie ekrany trafił 7 listopada, już trzeci weekend zajmuje 1. miejsce w polskim box office. Do tej pory, czyli przez mniej niż 3 tygodnie, produkcja przyciągnęła do kin niemal 1,8 mln widzów, co czyni ją największym polskim hitem 2025 r. Jest to również osobisty sukces samego Smarzowskiego - "Dom dobry" prześcignął "Kler", stając się najpopularniejszym filmem w dorobku reżysera.

Z bardziej dokładnych informacji: w premierowy weekend produkcję obejrzało ponad 310 tys. widzów, z kolei w drugi weekend kina odwiedziło ponad 50 proc. więcej osób - ponad 470 tys. W trzeci weekend widzów było już nieco mniej, natomiast, co ciekawe, więcej niż w pierwszy, bo ponad 318 tys.

Bohaterką "Domu dobrego" jest Gośka (Agata Turkot), która w aplikacji randkowej poznaje Grześka (Tomasz Schuchardt). Początkowo miłość kwitnie - mężczyzna jest czarujący, szarmancki i troskliwy, aż w końcu oświadcza się w Wenecji. Wydawałoby się, że to ten jedyny. Prędko jednak okazuje się, że Grzesiek ma swoją mroczną stronę, która sprawi, że Gośka nawet we własnym domu nie będzie mogła czuć się bezpiecznie.

Film "Dom dobry" oraz działania go promujące powstały przy merytorycznym wsparciu Fundacji Feminoteka, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, szczególnie seksualnej. Feminoteka udziela bezpłatnej pomocy terapeutycznej, prawnej i socjalnej oraz prowadzi telefon pomocowy: 888 88 33 88, czynny w dni robocze od 11:00 do 19:00.

Dom dobry - obsada

Tomasza Schuchardta jako Grzesiek

Agata Turkot jako Gośka,

Agata Kulesza jako mama Gośki,

Maria Sobocińska jako Magda,

Arkadiusz Jakubik jako ksiądz Bogdan,

Magdalena Smalara jako siostra Elżbieta,

Andrzej Konopka jako Zibi, kolega Grześka.

Anna Bortniak 24.11.2025 15:42

