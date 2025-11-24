REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Dom dobry idzie po złoto. Zdeklasował konkurencję

"Dom dobry" to niekwestionowany kasowy zwycięzca wśród polskich produkcji tego roku. Poruszający film Wojciecha Smarzowskiego wzbudził wśród Polaków ogromne zainteresowanie, dzięki czemu już trzeci weekend nie schodzi ze szczytu polskiego box office.

Anna Bortniak
dom dobry box office
REKLAMA

W tym roku nie było filmu, który wzbudziłby tak zaciekłą dyskusję jak "Dom dobry". Produkcja w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego poruszyła Polaków, którzy chętnie zaczęli wyrażać na jej temat swoje zdanie. Za rozgłosem prędko poszedł sukces kasowy - "Dom dobry", który na dużych ekranach zadebiutował na początku listopada, stał się największym polskim hitem 2025 r., utrzymując najwyższe miejsce w polskim box office.

REKLAMA

Dom dobry numerem 1 w box office. Wielki sukces filmu Wojciecha Smarzowskiego

"Dom dobry", który na wielkie ekrany trafił 7 listopada, już trzeci weekend zajmuje 1. miejsce w polskim box office. Do tej pory, czyli przez mniej niż 3 tygodnie, produkcja przyciągnęła do kin niemal 1,8 mln widzów, co czyni ją największym polskim hitem 2025 r. Jest to również osobisty sukces samego Smarzowskiego - "Dom dobry" prześcignął "Kler", stając się najpopularniejszym filmem w dorobku reżysera.

Z bardziej dokładnych informacji: w premierowy weekend produkcję obejrzało ponad 310 tys. widzów, z kolei w drugi weekend kina odwiedziło ponad 50 proc. więcej osób - ponad 470 tys. W trzeci weekend widzów było już nieco mniej, natomiast, co ciekawe, więcej niż w pierwszy, bo ponad 318 tys.

Bohaterką "Domu dobrego" jest Gośka (Agata Turkot), która w aplikacji randkowej poznaje Grześka (Tomasz Schuchardt). Początkowo miłość kwitnie - mężczyzna jest czarujący, szarmancki i troskliwy, aż w końcu oświadcza się w Wenecji. Wydawałoby się, że to ten jedyny. Prędko jednak okazuje się, że Grzesiek ma swoją mroczną stronę, która sprawi, że Gośka nawet we własnym domu nie będzie mogła czuć się bezpiecznie.

Film "Dom dobry" oraz działania go promujące powstały przy merytorycznym wsparciu Fundacji Feminoteka, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet, szczególnie seksualnej. Feminoteka udziela bezpłatnej pomocy terapeutycznej, prawnej i socjalnej oraz prowadzi telefon pomocowy: 888 88 33 88, czynny w dni robocze od 11:00 do 19:00.

Dom dobry - obsada

  • Tomasza Schuchardta jako Grzesiek
  • Agata Turkot jako Gośka,
  • Agata Kulesza jako mama Gośki,
  • Maria Sobocińska jako Magda,
  • Arkadiusz Jakubik jako ksiądz Bogdan,
  • Magdalena Smalara jako siostra Elżbieta,
  • Andrzej Konopka jako Zibi, kolega Grześka.
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
24.11.2025 15:42
Tagi: Box officePolskie filmyWojciech Smarzowski
Najnowsze
20:34
Muszę ostrzec was przed najpopularniejszym horrorem Netfliksa. Jest tragiczny
Aktualizacja: 2025-11-24T20:34:00+01:00
20:01
The Office PL przemycił świetną akcję. Takie mogłabym oglądać w TV
Aktualizacja: 2025-11-24T20:01:00+01:00
19:36
SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo
Aktualizacja: 2025-11-24T19:36:00+01:00
19:11
Wstrząsający 5. odcinek Witajcie w Derry. Masa zaskoczeń i ponury finał
Aktualizacja: 2025-11-24T19:11:02+01:00
17:51
Szef HBO Max przyznaje, że zmiana nazwy była błędem. I obwinia za niego Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-24T17:51:00+01:00
17:49
SkyShowtime kusi wielką promocją. Tyle zapłacisz za pół roku streamingu
Aktualizacja: 2025-11-24T17:49:51+01:00
16:19
Trzeba wyjaśnić zakończenie filmu Po polowaniu. Kto kłamał?
Aktualizacja: 2025-11-24T16:19:00+01:00
15:42
Dom dobry idzie po złoto. Zdeklasował konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-24T15:42:00+01:00
15:30
David Harbour mówi, że on też wolał 1. sezon Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-24T15:30:21+01:00
14:35
Jedyna z niespodziewanym cameo. „Dziękuję za Twój głos”
Aktualizacja: 2025-11-24T14:35:50+01:00
12:05
Sny o pociągach mnie rozjechały. Netflix dowiózł coś przepięknego
Aktualizacja: 2025-11-24T12:05:41+01:00
11:34
Zaatakował Arianę Grande i deportują go z kraju. Jego wybryki są znane
Aktualizacja: 2025-11-24T11:34:59+01:00
11:10
Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach
Aktualizacja: 2025-11-24T11:10:48+01:00
9:35
Wicked 2 jest 7/10, ale dużo zarabia. Są wyniki box office
Aktualizacja: 2025-11-24T09:35:34+01:00
8:34
Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
Aktualizacja: 2025-11-24T08:34:45+01:00
16:36
Charlie Cox o Daredevilu i Kin. "Będę go grał, dopóki będą mnie chcieli"
Aktualizacja: 2025-11-23T16:36:00+01:00
15:07
Wielki finał Wicked naprawdę jest wielki. Hokus, pokus, Ariana idzie po Oscara
Aktualizacja: 2025-11-23T15:07:00+01:00
13:25
Gwiazdy Wicked zawalczą o Oscary. Historia może się powtórzyć
Aktualizacja: 2025-11-23T13:25:00+01:00
12:15
Mało brakowało, a olałabym ten magnetyzujący film. Wzruszenie ściska mi gardło do teraz
Aktualizacja: 2025-11-23T12:15:00+01:00
11:23
Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić
Aktualizacja: 2025-11-23T11:23:00+01:00
10:13
Kultowa seria filmów akcji wleciała na Netfliksa. Wszystkie części
Aktualizacja: 2025-11-23T10:13:00+01:00
9:25
Już czas, by Polacy poznali jeden z najlepszych seriali gangsterskich
Aktualizacja: 2025-11-23T09:25:00+01:00
8:19
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD
Aktualizacja: 2025-11-23T08:19:00+01:00
7:31
Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy
Aktualizacja: 2025-11-23T07:31:00+01:00
14:07
Boq w Wicked zarywa do Glindy, prywatnie są parą
Aktualizacja: 2025-11-22T14:07:00+01:00
13:13
Od czarodziejki z Magica po tę Jedyną. Kim jest Rhea Seehorn?
Aktualizacja: 2025-11-22T13:13:00+01:00
12:05
Apple TV rusza z wielką promocją. Ponad połowę taniej
Aktualizacja: 2025-11-22T12:05:54+01:00
11:54
Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-11-22T11:54:38+01:00
11:05
Kevin Spacey jest bezdomny. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-22T11:05:32+01:00
10:59
HBO Max szykuje nam intensywny weekend. TOP 5 nowości do obejrzenia
Aktualizacja: 2025-11-22T10:59:00+01:00
10:08
Mocny finał Ministrantów. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T10:08:00+01:00
9:11
Użytkownicy Prime Video błyskawicznie upolowali nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T09:11:00+01:00
8:03
Filmy prosto z kina rządzą na Disney+. Goni je nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T08:03:00+01:00
19:11
Gdzie obejrzeć Ministrantów? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-21T19:11:00+01:00
18:18
Co z 4. sezonem Odwilży? Finał serialu to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-11-21T18:18:00+01:00
16:57
Carol, proszę, powiedz mi, co teraz! Po 4. odcinku nie mogę spać
Aktualizacja: 2025-11-21T16:57:47+01:00
15:26
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widziałem w kinie. Czy warto w HBO Max?
Aktualizacja: 2025-11-21T15:26:40+01:00
15:14
4. sezon The Mandalorian istnieje, ale go nie zobaczymy. Schowali go
Aktualizacja: 2025-11-21T15:14:04+01:00
14:31
Serial science fiction Apple TV+ jest tak dobry, że padły serwery
Aktualizacja: 2025-11-21T14:31:43+01:00
13:45
Odwilż dostała brawurowy finał. Ale nie wierzę, że to koniec
Aktualizacja: 2025-11-21T13:45:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA