Użytkownicy Netfliksa od 10 lat nie widzieli tak genialnego sci-fi. Od razu ściska za gardło

"Herosi" opowiadają o grupie ludzi, których na pozór nic nie łączy. Mieszkają w różnych miejscach i większość nawet nie zna się ze sobą. Okazuje się jednak, że wszyscy posiadają supermoce. Odkrywają w sobie zdolności superbohaterów i uczą się z nimi żyć, próbując jednocześnie ocalić świat przed zagładą. Brzmi dobrze? Powinno.



"Herosi" nie są oryginalnym serialem Netfliksa. Zadebiutowali na antenie stacji NBC jeszcze w 2006 roku. Cieszyli się takim zainteresowaniem, że byli przedłużani na kolejne sezony. Doczekali się ich łącznie czterech. Zakończyli się w 2010 roku, ale pamięć o nich nie zginęła. Szczególnie, że po latach doczekała się renesansu swojej popularności.

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Herosi - opinie o sci-fi na Netfliksie

Jak podaje What's On Netflix, 10 lat temu "Herosi" na chwilę pojawili się na Netfliksie. Przełożyło się to na ich drugie życie. Użytkownicy platformy chętnie bowiem po produkcję sięgali. Czy to w czasie oryginalnej emisji, czy już po pojawieniu się w ofercie streamingowego giganta, serial science fiction wywarł na widzach tak piorunujące wrażenie, że do teraz go wspominają w mediach społecznościowych. Szczególnie jego 1. sezon.

Pierwszy sezon "Herosów" był czymś innym. Żaden inny serial nie przykuwał mnie do ekrany tydzień w tydzień Pierwszy sezon "Herosów" był jednym z najlepszych seriali w historii telewizji Pierwszy sezon "Herosów" był absolutnym bangerem - czytamy na X (dawny Twitter).

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Nie ma co ukrywać, że po 1. sezonie jakość "Herosów" spadła. Aczkolwiek, jak widać po przywołanych wpisach, fani wciąż pałają do serialu sympatią i chętnie do niego wracają. Teraz będą mieli ku temu jeszcze lepszą okazję. Po dziesięciu latach przerwy produkcja w pełnej chwale wraca na Netfliksa.



Już za chwilę, dokładnie w najbliższą środę, 1 lipca na Netfliksie ponownie pojawią się wszystkie cztery sezony "Herosów".

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.