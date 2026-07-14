Czy powstanie 2. sezon Domku na prerii? Netflix już wie

Istnienie "Domku na prerii" powinno ucieszyć zwłaszcza widzów, których "telewizyjne wychowanie" przypadło na lata 70. i 80. To wówczas na małych ekranach emitowano serial o tej samej nazwie, będący luźną ekranizacją książek Laury Ingalls. Autorka opisała w niej losy swojej rodziny, a zapisany materiał z czasem przełożył się na historię godnej adaptacji w nowej formie. Po wielu latach Netflix zdecydował się wrócić do kultowego tytułu i opowiedzieć o głównych bohaterach na nowo.

UWAGA: w dalszej części tekstu znajdują się spoilery dotyczące fabuły 1. sezonu "Domku na prerii"

Domek na prerii - czy będzie 2. sezon? Netflix dawno zdecydował

Główni bohaterowie serialu to rodzina Ingallsów - Charles (Luke Bracey), Caroline (Crosby Fitzgerald) i ich córki: Laura (Alice Halsey) oraz Mary (Skywalker Hughes). Opuszczają oni swój dom w postaci leśne tereny Wisconsin, zamieniając je na Zachód, a konkretniej otwarte równiny Kansas i rozwijające się miasteczko Indepedence. Choć Caroline ma wątpliwości, Charles wierzy, że ten wielki krok pozwoli im rozpocząć nowe, spokojne życie na prerii. Egzystencja Ingallsów zdecydowanie jest daleka od ideału, ale rodzina próbuje wieść spokojny, wolny od kłopotów żywot. Nie jest to jednak w pełni możliwe, zwłaszcza, że kwestie władzy nad ziemiami wciąż pozostają sporne, więc bezpieczeństwo rodziny - złudne.

W przypadku "Domku na prerii" doszło do sytuacji dość niecodziennej - Netflix bowiem rozstrzygnął losy tej produkcji jeszcze zanim zadebiutował on w ofercie serwisu. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bowiem platforma już w marcu podjęła decyzję o przedłużeniu serialu. To jednoznaczna informacja - "Domek na prerii" powróci z 2. sezonem.

To nie koniec optymistycznych informacji - produkcja nowej odsłony serialu ruszyła tego lata, zatem, o ile nie dojdzie do żadnych komplikacji, nie powinniśmy czekać zbyt długo na premierę. Data powrotu "Domku na prerii" jest jednak póki co nieznana, więc w tym zakresie pozostaje czekać na oficjalne informacje ze strony Netfliksa. Jako, że zdjęcia do 1. sezonu trwały od czerwca do października 2025 roku, na miejscu byłyby spekulacje, że serial ma spore szanse na to, by powrócić niemal równo rok po swoim debiucie.

W związku z powyższym na horyzoncie rysuje się pytanie: o czym opowie 2. sezon "Domku na prerii"?

Zakończenie "jedynki" jest pod tym kątem dość szeroko otwierające drzwi. Wiemy bowiem, że Ingallsowie, wraz z Johnem Edwardsem ruszają w podróż do Minnesoty, by tam znaleźć nowy dom. Stało się to z powodu pożaru, który strawił większość ziemi okalającej dom Ingallsów. Ta sytuacja sprawiła, że bohaterowie stracili główne źródło pożywienia oraz utrzymania, a pozostanie oznaczałoby coraz większy kryzys, ryzyko głodu i życia na ziemi, na której nic nie urośnie.

Czy to oznacza zupełne pożegnanie z niektórymi postaciami z dotychczasowych odcinków? Zapewne tak, ale rozwój fabuły wskazuje na powrót Warrena Christie do roli Johna Edwardsa, co powinno być znów jednym z najmocniejszych punktów całej historii. Deadline donosi również, że do obsady dołączy Willa Dunn. Dziewczynka zagra Nellie Oleson, główną nemesis Laury, określaną jako "rozpieszczona księżniczka" i "wredna osobowość, pod którą kryje się czułość i tęsknota". Ponadto, Charlotte Sullivan zagra matkę Nellie, Margaret Oleson, zaś Rachelle Lefevre wcieli się w Evę Beadle - obie postacie mają być nauczycielkami, które siostry Ingalls polubią.

"Domek na prerii" jest dostępny do obejrzenia w całości na Netfliksie.

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