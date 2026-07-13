Love is Blind: Polska wraca. Kiedy 2. sezon?

W maju nie było drugiego takiego programu, który wzbudzałby w subskrybentach Netfliksa tyle emocji. Mowa oczywiście o reality show "Love is Blind: Polska". Do tej pory widzowie mogli oglądać zagraniczne edycje, natomiast w tym roku bibliotekę zasiliła rodzima wersja popularnego formatu. Polscy subskrybenci oszaleli na jego punkcie i po finałowym odcinku zaczęli domagać się informacji na temat potencjalnego 2. sezonu. Dziś pojawiła się oficjalna informacja.

Netflix ogłasza 2. sezon programu Love is Blind: Polska

Netflix ogłosił, że 2. sezon "Love is Blind: Polska" powstanie. Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych z krótkim dopiskiem:

Kabiny znów zostaną otwarte! Drugi sezon "Love is Blind: Polska" potwierdzony.

Można było się tego spodziewać. Polska edycja formatu była przez widzów szeroko komentowana i przez długi czas utrzymywała się w czołówce najchętniej oglądanych tytułów (program przez 2 tygodnie znajdował się w TOP 10). Wiadomym było, że Netflix tak prędko z niego nie zrezygnuje.

Na temat powrotu można było spekulować również przy okazji odcinka reunion, kiedy pary spotkały się po roku, aby zaktualizować swoją sytuację życiową. Prowadząca Zofia Zborowska-Wrona podziękowała wówczas uczestnikom za szczerość i otwartość, życząc im szczęścia w miłości. Jej mąż, Andrzej Wrona, wyraził natomiast wdzięczność wobec wszystkich, którzy towarzyszyli parom po drugiej stronie ekranu podczas pierwszej edycji. Po tym gdy jego żona podkreśliła, że pierwsza edycja "Love is Blind: Polska" oficjalnie się zakończyła, Wrona dodał: "Ale do zobaczenia następnym razem".

Love is Blind: Polska - kiedy 2. sezon?

Na ten moment Netflix nie potwierdził jeszcze daty premiery 2. sezonu. Można jednak przypuszczać, że na nowe odcinki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Wnioski nasuwają się po przeanalizowaniu poprzedniej odsłony - casting do programu został ogłoszony w marcu 2025 roku, a format zadebiutował w maju 2026 roku, czyli nieco ponad rok później. Podobnej sytuacji najpewniej możemy spodziewać się w przypadku 2. sezonu "Love is Blind: Polska" - nowych odcinków możemy spodziewać się najwcześniej we wrześniu 2027 roku. Nie jest to jednak oficjalna informacja.

"Love is Blind" to stworzony przez Chrisa Coelena format, który doczekał się już kilkunastu zagranicznych edycji, a teraz dołączyła do nich również ta polska. Celem uczestników programu jest odnalezienie swojej prawdziwej miłości poprzez randkowanie z kilkoma osobami, a następnie wybranie tego jedynego lub tej jedynej. Haczyk jest taki, że do momentu zaręczyn pary nie wiedzą, jak wyglądają, a decyzje podejmują wyłącznie na podstawie samych tylko rozmów.

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