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Serialowy Dr House stanął w obronie serialu. Cięta riposta do dziennikarki

Hugh Laurie odpowiedział na komentarz dziennikarki, która skrytykowała serial "Dr House". Wpis odtwórcy roli Gregory'ego House'a zdobywa miliony odsłon.

Anna Bortniak
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dr house krytyka serial hugh laurie komentarz
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Kilka dni temu wpis Janet Murray, dziennikarki The Guardian, The Telegraph czy BBC, rozgrzał media społecznościowe. Po ponad dwóch dekadach od emisji finału serialu "Dr. House", Murray postanowiła krytycznie wypowiedzieć się na temat produkcji. I to nie w superlatywach. "Chyba robię to jako ostatnia, ale zaczęłam oglądać pierwszy sezon serialu Dr House. Ta sama historia w każdym odcinku" - zaczęła dziennikarka. W dalszej części zobrazowała schemat, w jakim osadzony jest serial.

"Pacjent cierpi na tajemniczą chorobę. Hugh Laurie (Dr House) źle diagnozuje. Pacjent omal nie umiera. Hugh Laurie znowu źle diagnozuje. Grozi mu zwolnienie. Pacjent omal nie umiera ponownie. Hugh Laurie wpada na pomysł w ostatniej chwili. Postawia trafną diagnozę. Nie zostaje zwolniony. Osiem sezonów tego?" - zakończyła swój wpis pytaniem. Post, który został wyświetlony ponad 1,3 mln razy, nie umknął uwadze nie tylko internautów, ale również samego Laurie'ego. Aktor postanowił skomentować go w wymowny sposób.

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Hugh Laurie skomentował krytyczny wpis o serialu Dr. House

Odpowiedź Laurie'ego została napisana tak jakby pisał ją doktor House. Aktor w kąśliwy i sarkastyczny sposób postanowił obronić serial, w którym wystąpił w roli głównej. Zaczął tak:

Dzięki za krytykę, Janet. Próbowaliśmy nakręcić kilka odcinków, w których House (Hugh Laurie) (proszę wstawić nawiasy we właściwe miejsce) od razu trafia w sedno, ale trwały tylko 6 minut. NBC nie było zadowolone. Potem próbowaliśmy w innym, gdzie House nigdy nie trafia w sedno i pacjent umiera. Publiczność nie była zadowolona.

I dodał:

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Twoją dosadną analizę można by zastosować do innych form sztuki: J.S. Bach napisał 30 wariacji Goldbergowskich na ten sam temat; Frida Kahlo namalowała 50 swoich portretów; Henry Moore, co Chodzi o to, a raczej chodziło, o wariacje na jakiś temat; jeśli widzisz tylko szpital, medycynę, bla, bla, to nie było to dla ciebie. Niemniej jednak, czekam z niecierpliwością na twoją pierwszą powieść!

Wpis Laurie'ego przekroczył już barierę 4,5 mln wyświetleń i zdobył ponad 79 tys. polubień. Oznacza to, że "Dr. House", produkcja czterokrotnie nominowana do nagrody Emmy, wciąż zajmuje specjalne miejsce w sercach widzów, którzy zaciekle będą jej bronić. Podobnie jak odtwórca tytułowego ekscentrycznego lekarza.

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Anna Bortniak
08.06.2026 15:25
Tagi: Dr HouseHugh Laurie
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