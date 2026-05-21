Na ostatni sezon Rodu smoka nie będziemy długo czekać. Taką przerwę akceptuję

Dwa lata to standard. Tyle do tej pory wynosiła przerwa między kolejnymi sezonami "Rodu smoka". 2. odsłona zadebiutowała na HBO i HBO Max w czerwcu 2024 roku. Najwyższa więc pora na kolejną. I wszystko dzieje się jak w zegarku. Już w przyszłym miesiącu dostaniemy nowe odcinki prequela "Gry o tron". A gdy tylko 3. sezon dobiegnie końca, pozostanie czekać na finałowe epizody.



Choć "Ród smoka" pozostaje hitem HBO, nadawca zdecydował się zakończyć serial na 4. sezonie. Wszystko wskazuje na to, że finałową odsłonę dostaniemy nieco szybciej. Nie będziemy musieli na nią czekać kolejnych bitych dwóch lat. To ile?

Ród smoka - kiedy premiera 4. sezonu serialu HBO?

Na początku Ryan Condal był współshowrunnerem "Rodu smoka". Od 2. sezonu jest po prostu showrunnerem. HBO jest z niego tak zadowolone, że postanowiło przedłużyć z nim kontrakt. Jak podaje Deadline, Condal jest teraz związane umową z nadawcą do 2029 roku. Na pewno więc uda mu się doprowadzić prequel "Gry o tron" do samego końca.

Ryan Condal już od miesięcy pracuje ze scenarzystami nad 4. i zarazem finałowym sezonem "Rodu smoka". Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia z realizacją prequela "Gry o tron", według wspomnianego portalu oznaczałoby, że nowe odcinki możemy dostać już w przyszłym roku. Ale pod jego koniec. Bądź na początku 2028 roku.

Nieważne czy będzie to końcówka 2027 roku, czy początek 2028 roku. Tak czy siak będzie to mniej niż dwa lata. Skrócenie czasu oczekiwania na finałowe odcinki "Rodu smoka" - nawet o te kilka miesięcy - jest dobrą wiadomością dla fanów. Choć na razie pewnie nie wybiegają tak daleko w przyszłość, skoro przed nami premiera 3. sezonu prequela "Gry o tron". Zadebiutuje on na HBO Max dokładnie 22 czerwca.

Rafał Christ 21.05.2026 20:32

