Serial Harry Potter trafił do zapowiedzi HBO Max. Cudownie

HBO Max opublikował zapowiedzi nadchodzących seriali w nowym zwiastunie. Wśród nich znalazł się teaser produkcji "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", której premiera zaplanowana jest na Boże Narodzenie tego roku.

Anna Bortniak
W tym roku w serwisie HBO Max pojawi się sporo produkcji, na które subskrybenci serwisu z niecierpliwością czekają. 4. sezon "Pozłacanego wieku", 3. sezon "Rodu Smoka" czy serial "Lanterns" to tylko niektóre z nich. Jednym z tytułów jest również serial "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", adaptacja pierwszego tomu serii J.K. Rowling. Nie ujawnił on nowych kadrów z produkcji, ale jedno trzeba mu przyznać - z pewnością wzbudził ekscytację i apetyt na premierę.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny - nowy teaser serialu

"Panie Potter, myślę, że możemy spodziewać się po panu wielkich rzeczy" - zdanie to wypowiada Ollivander, sprzedawca różdżek na ulicy Pokątnej. W międzyczasie na ekranie widać, jak Harry Potter (Dominic McLaughlin) rozgląda się po Hogwarcie i wychodzi na swój prawdopodobnie pierwszy mecz Quidditcha. W ostatnim fragmencie zwiastuna widać samego Ollivandera (Anton Lesser), który wręcza młodemu uczniowi różdżkę. "Zobaczmy, kim jesteś" - dodaje. Na tym teaser się kończy.

1. sezon serialu "Harry Potter" będzie adaptacją 1. tomu serii autorstwa J.K. Rowling, czyli "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Będzie on liczył 8 odcinków. Fabuła koncentruje się na jedenastoletnim Harrym Potterze (McLaughlin), który do tej pory był wychowywany przez swoje okropne wujostwo. Wszystko zmienia się, gdy dowiaduje się, że jest czarodziejem. Po wakacjach opuszcza dom na Privet Drive i rozpoczyna naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, gdzie poznaje swoich przyjaciół - Hermionę Granger (Arabella Stanton) i Rona Weasleya (Alastair Stout).

Jeszcze przed premierą 1. sezonu HBO ogłosił oficjalnie, że powstanie 2. sezon serialu oparty o powieść "Harry Potter i Komnata Tajemnic". Nie powinno to nikogo dziwić - w końcu HBO ma w planach zrealizowanie 7 sezonów produkcji na podstawie 7 książek J.K. Rowling w przeciągu nadchodzących 10 lat. Szybka zapowiedź kontynuacji również nie jest zaskakująca - już wcześniej wspominano, że ekipa będzie chciała prędko wrócić na plan, aby dziecięcy aktorzy nie zdążyli wyrosnąć ze swoich ról.

25.05.2026 08:58
Tagi: Harry PotterHBOHBO Max
