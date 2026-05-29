Widzowie w żałobie po najlepszym serialu HBO Max. Dajmy im cierpieć w spokoju

Cóż to był za serial! Niektórzy od dawna nawet uważali, że to najlepsza rzecz od HBO Max. Niestety, jak wszystko co dobre, i "Hacks" musiało się skończyć. Finałowy odcinek pojawiłs się właśnie na platformie. Fani są teraz w żałobie i proszą o spokój.

Rafał Christ
"Hacks" śledzi losy granej przez Jean Smart legendarnej aktorki komediowej z Las Vegas. Deborah Vance zaraz jednak może utracić swoją rezydenturę. Ostatnią deską ratunku okazuje się spotkanie z młodą, roszczeniową pisarką z Los Angeles. Ku zaskoczeniu wszystkich, obu bohaterkom udaje się nawiązać silną więź. Koleje ich relacji od 2021 roku mogliśmy śledzić przez bite 5 sezonów. Ale to już koniec.

Jak już było wiadomo od dłuższego czasu, 5. sezon "Hacks" będzie już tym ostatnim. W naszym kraju właśnie dzisiaj, 29 maja, na HBO Max zadebiutował jego finałowy odcinek. Tym samym serial dobiegł końca. Jak się okazuje, w pięknym, poruszającym stylu. Tak przynajmniej twierdzą fani w mediach społecznościowych, którzy ogłosili żałobę po uwielbianej produkcji.

Hacks - opinie o serialu HBO Max

Może się wydawać, że fani "Hacks" nieco dramatyzują. Po finale serialu HBO Max zalała bowiem fala wpisów, których autorzy piszą, że potrzebują chwili, aby się pozbierać. Nie chcą, aby ktokolwiek się do nich odzywał, bo już po pięciu minutach ostatniego odcinka zaczęli płakać, jak po rozstaniu z najlepszymi przyjaciółmi.

5 minut oglądania finału "Hacks" i dosłownie płaczę. Osobiście uważałam tych bohaterów za przyjaciół

Właśnie skończyłem "Hacks" i chyba nigdy więcej się nie uśmiechnę, bo nie będzie nowych odcinków

Nie mogę się pozbierać po finale "Hacks". Chyba będę musiał obejrzeć cały serial jeszcze raz

Przy finale "Hacks" łkałam, bo to perfekcyjne zakończenie perfekcyjnego serialu

- czytamy na X (dawny Twitter).

Reakcje fanów wcale nie są takie przesadzone. To nie jest tak, że takie wpisy, jak ten ostatni, zaczęły się pojawiać niedawno. Po mediach społecznościowych od długiego czasu krążą opinie, wedle których "Hacks" jest najlepszym serialem w historii HBO Max. Koniec. Kropka. Fani nie zapraszają do dyskusji. Po finale chyba naprawdę więc zasługują na dłuższą chwilę spokoju, aby się pozbierać.

29.05.2026 14:45
