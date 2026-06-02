REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Wyciekł zwiastun 7. odcinka Stamtąd. Będzie naprawdę ostro

"Stamtąd" małymi krokami zmierza do końca - za nami już 6 odcinków czwartego sezonu serialu. Zapowiedź następnego epizodu sugeruje, że emocji w nim nie zabraknie.

Adam Kudyba
stamtad nowy odcinek zapowiedz
REKLAMA

Jesteśmy na cztery odcinki przed finałem 4. sezonu. Nie serialu - od jakiegoś czasu jasne jest, że "Stamtąd" będzie liczyć pięć sezonów. Czy to wprost oznacza, że bohaterowie na pewno nie wydostaną się z miasteczka? Można gdybać, ale jedno jest pewne: akcja się zagęszcza, a uwięzieni znajdują się w coraz większym niebezpieczeństwie.

REKLAMA

Nowy odcinek Stamtąd będzie mroczny i groźny. Kto jest w niebezpieczeństwie?

W najnowszym epizodzie serialu mieliśmy do czynienia z kilkoma istotnymi momentami. Jednym z najważniejszych z pewnością był zawał serca, którego doznała Donna - dzięki Boydowi ledwo udało się ją uratować. Jej stan zdrowia oznacza, że Boyd będzie musiał wziąć na siebie więcej obowiązków jako przywódca, co, biorąc pod uwagę tajemnice, które poznaje i ukrywa przed mieszkańcami, jest bardzo ryzykowne. Sophia coraz mocniej posuwa się w swoich działaniach jako ukryty Człowiek w Żółci i bierze na celownik Henry'ego - ojca Victora. Jade i Boyd mają spór o to, jak zabrać się do misji, której zarys wykiełkował Jade'owi w głowie podczasu grzybkowego tripu. Ostatecznie, zgodnie z wizją bohatera, rzeczywiście w miejscu, które widział w halucynacji, znalazły się tajemnicze drzwi.

W sieci można już znaleźć zapowiedź 7. odcinka 4. sezonu "Stamtąd". Co prawda nie jest ona opublikowana z oficjalnego konta MGM+ czy HBO Max, natomiast ten sam użytkownik ostatnim razem zamieścił zwiastun poprzedniego odcinka, który okazał się w 100% prawdziwy. Co możemy dostrzec na tym klipie?

Zapowiedź zaczyna się rozmową Jade'a i Henry'ego w barze, w trakcie której drugi z mężczyzn, jak się zdaje, zaczyna słyszeć dziwne odgłosy, niczym te dobiegające z jakiegoś szpitala. To zmyślny ruch ze strony Człowieka w Żółci, który ukradkiem, będąc Sophią, wlał mężczyźnie do drinka swoją krew, później zasiewając w głowie Henry'ego myśl, że to wszystko jest tylko snem. Henry miałby podstawy by tak założyć: w miasteczku znalazł się chwilę po wypadku samochodowym, którego doznał wraz z Tabithą. Biorąc pod uwagę jego połamaną i podatną na wpływy psychikę, niewykluczone, że tak się stanie.

Dalej widzimy Julie rozmawiającą z Elginem i dopytującą, dlaczego nie ma oka, na co Elgin odpowiada, że "wszyscy jesteśmy testowani". Julie ironicznie stwierdza, że "częścią jego testu jest bycie okaleczonym". Zdaje się, że ryzyko na temat ujawnienia prawdy o genezie pozbawienia oka chłopaka przez Sarę staje się coraz większe. Technicznie rzecz biorąc, jest dobry powód, by tego nie ujawniać, sama Sara już dawno odkupiła swoje grzechy, a teraz zadaje się z Julie. Należy jednak pamiętać, że Boyd wyraźnie groził Elginowi, by nie ujawniał, co się stało. Pytanie brzmi: czy bohater w tym wytrwa?

REKLAMA

Dalej ukazuje nam się coś na kształt zebrania, odbywającego się w domu kolonialnym. Na jego czele stoi Boyd, który mówi do zgromadzonych: "gdy twój wróg ci grozi, chce cię przestraszyć, oznacza to, że się ciebie boi". Można założyć, że główny bohater raczej niekoniecznie ujawnia wszystkie informacje, które powinien, ale chce zagrzać mieszkańców do walki, poprosić o pomoc w zrealizowaniu pomysłu Jade'a, polegającego na zejściu do jaskiń i zabrania kości dzieci - w myśl teorii tej postaci to właśnie kości są podstawowym "budulcem" miasta, chronionym przez potwory. Gdyby ich nie było, może dałoby się zniszczyć lub osłabić miasteczko.

Finalnym elementem zwiastunu jest wyprawa Tabithy, Ethana i Victora - ostatni z wymienionych w poprzednim odcinku ujawnił, że Człowiek w Żółci przyjechał do miasta konkretnym autem, które, podobnie jak inne, Victor "wywiózł" na pole. W nowym odcinku zobaczymy wspomnianą trójkę bohaterów, jak udaje się na samochodowe cmentarzysko. W aucie złoczyńcy bohaterowie odnajdują tajemniczy pakunek. Nie widzimy, co to jest, łatwo można ujrzeć zaś przerażenie na twarzy Victora. Czy to oznacza, że odblokuje mu się kolejne traumatyczne wspomnienie związane z Człowiekiem w Żółci? To możliwe.

Poniżej możecie zobaczyć pełną zapowiedź 7. odcinka 4. sezonu "Stamtąd":

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o "Stamtąd" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
02.06.2026 09:10
Tagi: HBO MaxStamtąd
REKLAMA
Najnowsze
18:39
Shrek 5 trafi do kin dużo szybciej. Co z dubbingiem Osła?
Aktualizacja: 2026-06-01T18:39:44+02:00
16:51
Orange Warsaw Festival rozpoczął festiwalowe lato z przytupem. Tych koncertów nie zapomnę
Aktualizacja: 2026-06-01T16:51:28+02:00
16:02
Lista nowości HBO Max na czerwiec 2026 wylądowała. Pełno niespodzianek
Aktualizacja: 2026-06-01T16:02:00+02:00
15:01
W Stamtąd nikt nie jest bezpieczny. 6. odcinek to potwierdza
Aktualizacja: 2026-06-01T15:01:00+02:00
13:59
Człowiek w Żółci posuwa się coraz dalej. To się źle skończy
Aktualizacja: 2026-06-01T13:59:00+02:00
13:33
Nowości na czerwiec 2026 w Canal+ to szaleństwo. Co obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-06-01T13:33:09+02:00
12:01
Filmy na Dzień Dziecka 2026. Nowości do obejrzenia z najmłodszymi
Aktualizacja: 2026-06-01T12:01:00+02:00
10:24
Na Orange Warsaw Festival widziałem koncert w 8K. W VR-ze bawiłem się znakomicie
Aktualizacja: 2026-06-01T10:24:20+02:00
9:55
Obejrzałem film Johna Travolty w Apple TV. Musisz zrobić to samo
Aktualizacja: 2026-06-01T09:55:42+02:00
9:39
To ostateczny koniec Euforii. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-06-01T09:39:43+02:00
9:02
Koniec kariery Clinta Eastwooda. Nie dostaniemy nowych filmów
Aktualizacja: 2026-06-01T09:02:03+02:00
15:15
The Trio to bardzo intymny serial. Zapytaliśmy gwiazdy, jak poradziły sobie na planie
Aktualizacja: 2026-05-31T15:15:00+02:00
13:16
Kiedy 4. sezon programu LOL: Kto Się Śmieje Ostatni? Znamy uczestników
Aktualizacja: 2026-05-31T13:16:00+02:00
13:01
Polskie seriale w SkyShowtime. TOP 8 wspaniałych tytułów
Aktualizacja: 2026-05-31T13:01:00+02:00
12:10
Wybuchających bogaczy biorę w ciemno. Nowość na VOD sprawia brutalną frajdę
Aktualizacja: 2026-05-31T12:10:00+02:00
11:16
Synmojegotaty napisał książkę, a ja ją przeczytałam. Złoto
Aktualizacja: 2026-05-31T11:16:00+02:00
10:59
Najlepszy serial fantasy ostatnich lat wraca na Prime Video. Czekam
Aktualizacja: 2026-05-31T10:59:00+02:00
10:15
Czy Henry Cavill wróci na szczyt? Największe wyzwanie w karierze przed nim
Aktualizacja: 2026-05-31T10:15:00+02:00
8:57
Dawno nie było tak mrocznych kryminałów na Netfliksie. Ale was pochłoną
Aktualizacja: 2026-05-31T08:57:00+02:00
7:46
Kim jest Martin ze Stamtąd? To kluczowa postać
Aktualizacja: 2026-05-31T07:46:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA