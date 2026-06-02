Wyciekł zwiastun 7. odcinka Stamtąd. Będzie naprawdę ostro

Jesteśmy na cztery odcinki przed finałem 4. sezonu. Nie serialu - od jakiegoś czasu jasne jest, że "Stamtąd" będzie liczyć pięć sezonów. Czy to wprost oznacza, że bohaterowie na pewno nie wydostaną się z miasteczka? Można gdybać, ale jedno jest pewne: akcja się zagęszcza, a uwięzieni znajdują się w coraz większym niebezpieczeństwie.

Nowy odcinek Stamtąd będzie mroczny i groźny. Kto jest w niebezpieczeństwie?

W najnowszym epizodzie serialu mieliśmy do czynienia z kilkoma istotnymi momentami. Jednym z najważniejszych z pewnością był zawał serca, którego doznała Donna - dzięki Boydowi ledwo udało się ją uratować. Jej stan zdrowia oznacza, że Boyd będzie musiał wziąć na siebie więcej obowiązków jako przywódca, co, biorąc pod uwagę tajemnice, które poznaje i ukrywa przed mieszkańcami, jest bardzo ryzykowne. Sophia coraz mocniej posuwa się w swoich działaniach jako ukryty Człowiek w Żółci i bierze na celownik Henry'ego - ojca Victora. Jade i Boyd mają spór o to, jak zabrać się do misji, której zarys wykiełkował Jade'owi w głowie podczasu grzybkowego tripu. Ostatecznie, zgodnie z wizją bohatera, rzeczywiście w miejscu, które widział w halucynacji, znalazły się tajemnicze drzwi.

W sieci można już znaleźć zapowiedź 7. odcinka 4. sezonu "Stamtąd". Co prawda nie jest ona opublikowana z oficjalnego konta MGM+ czy HBO Max, natomiast ten sam użytkownik ostatnim razem zamieścił zwiastun poprzedniego odcinka, który okazał się w 100% prawdziwy. Co możemy dostrzec na tym klipie?

Zapowiedź zaczyna się rozmową Jade'a i Henry'ego w barze, w trakcie której drugi z mężczyzn, jak się zdaje, zaczyna słyszeć dziwne odgłosy, niczym te dobiegające z jakiegoś szpitala. To zmyślny ruch ze strony Człowieka w Żółci, który ukradkiem, będąc Sophią, wlał mężczyźnie do drinka swoją krew, później zasiewając w głowie Henry'ego myśl, że to wszystko jest tylko snem. Henry miałby podstawy by tak założyć: w miasteczku znalazł się chwilę po wypadku samochodowym, którego doznał wraz z Tabithą. Biorąc pod uwagę jego połamaną i podatną na wpływy psychikę, niewykluczone, że tak się stanie.

Dalej widzimy Julie rozmawiającą z Elginem i dopytującą, dlaczego nie ma oka, na co Elgin odpowiada, że "wszyscy jesteśmy testowani". Julie ironicznie stwierdza, że "częścią jego testu jest bycie okaleczonym". Zdaje się, że ryzyko na temat ujawnienia prawdy o genezie pozbawienia oka chłopaka przez Sarę staje się coraz większe. Technicznie rzecz biorąc, jest dobry powód, by tego nie ujawniać, sama Sara już dawno odkupiła swoje grzechy, a teraz zadaje się z Julie. Należy jednak pamiętać, że Boyd wyraźnie groził Elginowi, by nie ujawniał, co się stało. Pytanie brzmi: czy bohater w tym wytrwa?

Dalej ukazuje nam się coś na kształt zebrania, odbywającego się w domu kolonialnym. Na jego czele stoi Boyd, który mówi do zgromadzonych: "gdy twój wróg ci grozi, chce cię przestraszyć, oznacza to, że się ciebie boi". Można założyć, że główny bohater raczej niekoniecznie ujawnia wszystkie informacje, które powinien, ale chce zagrzać mieszkańców do walki, poprosić o pomoc w zrealizowaniu pomysłu Jade'a, polegającego na zejściu do jaskiń i zabrania kości dzieci - w myśl teorii tej postaci to właśnie kości są podstawowym "budulcem" miasta, chronionym przez potwory. Gdyby ich nie było, może dałoby się zniszczyć lub osłabić miasteczko.

Finalnym elementem zwiastunu jest wyprawa Tabithy, Ethana i Victora - ostatni z wymienionych w poprzednim odcinku ujawnił, że Człowiek w Żółci przyjechał do miasta konkretnym autem, które, podobnie jak inne, Victor "wywiózł" na pole. W nowym odcinku zobaczymy wspomnianą trójkę bohaterów, jak udaje się na samochodowe cmentarzysko. W aucie złoczyńcy bohaterowie odnajdują tajemniczy pakunek. Nie widzimy, co to jest, łatwo można ujrzeć zaś przerażenie na twarzy Victora. Czy to oznacza, że odblokuje mu się kolejne traumatyczne wspomnienie związane z Człowiekiem w Żółci? To możliwe.

Poniżej możecie zobaczyć pełną zapowiedź 7. odcinka 4. sezonu "Stamtąd":

Adam Kudyba 02.06.2026 09:10

