Dziewczynom z Dresscode dostało się po streamie Łatwoganga. Jest oświadczenie

Dziewczyny z Dresscode opublikowały oświadczenie, w którym naprostowały pojawiające się na ich temat informacje. Głośnym echem odbił się ich udział w streamie charytatywnym Łatwoganga, po którym widzowie zarzucili im niestosowne i atencyjne zachowanie.

Anna Bortniak
dziewczyny z dresscode oswiadczenie stream latwogang
Podczas transmisji na żywo Łatwoganga, której celem było zebranie pieniędzy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, pojawiało się mnóstwo popularnych osób. Oprócz artystów i celebrytów swoją obecnością zbiórkę wspierali również influencerzy, w tym członkinie grupy Dresscode oraz modelka Sylwia Butor. Dziewczyny pojawiły się na transmisji w godzinach późno wieczornych, niedługo po koncercie Bedoesa i Pezeta. Mimo że chciały one przekazać dobrą energię, widzowie odebrali to inaczej.

Uczestnicy streama zauważyli, że rozemocjonowane influencerki wpychały się przed kamerę, zachowywały się bardzo głośno i lekceważyły gości, którzy byli wraz z nimi obecni w kawalerce Łatwoganga. W pewnym momencie zrobiło się tak gwarno, że Łatwo musiał ostro uciszyć zebrane towarzystwo. Mimo że upomnienie dotyczyło nie tylko dziewczyn z Dresscode i Sylwii Butor, to właśnie im od internautów dostało się najbardziej. Teraz wydały oświadczenie.

W oświadczeniu, które pojawiło się na oficjalnym profilu Dresscode, influencerki postanowiły wyjaśnić, dlaczego zachowywały się na transmisji w ten sposób. Podkreśliły, że chciały przekazać wyłącznie swoją dobrą energię, lecz jednocześnie rozumieją, że mogło to wypaść niepoważnie, biorąc pod uwagę cel zbiórki:

Idea była prosta: zgodnie z prośbą Piotrka wnieść dobre emocje, energię i pomóc w symbolicznym goleniu głów - w geście wsparcia dla dzieci, które przechodzą przez leczenie onkologiczne. Rozumiemy jednak, że nasza forma mogła być dla wielu osób zbyt lekka i niedopasowana do powagi sytuacji.

W dalszej części poinformowały, że biorą pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło i że ich celem nie było przyćmienie idei zbiórki. Przeprosiły za swoje zachowanie, podkreślając, że wyciągną z tej lekcji wnioski.

Na koniec dziewczyny zdementowały plotki, jakoby to właśnie one przyczyniły się do sytuacji, gdy Łatwogang musiał ostro zainterweniować i uciszyć towarzystwo:

Niestety, stale widzimy komunikaty powielane przez media i twórców internetowych, którzy przytaczają fragment, podczas którego trzeba było uciszyć gości - podczas tej sytuacji nie przebywałyśmy na miejscu, dlatego prosimy o niepowielanie tej narracji, jak również informacji o nietrzeźwości, która jest totalną nieprawdą.

Pełna treść oświadczenia poniżej.

28.04.2026 08:51
Tagi: akcje charytatywneInfluencerzy
Najnowsze
17:57
Wielki powrót Rodu Smoka. Są konkrety - zwiastun i data premiery 3. sezonu
Aktualizacja: 2026-04-27T17:57:33+02:00
17:43
Netflix dawno nie miał thrillera, który tak bardzo chciałbym obejrzeć w kinie
Aktualizacja: 2026-04-27T17:43:00+02:00
16:33
Czym jest Jezioro Łez? Stamtąd zmierza do końca
Aktualizacja: 2026-04-27T16:33:00+02:00
14:47
Bedoes zaapelował do mediów. Powiedział, co dalej po zbiórce
Aktualizacja: 2026-04-27T14:47:01+02:00
14:29
Nowy odcinek Stamtąd dał nam najmocniejszą scenę w historii serialu
Aktualizacja: 2026-04-27T14:29:58+02:00
13:58
Na finiszu streamu Łatwoganga Bedoes powiedział coś szkodliwego. Wyprostujmy to
Aktualizacja: 2026-04-27T13:58:37+02:00
13:15
Wyczekiwany serial ze świata Yellowstone traci twórcę przed 2. sezonem
Aktualizacja: 2026-04-27T13:15:32+02:00
12:14
Wszystkie najważniejsze momenty streamu Łatwoganga
Aktualizacja: 2026-04-27T12:14:20+02:00
11:22
Blanka Lipińska zgoliła głowę, ale mogłaby się już nie odzywać. Jestem zażenowany
Aktualizacja: 2026-04-27T11:22:14+02:00
10:20
Nadchodzi polska wersja Genialnej Morgan. Główna rola obsadzona perfekcyjnie
Aktualizacja: 2026-04-27T10:20:43+02:00
9:49
Łatwogang czy WOŚP: kto zebrał więcej pieniędzy? Oto liczby
Aktualizacja: 2026-04-27T09:49:43+02:00
9:01
Toy Story 5 nie dla wszystkich dzieci? Film dostał nową kategorię wiekową
Aktualizacja: 2026-04-27T09:01:40+02:00
21:47
Łatwogang zakończył transmisję. Ile zebrano pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-04-26T21:47:51+02:00
21:41
Wokalista Coldplay wsparł zbiórkę Łatwoganga. Pokazali nagranie
Aktualizacja: 2026-04-26T21:41:46+02:00
20:59
O której koniec streama Łatwoganga? Jest ogłoszenie
Aktualizacja: 2026-04-26T20:59:50+02:00
18:33
To koniec Madison. Co z 2. sezonem serialu?
Aktualizacja: 2026-04-26T18:33:00+02:00
17:33
Film Diabeł ubiera się u Prady źle się zestarzał. Dlatego potrzebujemy 2. części
Aktualizacja: 2026-04-26T17:33:00+02:00
17:01
Stream Łatwoganga stał się festiwalem dla influencerów. Widzom to się nie podoba
Aktualizacja: 2026-04-26T17:01:19+02:00
15:12
Kim jest Łatwogang? O charytatywnym streamie tiktokera mówią wszyscy
Aktualizacja: 2026-04-26T15:12:00+02:00
14:25
W jakiej kolejności czytać książki Nigdy w życiu? Grochola wróciła
Aktualizacja: 2026-04-26T14:25:26+02:00
