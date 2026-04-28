Dziewczynom z Dresscode dostało się po streamie Łatwoganga. Jest oświadczenie

Podczas transmisji na żywo Łatwoganga, której celem było zebranie pieniędzy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, pojawiało się mnóstwo popularnych osób. Oprócz artystów i celebrytów swoją obecnością zbiórkę wspierali również influencerzy, w tym członkinie grupy Dresscode oraz modelka Sylwia Butor. Dziewczyny pojawiły się na transmisji w godzinach późno wieczornych, niedługo po koncercie Bedoesa i Pezeta. Mimo że chciały one przekazać dobrą energię, widzowie odebrali to inaczej.

Uczestnicy streama zauważyli, że rozemocjonowane influencerki wpychały się przed kamerę, zachowywały się bardzo głośno i lekceważyły gości, którzy byli wraz z nimi obecni w kawalerce Łatwoganga. W pewnym momencie zrobiło się tak gwarno, że Łatwo musiał ostro uciszyć zebrane towarzystwo. Mimo że upomnienie dotyczyło nie tylko dziewczyn z Dresscode i Sylwii Butor, to właśnie im od internautów dostało się najbardziej. Teraz wydały oświadczenie.

Dziewczyny z Dresscode wydały oświadczenie. To im po streamie Łatwoganga dostało się najbardziej

W oświadczeniu, które pojawiło się na oficjalnym profilu Dresscode, influencerki postanowiły wyjaśnić, dlaczego zachowywały się na transmisji w ten sposób. Podkreśliły, że chciały przekazać wyłącznie swoją dobrą energię, lecz jednocześnie rozumieją, że mogło to wypaść niepoważnie, biorąc pod uwagę cel zbiórki:

Idea była prosta: zgodnie z prośbą Piotrka wnieść dobre emocje, energię i pomóc w symbolicznym goleniu głów - w geście wsparcia dla dzieci, które przechodzą przez leczenie onkologiczne. Rozumiemy jednak, że nasza forma mogła być dla wielu osób zbyt lekka i niedopasowana do powagi sytuacji.

W dalszej części poinformowały, że biorą pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło i że ich celem nie było przyćmienie idei zbiórki. Przeprosiły za swoje zachowanie, podkreślając, że wyciągną z tej lekcji wnioski.

Na koniec dziewczyny zdementowały plotki, jakoby to właśnie one przyczyniły się do sytuacji, gdy Łatwogang musiał ostro zainterweniować i uciszyć towarzystwo:

Niestety, stale widzimy komunikaty powielane przez media i twórców internetowych, którzy przytaczają fragment, podczas którego trzeba było uciszyć gości - podczas tej sytuacji nie przebywałyśmy na miejscu, dlatego prosimy o niepowielanie tej narracji, jak również informacji o nietrzeźwości, która jest totalną nieprawdą.

Pełna treść oświadczenia poniżej.

Anna Bortniak 28.04.2026 08:51

