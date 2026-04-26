Kim jest Łatwogang? O charytatywnym streamie tiktokera mówią wszyscy

Ładowanie...

Łatwogang to tiktoker, który znany jest ze swoich głośnych i szalonych akcji. Z każdym razem mówiło się o nich głośno i można było odnieść wrażenie, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Billboard witający kierowców w Bydgoszczy, który został postawiony przy wjeździe do Warszawy, bicie rekordu polubień pod zdjęciem swojej stopy czy nagranie piosenki z Edem Sheeranem to tylko niektóre z nich. Takich kreatywnych akcji, który spotkały się ze sporym odzewem widzów było więcej. Wszystkie właśnie przyćmiła jedna, o której mówi nie tylko cała Polska, ale również świat.

14 kwietnia Bedoes 2115 opublikował singiel "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który współtworzył wraz z chorą na raka Mają Mecan oraz Fundacją Cancer Fighters. Raper zapowiedział, że cały dochód z utworu zostanie przeznaczony na rzecz wspomnianej fundacji, która pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym w walce z rakiem. Tego samego dnia tiktoker Łatwogang opublikował krótkie wideo, w którym zapowiedział, że za każde polubienie będzie słuchał tego kawałka przez sekundę na żywo - każde 100 tys. odpowiadało zatem 24 godzinom słuchania - i jednocześnie zbierał pieniądze na rzecz chorych dzieci. W kolejnym tiktoku Łatwo ogłosił, że stream potrwa 9 dni.

REKLAMA

W momencie pisania tego artykułu do końca streama pozostały niecałe 3 godziny, a na ekranie widnieje kwota ponad 136 mln zł. Cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Cancer Fighters, która która pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym w walce z rakiem. Na transmisji pojawili się najpopularniejsi polscy influencerzy, celebryci i artyści, a o wydarzeniu mówi się również na zagranicznym TikToku. Kim jest Łatwogang, który zapoczątkował zbiórkę na ten szczytny cel?

Łatwogang - kto to, kim jest? Wiek

Łatwogang to pseudonim polskiego tiktokera Piotra Garkowskiego, który urodził się w 2003 roku w Radomiu. Oznacza to, że Swój pierwszy filmik na TikToku opublikował pod koniec 2021 roku i już wtedy zaczął zdobywać sporo wyświetleń. W maju 2022 roku Łatwo nagrał jeden ze swoich pierwszych challenge'ów, który polegał na zrealizowaniu 100 tys. kroków w ciągu jednego dnia. Zapoczątkował jego dalszą karierę związaną z realizowaniem kolejnych szalonych akcji.

W późniejszym czasie Łatwogang realizował takie wyzwania jak zarobienie 10 tys. zł w jeden miesiąc, zjedzenie jak największej ilości pianek bez rąk, stworzenie domu z kartonu i spędzenie w nim nocy, wytatuowanie pseudonimu Boxdela w zamian za udział w Fame MMA czy zatańczenie "ohio dance" w Ohio. Niestandardowe akcje i rosnące liczby sprawiły, że popularność tiktokera poszybowała w górę, a w challenge'e zaczął angażować znane osoby.

Jedną z pierwszych akcji było wyzwanie od Buddy, aby Łatwo poleciał do Afryki i tam w ciągu 48 godzin zdobyć rower i przejechać nim 80 km. Niedługo później poinformował, że Quebonafide wysłał mu materiały do dokończenia jego nigdy nieopublikowanej w całości piosenki, a ostatecznie pojechał z raperem do Gruzji. Następnie wybrał się do Australii, by przybić piątkę z kangurem, poleciał do Chin z Blowkiem, by tam znaleźć Chińczyka, wrócić z nim do Polski i zjeść zupkę chińską, a także rozwoził zdjęcia Mini Majka na wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy.

Wyzwań było oczywiście dużo więcej i trudno wymienić je wszystkie. Pojawiło się jednak kilka innych akcji, o których było w sieci głośno. Jedną z nich było postawienie billboardu o treści "Witamy w Bydgoszczy". Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że baner został umieszczony przy wjeździe do Warszawy na Aleje Jerozolimskie od strony Ursusa. Łatwo chciał w ten sposób "strollować" kierowców. O akcji mówili nie tylko internauci, ale również tradycyjne media.

Innym popularnym challenge'em było wykonanie tylu kroków, ile polubień widzowie zostawią pod materiałem wideo. Powstał on na rocznicę wyzwania zrobienia 100 tys. kroków. Kiedy okazało się, że widzowie zostawili pod filmem 377 tys. serduszek, Łatwo zapowiedział, że przejdzie na piechotę trasę z Warszawy do Krakowa. Odległość między tymi miastami wynosi 280 km, w związku z czym tiktoker zapowiedział, że trasę pokona w 4 lub 5 dni.

Jednym z ciekawszych wyzwań, które doprowadziło do współpracy Łatwoganga i znanej polskiej marki Plush, było opublikowanie zdjęcia stopy. Tiktoker zapowiedział, że chciałby pobić rekord na zdjęcie na Instagramie z największą liczbą polubień w Polsce i obiecał, że jeśli mu się to uda, pojedzie rowerem do Afryki. W tym celu musiał zdobyć większą liczbę serduszek, niż zdjęcie Friza z żoną Wersow i ich nowonarodzoną córką Mają, co mu się oczywiście udało. Dzięki temu stopa Łatwo pojawiła się na limitowanym starterze Plush x Łatwogang.

Łatwogang i Ed Sheeran

Najpopularniejszą akcją na koncie Łatwoganga było do tej pory spotkanie z Edem Sheeranem. Początkowo wydawało się, że jest tak abstrakcyjne, że nie miało prawa się wydarzyć. A jednak - w połowie sierpnia ubiegłego roku przechodnie we Wrocławiu przecierali oczy ze zdumienia, kiedy na Placu Solnym we Wrocławiu ujrzeli Łatwoganga, który jak gdyby nigdy nic pedałował na rowerze cargo wraz z Edem Sheeranem. To jednak nie był koniec niespodzianek.

Artysta obiecał, że na 1 mln polubień zaśpiewa z Łatwogangiem piosenkę po polsku. Ostatecznie obaj spotkali się, by wspólnie wykonać kawałek "Azizam", który został przetłumaczony na polski.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Anna Bortniak 26.04.2026 15:12

Ładowanie...