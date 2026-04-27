REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Wszystkie najważniejsze momenty streamu Łatwoganga

Niepozorny pomysł influencera przekształcił się w rekord Guinnessa - tak o zbiórce Łatwogangu piszą zagraniczne media. Faktycznie: to imponujące, bezprecedensowe wydarzenie, które odbiło się szerokim echem na całym świecie. Przypomnijmy sobie zatem jego najważniejsze momenty.

Michał Jarecki
REKLAMA

Stream zbiórkowy Łatwogangu okazał się emocjonalnym rollercoasterem: rozrywka, wygłupy i kilka żenujących incydentów to jedno, ale autentyczne zaangażowanie społeczności i kolejne znane nazwiska wspierające akcje to coś, co przez kilka ostatnich dni przysparzało Polakom sporo wrażeń i wzruszeń. W wynajętym pod stream mieszkaniu wygenerowano zaskakujące multiwersum polskiego showbiznesu: aktorzy, muzycy i inni artyści, celebryci, influencerzy... Lista nazwisk jest długa.

Początek zainspirowanej numerem Bedoesa transmisji miał charakter mobilizacyjny - prowadzący jasno nakreślili cel zbiórki, budując poczucie wspólnoty i podkreślając, że widzowie realnie wpływają na przebieg wydarzeń. Już w pierwszych minutach pojawiły się pierwsze większe wpłaty, które uruchomiły efekt kuli śnieżnej; początkowy cel został zrealizowany błyskawicznie.

A później... Cóż tam się działo! Żegnano spory, golono głowy w geście solidarności, ale nie obyło się też bez wpadek.

REKLAMA

Stream Łatwoganga - najważniejsze momenty

Tede i Peja pogodzeni

Choć trudno w to uwierzyć, najsłynniejszy konflikt w polskiej popkulturze - beef raperów Pei i Tedego, jednych z ojców polskiego hip-hopu - zakończył się właśnie podczas streamu. Inicjatorem był Warszawiak: Jacek „Tede” Graniecki wykonał telefon i zaproponował symboliczny „pakt o nieagresji”, kończący trwający od 2009 r. konflikt. Peja - nieco niechętnie, ale jednak - przyjął propozycję. Ku zdziwieniu wszystkich

Przypomnę: w 2009 r. Peja - podczas koncertu w Zielonej Górze - zareagował agresją na zachowanie jednego z fanów. Tede ocenił zachowanie Pei jako „żenadę”. Dalej poszło z górki: dissy, odwoływanie koncertów, pogróżki. 

Małgorzata Kożuchowska i kartony Hanki Mostowiak

Małgorzata Kożuchowska pojawiła się na streamie i odtworzyła ikoniczną już scenę z „M jak miłość”, w której bohaterka aktorki zginęła po wjechaniu w... kartonowe pudła. Powtórkę z rozrywki zapowiedział Tomasz Karolak.

Doda i Magda Gessler też zakończyły konflikt

Dość obiektywne słowa Magdy Gessler na temat prozwierzęcej aktywności Dody zostały odebrane przez tę drugą jako krzywdzące. A jednak w trakcie transmisji wokalistka postanowiła zadzwonić prosto do restauratorki i zakopać topór wojenny. Poszło gładko: 

Madzia, to my już jesteśmy pogodzone oficjalnie. Ja też czuję wielką ulgę - zakończyła rozmowę Doda.

Piosenki i golenie głów

W ramach streamu zaśpiewano wiele piosenek: niektórzy goście śpiewali popularne, ikoniczne numery, a popularni wokaliści odtwarzali własne utwory, również te sprzed lat. Mogliśmy usłyszeć m.in. wykonanie „Na szczycie” Grubsona.

Kolejnym gestem solidarności, który stał się symbolem akcji (przez niektórych krytykowanym jako pusty, marketingowy ruch i niepotrzebne retraumatyzowanie osób, dla których utrata włosów to żaden wybór), było golenie głowy na łyso przez wielu artystów i celebrytów. Niestety szeroko komentowana wypowiedź „uświadomionej” Blanki Lipińskiej po całej akcji wiele mówi o zrozumieniu (czy raczej: jego braku) powagi sytuacji osób chorych.

Tak czy siak: akcja imponująca i warto skupić się na dobru, które z niej wypłynęło.

REKLAMA

REKLAMA
27.04.2026 12:14
Tagi:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA