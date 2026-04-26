Łatwogang zakończył transmisję. Ile zebrano pieniędzy?

14 kwietnia Bedoes 2115 opublikował singiel "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który współtworzył wraz z chorą na raka Mają Mecan oraz Fundacją Cancer Fighters. Raper zapowiedział, że cały dochód z utworu zostanie przeznaczony na rzecz wspomnianej fundacji, która pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym w walce z rakiem. Tego samego dnia tiktoker Łatwogang opublikował krótkie wideo, w którym zapowiedział, że za każde polubienie będzie słuchał tego kawałka przez sekundę na żywo - każde 100 tys. odpowiadało zatem 24 godzinom słuchania - i jednocześnie zbierał pieniądze na rzecz chorych dzieci. W kolejnym tiktoku Łatwo ogłosił, że stream potrwa 9 dni.

Łatwogang - podsumowanie akcji charytatywnej. Ile zebrano pieniędzy?

To, co działo się przez te 9 dni, było istnym szaleństwem. Początkowo podczas streama udało się zebrać piękną kwotę ponad 164 mln. Końcowa suma jest jednak większa - stream według planu miał zakończyć się o 16:00, jednak Łatwogang i Bedoes zdecydowali się przedłużyć go do godziny 21:37. Ostatecznie zebrano ponad 251 mln zł (dokładnej kwoty nie da się ująć, ponieważ po zakończeniu streama licznik wciąż działał). Dodatkowo Łatwo zaproponował, aby 26 kwietnia ustanowić dniem walki z rakiem u dzieci.

Podczas transmisji na żywo w mieszkaniu Łatwoganga pojawiło się mnóstwo popularnych osób - artystów, celebrytów i influencerów. W międzyczasie widzowie wpłacali pieniądze na Fundację Cancer Fighters, która pomaga osobom chorym na raka, a uczestnicy streama ustawiali kolejne cele finansowe. Po przebiciu danej bariery, spełniali zapowiadaną obietnicę.

I tak Robert Lewandowski nagrał tiktoka do kawałka "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", Julia Wieniawa pocałowała Adama Zdrójkowskiego, a Mata zarapował "100 dni do matury". Inne popularne osoby zapowiedziały pomoc w postaci ciekawych aktywności - Dawid Podsiadło umożliwi dzieciom z Fundacji Cancer Fighters obecność podczas jego koncertów stadionowych, Julia Wieniawa ogłosiła akcję podczas emisji "Mam talent!", a Jessica Mercedes skontaktowała się z magazynem Elle i załatwiła, by zdjęcie podopiecznych pojawiło się w magazynie.

Widzowie byli również świadkami, kiedy na transmisji "przecinali się" twórcy z różnych światów (jak na przykład Wersow z Wardęgą), a na koniec Rychu Peja i Tede zakopali trwający od lat topór wojenny. Znane osoby robiły sobie również tatuaże z symbolem dissu na raka oraz "JR", a także golili głowy. W mieszkaniu Łatwoganga gościły również różne telewizje, dzięki czemu informacja na temat charytatywnej transmisji poniosła się również w tradycyjnych mediach.

Anna Bortniak 26.04.2026 21:47

