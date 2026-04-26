Łatwogang zakończył transmisję. Ile zebrano pieniędzy?
Zakończyła się transmisja na żywo na kanale Łatwoganga. Ile pieniędzy udało się zebrać?
14 kwietnia Bedoes 2115 opublikował singiel "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który współtworzył wraz z chorą na raka Mają Mecan oraz Fundacją Cancer Fighters. Raper zapowiedział, że cały dochód z utworu zostanie przeznaczony na rzecz wspomnianej fundacji, która pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym w walce z rakiem. Tego samego dnia tiktoker Łatwogang opublikował krótkie wideo, w którym zapowiedział, że za każde polubienie będzie słuchał tego kawałka przez sekundę na żywo - każde 100 tys. odpowiadało zatem 24 godzinom słuchania - i jednocześnie zbierał pieniądze na rzecz chorych dzieci. W kolejnym tiktoku Łatwo ogłosił, że stream potrwa 9 dni.
Łatwogang - podsumowanie akcji charytatywnej. Ile zebrano pieniędzy?
To, co działo się przez te 9 dni, było istnym szaleństwem. Początkowo podczas streama udało się zebrać piękną kwotę ponad 164 mln. Końcowa suma jest jednak większa - stream według planu miał zakończyć się o 16:00, jednak Łatwogang i Bedoes zdecydowali się przedłużyć go do godziny 21:37. Ostatecznie zebrano ponad 251 mln zł (dokładnej kwoty nie da się ująć, ponieważ po zakończeniu streama licznik wciąż działał). Dodatkowo Łatwo zaproponował, aby 26 kwietnia ustanowić dniem walki z rakiem u dzieci.
Podczas transmisji na żywo w mieszkaniu Łatwoganga pojawiło się mnóstwo popularnych osób - artystów, celebrytów i influencerów. W międzyczasie widzowie wpłacali pieniądze na Fundację Cancer Fighters, która pomaga osobom chorym na raka, a uczestnicy streama ustawiali kolejne cele finansowe. Po przebiciu danej bariery, spełniali zapowiadaną obietnicę.
I tak Robert Lewandowski nagrał tiktoka do kawałka "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", Julia Wieniawa pocałowała Adama Zdrójkowskiego, a Mata zarapował "100 dni do matury". Inne popularne osoby zapowiedziały pomoc w postaci ciekawych aktywności - Dawid Podsiadło umożliwi dzieciom z Fundacji Cancer Fighters obecność podczas jego koncertów stadionowych, Julia Wieniawa ogłosiła akcję podczas emisji "Mam talent!", a Jessica Mercedes skontaktowała się z magazynem Elle i załatwiła, by zdjęcie podopiecznych pojawiło się w magazynie.
Widzowie byli również świadkami, kiedy na transmisji "przecinali się" twórcy z różnych światów (jak na przykład Wersow z Wardęgą), a na koniec Rychu Peja i Tede zakopali trwający od lat topór wojenny. Znane osoby robiły sobie również tatuaże z symbolem dissu na raka oraz "JR", a także golili głowy. W mieszkaniu Łatwoganga gościły również różne telewizje, dzięki czemu informacja na temat charytatywnej transmisji poniosła się również w tradycyjnych mediach.