Uwielbiany serial Netfliksa lepszy z każdym sezonem. Ale teraz to przesadził
„Dyplomatka” wróciła na Netfliksa z 4. sezonem. Okazało się, że najnowsza odsłona produkcji zachwyciła krytyków i jest (przynajmniej na razie) najlepiej ocenianą częścią.
Zaledwie wczoraj (to jest 16.10.2026 r.) w serwisie Netflix zadebiutował nowy sezon serialu „Dyplomatka”. To już 4. Spotkanie z Kate Wyler, która będąc na dyplomatycznym świeczniku musi rozwiązywać kryzysy, jakie mogą wybuchać tylko w wielkiej polityce. I wychodzi na to, że najnowsza odsłona serialu jest również tą najlepszą. Przynajmniej na razie.
Dyplomatka w 4. sezonie zachwyciła widzów
„Dyplomatka” od samego początku cieszyła się nie tylko dużą oglądalnością, a więc popularnością wśród widzów, ale również przychylnością krytyków.
W serwisie Metacritic premierowy sezon zdobył 74 punkty (na 100 możliwych). Kolejna seria miała ich o dwa więcej. Ale już kolejny sezon zdobył aż 84 punkty. Debiutująca wczoraj 4. seria pokonała jednak wszystkie poprzednie, zdobywając aż 90 punktów. Serwis Metacritic agreguje oceny z recenzji, warto więc wziąć poprawkę, że na razie dostępnych jest ich tylko 12. Warto jednak zauważyć, że 11 z nich jest bardzo pozytywnych, a maksymalne noty serialowi dali krytycy m. in. z serwisów Collider, The Guardian i TV Insider.
Jeśli za chodzi oceny widzów, to te są odrobine niższe. 4. seria na razie utrzymuje notę 7,1/10, czyli taką samą, jak 2. seria. I to również są najwyższe średnie oceny, jakie otrzymały poszczególne sezony serialu.
Podobnie zresztą rzecz ma się w przypadku serwisu RottenTomatoes, w który zbiera recenzje. Tam 4. sezon "Dyplomatki" ma 100% pozytywnych recenzji
Dyplomatka: czy powstanie 5. sezon serialu?
Na razie nie mamy jeszcze żadnych pewnych informacji dotyczących kontynuacji produkcji. Netflix nie wydał oficjalnego oświadczenia. Przyszłości serii nie znają również aktorzy grający w serialu. W wywiadach podkreślali oni, że trzymają kciuki za to, aby dostać zielone światło na dalsze kręcenie. Jeśli jednak produkcja zostanie potwierdzona, to najpewniej możemy spodziewać się jej w październiku przyszłego roku. Poprzednie sezony właśnie tak były emitowane: w październiku 2024, październiku 2025, a teraz w październiku 2026. Czy uda się w 2027? Zobaczymy.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.