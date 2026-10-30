Wiemy, co dalej z serialem Dyplomatka. Netflix właśnie podjął decyzję

Dlatego też nie byliśmy pewni, czy - pomimo otwartego zakończenia, polityczny thriller serwisu doczeka się nowych epizodów. Streamingowy gigant nareszcie odsłonił karty.

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Przypomnę: „Dyplomatka” odniosła natychmiastowy sukces po premierze w Netfliksie w 2023 r. Według danych platformy widzowie nabili 173,46 mln godzin oglądania pierwszej serii w ciągu pierwszych czterech tygodni. Kontynuacja spędziła cztery tygodnie w globalnym zestawieniu Top 10. Czwarta odsłona dotarła na trzecie miejsce światowego rankingu najchętniej oglądanych seriali Netfliksa w drugim tygodniu od premiery, trafiając jednocześnie do Top 10 w 63 krajach. Warto przypomnieć, że produkcja otrzymała zamówienie na czwarty sezon jeszcze przed premierą trzeciego.

Dyplomatka: 5. sezon zamówiony

Dlatego też Netflix zamówił 5. sezon, nareszcie oficjalnie ogłaszając ten fakt. Biorąc pod uwagę, że dotychczas wypuszczał kolejne odsłony co rok, możemy się spodziewać, iż „piątka” zadebiutuje w okolicach października 2027 r.

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Całe szczęście - z perspektywy fanów, urwanie opowieści w tym miejscu byłoby bolesne. 4. sezon „Dyplomatki” zakończył się przecież potężnym cliffhangerem. Grace Penn doprowadza do eskalacji konfliktu z Wielką Brytanią, grożąc użyciem siły militarnej, by powstrzymać Brytyjczyków przed ujawnieniem tajnej operacji USA związanej z przejęciem rosyjskiej broni. Kate Wyler nie zamierza dłużej firmować działań administracji prezydentki i podczas szczytu G7 publicznie rezygnuje ze stanowiska ambasadorki Stanów Zjednoczonych. W geście solidarności za nią wychodzą m.in. sekretarz stanu Miguel Ganon, Billie Appiah oraz jej mąż Hal Wyler, pełniący funkcję wiceprezydenta USA Wreszcie Kate zapowiada, że Hal ma coś do powiedzenia, ale serial nie zdradza, co ten zamierza ogłosić na konferencji prasowej. Wszystko wskazuje na to, że w amerykańskiej administracji może dojść do poważnego rozłamu, a nawet kryzysu konstytucyjnego.

Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących fabuły 5. serii. Z pewnością nie zabraknie dramatów w życiu dwóch małżeństw, których losy śledzimy od kilku sezonów. Pozostaje tylko czekać.

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Trzeba przyznać, że „Dyplomatka” to jedna z perełek Netfliksa. Serial i wcielająca się w główną rolę Keri Russell zdobyli liczne nominacje do najważniejszych nagród, w tym Emmy i Złotych Globów. Za trzeci sezon Russell otrzymała nagrodę SAG za wybitny występ aktorki w serialu dramatycznym. Allison Janney zdobyła z kolei Emmy dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Produkcja doczekała się łącznie siedmiu nominacji do Emmy, w tym w kategorii najlepszego serialu dramatycznego.

Twórczynią „Dyplomatki” jest Debora Cahn, która pełni również funkcję producentki wykonawczej. Wśród pozostałych producentów wykonawczych znaleźli się Keri Russell, Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah i Eli Attie.

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Rzecz jasna, wszystkie dotychczasowe sezony serialu można obejrzeć na Netfliksie.

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