Ranking horrorów na Canal+. Najlepsze i najmocniejsze filmy

Horror niejedno ma filmowe oblicze - demoniczna siły opętująca ciało bohatera, obrzydliwe potwory próbujące zjeść lub zabić niewinnych, seryjni mordercy dokonujących krwawych czynów. Do wyboru, do koloru. Tak się składa, że Canal+ ma w swoich szeregach naprawdę dużo horrorów, które warto mieć przynajmniej raz obejrzane. Przedstawiamy najlepsze horrory dostępne do obejrzenia na Canal+.

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Najlepsze horrory na Canal+. TOP 11 filmów

Laleczka

Jeden z wielu filmów poświęconych laleczce Chucky, ale ten jest jednym ze sprawniejszych i bardziej wchodzących pod skórę. Karen (Aubrey Plaza) przeprowadza się z trzynastoletnim synem Andym (Gabriel Bateman). Chłopiec ma problemy z odnalezieniem się w nowym miejscu i coraz bardziej zamyka się w sobie. Matka daje mu więc w prezencie urodzinowym zabawkę – bestsellerowy produkt elektronicznego giganta Kaslan, lalkę imieniem Chucky (Mark Hamill). Z czasem okazuje się, że lalka jest śmiertelnym zagrożeniem.

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kadr z filmu "Laleczka"

Wolf Man

30 lat po traumatycznym ataku ze strony dzikiej bestii w dzieciństwie, Blake (Christopher Abbott) dowiaduje się, że jego ojca oficjalnie uznano za zmarłego, a na dodatek odziedziczył po nim farmę w Oregonie. W związku z tym, mężczyzna proponuje żonie Charlotte (Julia Garner) i córce Ginger (Matilda Firth) rodzinny wyjazd. Niedługo przed dotarciem dochodzi jednak do wypadku z udziałem przerażającego potwora, który rani Blake'a, infekując jego ciało i umysł.

kadr z filmu "Wolf Man"

Zakon świętej Agaty

Pamiętam, że miałem możliwość obejrzenia tego filmu na maratonie horrorów i wiele lat później wciąż pamiętam, jak mocno na mnie oddziaływał. Główną bohaterką "Zakonu..." jest Mary (Sabrina Kern), młoda, ciężarna kobieta szukająca schronienia w klasztorze na prowincji stanu Georgia. Zakonnice przyjmują ją i obiecują pomoc, ale w zamian oczekują bezwzględnego przestrzegania reguł zgromadzenia. Z czasem jednak to, co wydawało się bezpiecznym azylem, zaczyna odsłaniać swoją prawdziwą, przerażającą naturę. Mary musi walczyć o to, by uciec spod czujnego oka demonicznej matki przełożonej (Carolyn Hennesy).

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kadr z filmu "Zakon świętej Agaty"

Upiorne opowieści po zmroku

Całkiem odjechany horror Andre Ovredala, którego jednym ze współautorów jest Guillermo del Toro. W Halloween 1968, grupa przyjaciół - Stella (Zoe Colletti), Auggie (Gabriel Rush), Chuck (Austin Zajur) i Ramon (Michael Garza) - odwiedza rzekomo nawiedzony dom rodziny Bellowsów. W sekretnym pokoju znajdują książkę z horrorami napisaną przez córkę rodziny, Sarah Bellows. Stella zabiera jej książkę, a niedługo później orientuje się, że puste dotychczas kartki zawierają nową, "samopiszącą" się historię.

kadr z filmu "Upiorne opowieści po zmroku"

Miasteczko Shelby Oaks

Kino grozy zrobione za mniej niż 2 miliony dolarów, ale znając casus "Obsesji" doskonale wiemy, że znaczenie ma jakość - a ta jest solidna. Akcja, co naturalne biorąc pod uwagę tytuł, rozgrywa się w okolicach opuszczonego miasteczka Shelby Oaks, gdzie odnalezione zostają ciała członków ekipy filmowej. Zwłok stojącej na czele wyprawy Riley nigdy nie odkryto. 12 lat później Mia (Camille Sullivan), starsza siostra zaginionej podejmuje ostatnią próbę poznania prawdy o tym przerażającym wydarzeniu.

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kadr z filmu "Miasteczko Shelby Oaks"

Dźwięk śmierci

Chrys (Dafne Keen) przeprowadza się do niewielkiego miasteczka Pellington. Zamiast walizki pełnej marzeń ma płyty z oldskulową muzyką po zmarłym ojcu. Na miejscu wita ją Rel (Sky Yang), kuzyn o nerdowskim usposobieniu. Chrys nie ma co specjalnie liczyć na miłe powitanie w nowej szkole - niektórzy, w tym Dean (Jhaleil Swaby), zdążyli się dowiedzieć o jej dawnych sprawach, a na dodatek jej nowa szafka należała wcześniej do Masona, szkolnej gwiazdy sportu, która poniosła zagadkową śmierć. To właśnie tam bohaterka znajdzie tajemniczy artefakt, a jego późniejsze użycie, ujmując to dyplomatycznie, odbije się na całej paczce tragicznie.

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kadr z filmu "Dźwięk śmierci"

Inni

Aż dziwnie się to pisze, mając tyle lat co ten film, ale powstał on ćwierć wieku temu. Akcja dzieła Alejandro Amenabara rozgrywa się w czasie II wojny światowej na wyspie Jersey, gdzie Grace (Nicole Kidman) oczekuje wraz z dziećmi powrotu męża. Nicholas i Anne cierpią na fotofobię, rzadką chorobę, która uniemożliwia im przebywanie na słońcu, przez co w domu panują ścisłe zasady. Grace zaczyna się czuć w domu coraz mniej bezpiecznie, a pewnego dnia kobieta przekonuje się, że w jej domu, poza nią i dziećmi, przebywa ktoś jeszcze.

kadr z filmu "Inni"

Cuckoo

Główną bohaterką filmu jest Gretchen (Hunter Schafer), która wraz z przybraną siostrą Almą musi przeprowadzić się do nowego miejsca z racji nowej pracy ojca i macochy. Na miejscu wita pan König (wspaniały w tej roli Dan Stevens), zarządca terenu, przyjaciel rodziny i jednocześnie pracodawca. Przytłoczona nową sytuacją Gretchen zaczyna stopniowo odkrywać sekrety otaczającej ją rzeczywistości.

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kadr z filmu "Cuckoo"

Cicha noc, śmierci noc

Jedno z największych pozytywnych zaskoczeń ubiegłego roku. Billy Chapman (Rohan Campbell) w dzieciństwie doświadczył potwornej traumy. W zasadzie całe jego życie zmieniło się w trakcie jednej nocy. Na jego oczach w hospicjum najpierw zmarł dziadek, a niedługo później jego rodzice zostali zamordowani przez mężczyznę w stroju Świętego Mikołaja. To zdarzenie sprawia, że w dorosłym życiu Billy ma również swoje drugie oblicze - bierze na swój celownik "niegrzecznych" i wymierza im najwyższą, możliwą karę. Gdy przybywa do Hackett, stopniowo zyskuje nadzieję, że ma szansę na to, by wieść normalne życie. Nie da się jednak tak łatwo zmienić własnej, długo pielęgnowanej, natury.

kadr z filmu "Cicha noc, śmierci noc"

Kod zła

Film Oza Perkinsa, który w normalnych warunkach, uznających horror za gatunek równy innym, zebrałby sporo nominacji do Oscarów. Lee Harker (Maika Monroe) jest aspołeczną i introwertyczną dziewczyną, a także młodą agentką FBI z zaskakującą, niekoniecznie wytłumaczalną intuicją. Harker włącza się do akcji, gdy wszystkie lokalne siły Biura zostają zaangażowane do śledztwa ws. tajemniczego, seryjnego mordercy (Nicolas Cage) zostawiającego na miejscu zbrodni zaszyfrowane liściki, na których podpisuje się jako Longlegs. Choć poszukiwania wydają się być coraz skuteczniejsze, Lee coraz ciężej je znosi, a jej wspomnienia z przeszłości coraz silniej dają o sobie znać.

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kadr z filmu "Kod zła"

Nosferatu

Arcydzieło w wykonaniu Roberta Eggersa. Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) jest młodą dziewczyną, która sprowadza na siebie nieczystą siłę, nękającą ją w formie snów i wizji. W tym samym czasie pracujący w nieruchomościach Thomas (Nicholas Hoult), jej świeżo upieczony mąż, ma na horyzoncie ofertę, która może zmienić życie obojga. W celu jej sfinalizowania musi udać się w dalekie strony do przyszłego kupca - hrabiego Orloka (Bill Skarsgård). Przerażona Ellen odradza ukochanemu podróż, jednak on nie ulega jej namowom, co staje się wstępem do nadchodzącej tragedii.

kadr z filmu "Nosferatu"

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