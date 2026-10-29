Patrick Stewart nie żyje. Legendarny aktor miał 86 lat
Świat kina nie będzie już taki sam. Zmarł Patrick Stewart, którego miliony widzów pokochały za kultowe role w filmach i serialach. Miał 86 lat.
Patrick Stewart zmarł w swoim domu w Los Angeles. O śmierci poinformowała rodzina aktora. Brytyjski aktor pozostawił po sobie dziesiątki wspaniałych ról telewizyjnych, niezapomnianych występów kinowych, a Brytyjczycy pamiętają go również jako wybitnego aktora teatralnego.
Patrick Stewart nie żyje
Zmarł w walce Alzheimerem i otępieniem z ciałami Lewy’ego. Ostatnie tygodnie spędził w domu w Los Angeles pod opieką żony, Sunny Ozell, w otoczeniu bliskich i przyjaciół.
Urodzony w robotniczej rodzinie w Yorkshire, przez szesnaście lat grał w Royal Shakespeare Company, zanim w wieku 47 lat został kapitanem Picardem w „Star Trek: Następne pokolenie”. Dzisiaj odcinki z jego udziałem są klasykami telewizji i już na zawsze wpisały się w historię tego medium.
W latach 2000-2017 grał profesora Xaviera w filmach o X-Menach, a do roli tej wrócił w filmie „Avengers: Doomsday”, którego premiera zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 r.
Był też cenionym aktorem głosowym. Występował w serialu „American Dad!”, a w 2026 r. jedna z owiec w komedii kryminalnej „The Sheep Detectives”.
Przez całą karierę wracał na scenę, m.in. w duecie z Ianem McKellenem. Pozostawił żonę, piosenkarkę Sunny Ozell, oraz dwoje dzieci.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.