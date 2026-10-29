REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Patrick Stewart nie żyje. Legendarny aktor miał 86 lat

Świat kina nie będzie już taki sam. Zmarł Patrick Stewart, którego miliony widzów pokochały za kultowe role w filmach i serialach. Miał 86 lat.

Konrad Chwast
Dodaj do ulubionych w Google
patrick stewart
REKLAMA

Patrick Stewart zmarł w swoim domu w Los Angeles. O śmierci poinformowała rodzina aktora. Brytyjski aktor pozostawił po sobie dziesiątki wspaniałych ról telewizyjnych, niezapomnianych występów kinowych, a Brytyjczycy pamiętają go również jako wybitnego aktora teatralnego.

REKLAMA

Patrick Stewart nie żyje

Zmarł w walce Alzheimerem i otępieniem z ciałami Lewy’ego. Ostatnie tygodnie spędził w domu w Los Angeles pod opieką żony, Sunny Ozell, w otoczeniu bliskich i przyjaciół.

Urodzony w robotniczej rodzinie w Yorkshire, przez szesnaście lat grał w Royal Shakespeare Company, zanim w wieku 47 lat został kapitanem Picardem w „Star Trek: Następne pokolenie”. Dzisiaj odcinki z jego udziałem są klasykami telewizji i już na zawsze wpisały się w historię tego medium.

REKLAMA

W latach 2000-2017 grał profesora Xaviera w filmach o X-Menach, a do roli tej wrócił w filmie „Avengers: Doomsday”, którego premiera zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 r.

REKLAMA

Był też cenionym aktorem głosowym. Występował w serialu „American Dad!”, a w 2026 r. jedna z owiec w komedii kryminalnej „The Sheep Detectives”.

Przez całą karierę wracał na scenę, m.in. w duecie z Ianem McKellenem. Pozostawił żonę, piosenkarkę Sunny Ozell, oraz dwoje dzieci.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Konrad Chwast
Redaktor

Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.

REKLAMA
REKLAMA