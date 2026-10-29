Patrick Stewart nie żyje. Legendarny aktor miał 86 lat

Patrick Stewart zmarł w swoim domu w Los Angeles. O śmierci poinformowała rodzina aktora. Brytyjski aktor pozostawił po sobie dziesiątki wspaniałych ról telewizyjnych, niezapomnianych występów kinowych, a Brytyjczycy pamiętają go również jako wybitnego aktora teatralnego.

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Patrick Stewart nie żyje

Zmarł w walce Alzheimerem i otępieniem z ciałami Lewy’ego. Ostatnie tygodnie spędził w domu w Los Angeles pod opieką żony, Sunny Ozell, w otoczeniu bliskich i przyjaciół.

Urodzony w robotniczej rodzinie w Yorkshire, przez szesnaście lat grał w Royal Shakespeare Company, zanim w wieku 47 lat został kapitanem Picardem w „Star Trek: Następne pokolenie”. Dzisiaj odcinki z jego udziałem są klasykami telewizji i już na zawsze wpisały się w historię tego medium.

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W latach 2000-2017 grał profesora Xaviera w filmach o X-Menach, a do roli tej wrócił w filmie „Avengers: Doomsday”, którego premiera zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 r.

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Był też cenionym aktorem głosowym. Występował w serialu „American Dad!”, a w 2026 r. jedna z owiec w komedii kryminalnej „The Sheep Detectives”.

Przez całą karierę wracał na scenę, m.in. w duecie z Ianem McKellenem. Pozostawił żonę, piosenkarkę Sunny Ozell, oraz dwoje dzieci.

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