Apple TV jest już nudne. Znów zrobiło genialny thriller psychologiczny

Stephen Graham to artysta znany i ceniony od dawna, ale dopiero w ostatnich latach ma swój peak. Zachwalany przede wszystkim za role intensywnych, wywodzących się z klasy robotniczej bohaterów, ugruntował swoją pozycję jako jeden z najlepszych aktorów charakterystycznych w branży. Jego przełomowe występy w dramatach i kreacje czarnych charakterów to niezbity dowód na nieprawdopodobną wszechstronność. Zdolny chłop.

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Teraz znów uderzył w mroczniejsze tony. Mrożąca krew w żyłach rola wyrachowanego seryjnego mordercy w najnowszym thrillerze Apple TV+ zapewniła już serialowi „Ukryte w ciemności” serię recenzenckich peanów.

Graham portretuje tu Jurka Waltera, zabójcę, który potrafi zdominować innych psychicznie samą swoją obecnością. Jego występ już teraz porównywany jest do kreacji... Anthony’ego Hopkinsa w „Milczeniu owiec”, co pomogło serialowi osiągnąć imponujące 85 proc. pozytywnych recenzji krytyków w Rotten Tomatoes oraz 74 punkty na Metacritic. I wysoką notę od Adama Kudyby z naszej redakcji.

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Apple TV: Ukryta prawda - Nocturne - opinie. Znakomity thriller

Jedna z ofiar seryjnego mordercy przeżyła - oto punkt wyjścia akcji psychologicznego thrillera opartego na bestsellerowych powieściach Larsa Keplera pt. „Piaskun” i „Łazarz”. Ten fakt skłania detektywa Jonaha Lynna (Liev Schreiber) do wszczęcia poszukiwań pozostałych zaginionych osób, podczas gdy jego podopieczna, Saga Bauer (Zazie Beetz), działając pod przykrywką, próbuje wydobyć odpowiedzi od samego zabójcy: Waltera.

Zachodni krytycy są zgodni: wyszło świetnie. NME opisuje koncept wyjściowy jako połączenie „Mare z Easttown”, „Skazanego na śmierć” i „Milczenia owiec”. Redakcja wyróżnia „godną podziwu, niezwykle niepokojącą, a zarazem powściągliwą kreację Grahama”. Robi wielkie wrażenie już w scenie otwierającej pierwszy odcinek, w której Walter przekonuje innego pacjenta, by ten odebrał sobie życie.

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Pomysłowa, ale jednocześnie zagmatwana fabuła sprawia, że serial momentami wyraźnie zwalnia, szczególnie w dwóch pierwszych odcinkach, a charakterystyka postaci bywa schematyczna... Wraz z rozwojem wydarzeń produkcji udaje się jednak wyjść poza te wyświechtane elementy, również dzięki kilku porywającym kreacjom aktorskim.

Z czasem tytuł Nocturne okazuje się coraz bardziej trafny - w czarnym charakterze granym przez Grahama jest coś z nocy i będziecie chcieli odkryć, co takiego.

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Podobne, choć czasem bardziej powściągliwe pochwały płyną z innych dużych redakcji. Time, zwracając uwagę na niespieszne tempo narracji, stwierdza, że serial mimo tego oferuje „wszystko, czego można oczekiwać od prestiżowego dramatu kryminalnego XXI wieku”. Jednocześnie zauważa, że w miarę rozwoju fabuły coraz wyraźniej ujawniają się typowe dla gatunku schematy.

Los Angeles Times określa produkcję mianem serialu najwyższej klasy i chwali naturalne, wiarygodne występy znakomitej obsady, mimo że niektóre elementy fabuły bywają mało prawdopodobne. Z kolei Polygon to jedna z niewielu redakcji, które ostro krytykują produkcję, uznając ją za nieudaną adaptację. Ich zdaniem, zamiast wykorzystać niemal mityczny wpływ centralnej postaci złoczyńcy, całość stawia na przewidywalny dramat kryminalny skoncentrowany na policjantach.

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Wkrótce się okaże, czy „Ukryte w ciemności” zdoła dorównać takim gatunkowym perłom jak „Mindhunter”, „Hannibal” czy „Luther”. Widzowie przemówią. Jedno jest pewne: mrożąca krew w żyłach kreacja Grahama to wystarczający powód, by zainteresować się produkcją.

Premiera serialu odbędzie się 30 grudnia. Wówczas pierwsze dwa odcinki wpadną do Apple TV+.

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