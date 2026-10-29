Intensywny weekend w Netfliksie. Nowe thrillery, komedie i true crime'y
Netflix wjeżdża w nowy weekend z mocą. Tak - będzie co oglądać.
Nie ma co dyskutować - Netflix rządzi jeśli chodzi o liczbę dodawanych nowości. Dosłownie każdego dnia wpadają tam albo oryginalne filmy i seriale, albo tytuły na licencji. Jest tego tyle, że wiele dobrych tytułów przepada, a subskrybenci skupiają uwagę nie na tym, co trzeba. I potem słyszymy, że na Netfliksie nie ma co oglądać. Tyle, że jest.
Sprawdźmy zatem najciekawsze nowości tego tygodnia - i na co warto zwrócić uwagę w weekend.
Netflix - nowości. TOP 5 - co obejrzeć w weekend?
Garść kłamstw
Szwedzki thriller psychologiczny o dwóch parach, które postanawiają zamienić się domami na czas wakacji. Helene i Carl opuszczają swój dom pod Sztokholmem i przenoszą się do słonecznej willi na Sycylii, a Scarlett i Adam zajmują ich miejsce. Szybko okazuje się jednak, że za pozornie idealnym, bezproblemowym układem coś się kryje. Będą zdrady, będą niepokojące sekrety. Niewinna wymiana domów przerodzi się w niebezpieczną grę pełną manipulacji i wzajemnych podejrzeń. To chyba najciekawsza premiera tego weekendu.
Upadek El Mayo
Trzyczęściowy serial dokumentalny o Ismaelu „El Mayo” Zambadzie, współzałożycielu meksykańskiego kartelu z Sinaloa i wieloletnim partnerze Joaquína „El Chapo” Guzmána. Przez dekady El Mayo skutecznie unikał organów ścigania, aż w lipcu 2024 r. trafił w ręce amerykańskich władz w okolicznościach, które do dziś budzą pytania. Czy został porwany, zdradzony przez sojuszników, a może padł ofiarą tajnej operacji? Twórcy rekonstruują kulisy jego schwytania na podstawie relacji świadków, niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych i dokumentów sądowych, odsłaniając kulisy walki o władzę w świecie karteli.
Najniższa krajowa (Minimum wage)
Komediowy serial o grupie nastolatków pracujących w pizzerii, którzy próbują pogodzić szkolne obowiązki z chaotyczną codziennością w pracy. Na ich drodze stają trudni klienci, szalone zmiany i szef, który potrafi skutecznie uprzykrzyć życie całej ekipie. Niewielkie zarobki i wielkie ambicje to jednak dopiero początek problemów. Produkcja bazuje na popularnej serii youtube’owych skeczy - stawia na szybkie tempo, niedorzeczny humor oraz komizm wynikający z codziennych bolączek pracy w gastronomii.
Ten o Matthew Perrym
Trzyczęściowy serial dokumentalny poświęcony Matthew Perry’emu, aktorowi znanemu przede wszystkim z roli Chandlera Binga w „Przyjaciołach”. Produkcja opowiada o jego drodze do hollywoodzkiej sławy, ale nie pomija wieloletniej walki z uzależnieniem, kolejnych prób leczenia i problemów, które towarzyszyły mu mimo zawodowego sukcesu. Historię Perry’ego przybliżają jego bliscy i przyjaciele, odsłaniając bardziej osobistą stronę gwiazdy, która przez lata rozśmieszała miliony.
Kurs kolizyjny
Hiszpański thriller rozgrywający się w czasie kryzysu gospodarczego. Grupa przestępców napada na bank w Madrycie, ale plan zaczyna się sypać, gdy podczas ucieczki dochodzi do wypadku samochodowego. Wkrótce na jaw wychodzą kłamstwa, zdrady i tajemnice, które bohaterowie skrywali na długo przed napadem. Prosta historia o rabunku przekształca się w pełną napięcia rozgrywkę między bohaterami i bezwzględną walkę o przetrwanie. Co jest prawdą, a co manipulacją? Film wyreżyserował Daniel Sánchez Arévalo, a w obsadzie znaleźli się m.in. Laia Costa, Luis Zahera i Karra Elejalde.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).