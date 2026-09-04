Serial gangsterski w jeden dzień przejął Netfliksa. Użytkownicy na nic tak nie czekali

To była szybka akcja. I takiej też należało się spodziewać. W końcu gangsterski serial Guya Ritchiego podbił serca użytkowników Netfliksa jeszcze w 2024 roku. To właśnie wtedy pojawił się 1. sezon "Dżentelmenów" - odcinkowego sequela kinowego filmu pod tym samym tytułem. Stał się on takim hitem, że nie było wyjścia. Streamingowy gigant musiał zamówić kontynuację. Trochę na nią czekaliśmy.



2. sezon "Dżentelmenów" zadebiutował na Netfliksie ledwie wczoraj, 3 września. Dostaliśmy oczywiście wszystkie odcinki nowej odsłony serialu. I teraz użytkownicy platformy pochłaniają ją jak szaleni. Wydaje się, jakby dwa lata przerwy między odsłonami produkcji nie ostudziły ich zapału. Ba! Być może nawet zaostrzyły apetyt na poznanie dalszych losów bohaterów.

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Dżentelmeni - 2. sezon w jeden dzień podbił Netfliksa

Akcja 2. sezonu "Dżentelmenów" rozgrywa się rok po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Bobby próbuje rozwijać swoje zagraniczne imperium przestępcze, ale podejmuje coraz bardziej absurdalne decyzje. Eddie i Susie muszą więc zdecydować, czy powinni interweniować, czy może zaryzykować utratę dosłownie wszystkiego. Nie jest to oczywiście łatwe, o czym użytkownicy Netfliksa od razu zaczęli się przekonywać.

Dawno nie było powrotu serialu, na który użytkownicy Netfliksa by tak bardzo czekali. Inaczej nie da się bowiem wyjaśnić tego, co zdarzyło się w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Wystarczył jeden dzień, jedna doba, aby 2. sezon "Dżentelmenów" zdominował całe zestawienie.

W odstawkę poszły wcześniejsze hity - od 3. sezonu "1670" po "Śmierć żony pastora". Nawet "Krwawa ofiara", która od dłuższego czasu nieprzerwanie cieszyła się mianem najpopularniejszego serialu na Netfliksie w naszym kraju, spadła w zestawieniu na drugie miejsce. Innymi słowy: nic nie może się równać z nową odsłoną "Dżentelmenów".

Jeśli założyć, że podobnie dzieje się na innych rynkach, przypuszczenia Netfliksa okazały się trafne. Platforma zakładała, że 2. sezon "Dżentelmenów" będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem użytkowników. Dlatego jeszcze przed jego premierą zamówiła 3. sezon. Tak jest. Gangsterski serial Guya Ritchiego się nie kończy, a trwa w najlepsze. Otwartym pozostaje jednak pytanie, ile czasu tym razem będziemy musieli czekać na nowe odcinki. Oby nie kolejne dwa lata.



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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.