Nowy thriller Netfliksa zaliczył jeden z najmocniejszych debiutów 2026 roku

Według oficjalnych danych Netfliksa najchętniej oglądanym filmem anglojęzycznym zeszłego tygodnia było oczywiście "GTA VI: Szersze spojrzenie". Ale to przecież krótki metraż, do tego z wyczekiwanej gry. Był więc poza konkurencją. Dlatego właśnie prawdziwym zwycięzcą ostatnich dni jest "Szeptacz", który wpadł na platformę w zeszły piątek, 28 sierpnia.



Nie powinno nikogo dziwić, że "Szeptacz" przykuł uwagę użytkowników Netfliksa. To w końcu opowieść o wdowcu, którego syn zaginął. Główny bohater prosi więc o pomoc ojca - dawno niewidzianego emerytowanego detektywa. Wspólnie trafiają na trop mordercy skazanego wiele lat temu. Brzmi dobrze? A dodajmy do tego, że w główne role wcielają się Adam Scott i Robert De Niro. To był więc pewniak.

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Szeptacz - nowy thriller jest hitem Netfliksa

Zaraz po premierze rzuciliśmy się na "Szeptacza" i w miniony weekend oglądaliśmy go jak szaleni. Wszyscy. Na całym świecie. W tym w Polsce. Nie bez powodu thriller wciąż okupuje pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. I nie chce z niego zejść. Na wielu innych rynkach sytuacja wygląda podobnie.

Jak się okazuje, na całym świecie w premierowy weekend użytkownicy Netfliksa oglądali "Szeptacza" łącznie przez 44,1 mln godzin. Daje to ekwiwalent 23,2 mln wyświetleń. Dzięki temu film zaliczył jedno z najlepszych otwarć 2026 roku. Przegonił choćby "72 godziny" (22,1 mln wyświetleń) i zbliżył się wynikiem do "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego" (25,3 mln wyświetleń).

Jak policzyło What's On Netflix, "Szeptacz" zaliczył szóste najlepsze otwarcie 2026 roku. Do "Łupu" zajmującego pierwsze miejsce zestawienia (41,6 mln wyświetleń) mu daleko, ale to wciąż duże osiągnięcie. Zauważmy bowiem, że konkurencja w ostatnich miesiącach była całkiem spora.

Netflix co chwilę dodaje filmy, które zdobywają uwagę ogromnej części użytkowników. Tylko w tym roku na platformie zadebiutowały jeszcze takie hity jak "Alfa" czy "Machina wojenna". I to właśnie jeszcze one zaliczyły lepsze otwarcia niż "Szeptacz". Aczkolwiek nowy thriller wciąż nie powiedział ostatniego słowa i ciągle zdobywa nowych fanów.



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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.