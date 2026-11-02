W tych Dziadach Konrad jest kobietą. Nowy spektakl Teatru Telewizji

"Dziady" Adama Mickiewicza zostały wystawione na scenie po raz pierwszy w 1901 r. w krakowskim Teatrze Miejskim. Spektakl został wówczas opracowany przez Stanisława Wyspiańskiego. Od tej pory klasyczne dzieło pojawiało się nie tylko na deskach teatru, ale również w Teatrze Telewizji. Pierwsza sztuka z 1959 r. w reżyserii Adama Hanuszkiewicza obejmowała sceny dramatyczne z "Dziadów". Kolejne - prócz wersji z 1981 r., kiedy reżyser Jan Kulczyński zaadaptował tylko 3. część dramatu - były teatralnymi adaptacjami całego cyklu.

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Po raz ostani "Dziady" wystawiono w 2023 r. w formie spektaklu na żywo. Sztuka nosiła tytuł "Dziady. Śladami Adama Mickiewicza" i wyreżyserowali ją Magdalena Małecka-Wippich, Jarosław Gajewski i Jarosław Kilian. Teraz, 3 lata później, do kolekcji "Dziadów" dołączy nowy spektakl w nieco bardziej uwspółcześnionej formie, która jest obecnie tak aktualna, jak nigdy wcześniej. Kiedy nowe "Dziady" będzie można obejrzeć w telewizji?

Dziady - nowy spektakl Teatru Telewizji. Kiedy premiera?

Telewizyjna wersja "Dziadów" została zrealizowana dla Teatru Telewizji na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pod koniec stycznia 2026 r. "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej będzie można obejrzeć Teatrze Telewizji 3 listopada 2026 r.

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Kadr ze spektaklu "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej

Reżyserka postanowiła zmienić perspektywę buntownika Konrada, powierzając tę arcytrudną rolę kobiecie. Klasyczny tekst został osadzony w kontekście dzisiejszej rzeczywistości poprzez sceny, które są odniesienia do współczesnych konfliktów i problemów społecznych. W spektaklu pojawią się zatem wzmianki o strajku kobiet, "grzechach Kościoła", problemach z akceptacją przedstawicieli LGBT czy sytuacje rozgrywające się na wschodniej granicy. To właśnie m.in. one będą motorem do pokazania dzisiejszej mocno podzielonej Polski.

Dziś dwie Polski to nasza codzienność - dwa walczące przeciw sobie narody. Poeci stają pomiędzy walczącymi w bratobójczej walce stronami. Są samotni. Żadna ze stron nie potrzebuje poetów. Jak w upiornym śnie, śnimy wciąż tę samą historię, przez co przegrywamy jako ludzie.

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Za sztukę odpowiedzialni są:

Dramaturgia: Łukasz Chotkowski

Reżyseria: Maja Kleczewska

Scenografia i reżyseria światła: Katarzyna Borkowska

Kostiumy: Konrad Parol

Muzyka: Cezary Duchnowski

Choreografia: Kaya Kołodziejczyk

Choreografia menueta w scenie "Balu u Senatora": Romana Agnel

Realizacja telewizyjna: Józef Kowalewski

Montaż: Jacek Solakiewicz

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W obsadzie znaleźli się:

Dominika Bednarczyk - Konrad

Lidia Bogaczówna - Anioł/Zosia

Marcin Kalisz - Ksiądz Piotr

Jan Peszek - Senator

Jacek Strama - Guślarz

Karolina Kazoń - Tomasz/Ewa/Dama

Tomasz Międzik - Diabeł/Zły Pan/Doktor

Rafał Dziwisz - Diabeł/Pelikan

Tadeusz Zięba - Dziecko Józio

Marta Waldera - Dziecko Rózia

Maciej Jackowski - Kruk/Adolf

Natalia Strzelecka - Frejend/Pani Rollison

Agnieszka Kościelniak - Lwowicz/Dama

Katarzyna Zawiślak-Dolny - Żegota/Dama

Anna Syrbu - Sobolewski

Marcin Sianko - Diabeł/Bajkow

Dorota Godzic - Sowa/Feliks

Kaya Kołodziejczyk - Duch Konrada/Księżna

Karol Kubasiewicz - Kościelny/Lokaj/Chór w obrzędzie

Sławomir Rokita - Starzec/Kościelny

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Chór w obrzędzie:

Julia Latosińska

Wanda Skorny-Roszkowska

Tomasz Augustynowicz

Karol Kubasiewicz

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Tancerze Baletu Cracovia Danza:

Emilia Guguła

Ewelina Keller-Berko

Zuzanna Frank

Michał Kępka

Denis Onufrijczuk

Maksim Berko

Anna Wójcicka

Piotr Kita

Jan Zaremba

Piotr Kadula

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