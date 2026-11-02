W tych Dziadach Konrad jest kobietą. Nowy spektakl Teatru Telewizji
Teatr Telewizji pokaże "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej. Klasyczny tekst osadzony jest we współczesnej rzeczywistości, dzięki czemu spektakl jest wciąż aktualną opowieścią o konfliktach i problemach społecznych. Kiedy premiera?
"Dziady" Adama Mickiewicza zostały wystawione na scenie po raz pierwszy w 1901 r. w krakowskim Teatrze Miejskim. Spektakl został wówczas opracowany przez Stanisława Wyspiańskiego. Od tej pory klasyczne dzieło pojawiało się nie tylko na deskach teatru, ale również w Teatrze Telewizji. Pierwsza sztuka z 1959 r. w reżyserii Adama Hanuszkiewicza obejmowała sceny dramatyczne z "Dziadów". Kolejne - prócz wersji z 1981 r., kiedy reżyser Jan Kulczyński zaadaptował tylko 3. część dramatu - były teatralnymi adaptacjami całego cyklu.
Po raz ostani "Dziady" wystawiono w 2023 r. w formie spektaklu na żywo. Sztuka nosiła tytuł "Dziady. Śladami Adama Mickiewicza" i wyreżyserowali ją Magdalena Małecka-Wippich, Jarosław Gajewski i Jarosław Kilian. Teraz, 3 lata później, do kolekcji "Dziadów" dołączy nowy spektakl w nieco bardziej uwspółcześnionej formie, która jest obecnie tak aktualna, jak nigdy wcześniej. Kiedy nowe "Dziady" będzie można obejrzeć w telewizji?
Dziady - nowy spektakl Teatru Telewizji. Kiedy premiera?
Telewizyjna wersja "Dziadów" została zrealizowana dla Teatru Telewizji na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pod koniec stycznia 2026 r. "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej będzie można obejrzeć Teatrze Telewizji 3 listopada 2026 r.
Reżyserka postanowiła zmienić perspektywę buntownika Konrada, powierzając tę arcytrudną rolę kobiecie. Klasyczny tekst został osadzony w kontekście dzisiejszej rzeczywistości poprzez sceny, które są odniesienia do współczesnych konfliktów i problemów społecznych. W spektaklu pojawią się zatem wzmianki o strajku kobiet, "grzechach Kościoła", problemach z akceptacją przedstawicieli LGBT czy sytuacje rozgrywające się na wschodniej granicy. To właśnie m.in. one będą motorem do pokazania dzisiejszej mocno podzielonej Polski.
Dziś dwie Polski to nasza codzienność - dwa walczące przeciw sobie narody. Poeci stają pomiędzy walczącymi w bratobójczej walce stronami. Są samotni. Żadna ze stron nie potrzebuje poetów. Jak w upiornym śnie, śnimy wciąż tę samą historię, przez co przegrywamy jako ludzie.
Za sztukę odpowiedzialni są:
- Dramaturgia: Łukasz Chotkowski
- Reżyseria: Maja Kleczewska
- Scenografia i reżyseria światła: Katarzyna Borkowska
- Kostiumy: Konrad Parol
- Muzyka: Cezary Duchnowski
- Choreografia: Kaya Kołodziejczyk
- Choreografia menueta w scenie "Balu u Senatora": Romana Agnel
- Realizacja telewizyjna: Józef Kowalewski
- Montaż: Jacek Solakiewicz
W obsadzie znaleźli się:
- Dominika Bednarczyk - Konrad
- Lidia Bogaczówna - Anioł/Zosia
- Marcin Kalisz - Ksiądz Piotr
- Jan Peszek - Senator
- Jacek Strama - Guślarz
- Karolina Kazoń - Tomasz/Ewa/Dama
- Tomasz Międzik - Diabeł/Zły Pan/Doktor
- Rafał Dziwisz - Diabeł/Pelikan
- Tadeusz Zięba - Dziecko Józio
- Marta Waldera - Dziecko Rózia
- Maciej Jackowski - Kruk/Adolf
- Natalia Strzelecka - Frejend/Pani Rollison
- Agnieszka Kościelniak - Lwowicz/Dama
- Katarzyna Zawiślak-Dolny - Żegota/Dama
- Anna Syrbu - Sobolewski
- Marcin Sianko - Diabeł/Bajkow
- Dorota Godzic - Sowa/Feliks
- Kaya Kołodziejczyk - Duch Konrada/Księżna
- Karol Kubasiewicz - Kościelny/Lokaj/Chór w obrzędzie
- Sławomir Rokita - Starzec/Kościelny
Chór w obrzędzie:
- Julia Latosińska
- Wanda Skorny-Roszkowska
- Tomasz Augustynowicz
- Karol Kubasiewicz
Tancerze Baletu Cracovia Danza:
- Emilia Guguła
- Ewelina Keller-Berko
- Zuzanna Frank
- Michał Kępka
- Denis Onufrijczuk
- Maksim Berko
- Anna Wójcicka
- Piotr Kita
- Jan Zaremba
- Piotr Kadula
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.