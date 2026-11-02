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W tych Dziadach Konrad jest kobietą. Nowy spektakl Teatru Telewizji

Teatr Telewizji pokaże "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej. Klasyczny tekst osadzony jest we współczesnej rzeczywistości, dzięki czemu spektakl jest wciąż aktualną opowieścią o konfliktach i problemach społecznych. Kiedy premiera?

Anna Bortniak
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"Dziady" Adama Mickiewicza zostały wystawione na scenie po raz pierwszy w 1901 r. w krakowskim Teatrze Miejskim. Spektakl został wówczas opracowany przez Stanisława Wyspiańskiego. Od tej pory klasyczne dzieło pojawiało się nie tylko na deskach teatru, ale również w Teatrze Telewizji. Pierwsza sztuka z 1959 r. w reżyserii Adama Hanuszkiewicza obejmowała sceny dramatyczne z "Dziadów". Kolejne - prócz wersji z 1981 r., kiedy reżyser Jan Kulczyński zaadaptował tylko 3. część dramatu - były teatralnymi adaptacjami całego cyklu.

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Po raz ostani "Dziady" wystawiono w 2023 r. w formie spektaklu na żywo. Sztuka nosiła tytuł "Dziady. Śladami Adama Mickiewicza" i wyreżyserowali ją Magdalena Małecka-Wippich, Jarosław Gajewski i Jarosław Kilian. Teraz, 3 lata później, do kolekcji "Dziadów" dołączy nowy spektakl w nieco bardziej uwspółcześnionej formie, która jest obecnie tak aktualna, jak nigdy wcześniej. Kiedy nowe "Dziady" będzie można obejrzeć w telewizji?

Dziady - nowy spektakl Teatru Telewizji. Kiedy premiera?

Telewizyjna wersja "Dziadów" została zrealizowana dla Teatru Telewizji na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pod koniec stycznia 2026 r. "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej będzie można obejrzeć Teatrze Telewizji 3 listopada 2026 r.

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Kadr ze spektaklu "Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej

Reżyserka postanowiła zmienić perspektywę buntownika Konrada, powierzając tę arcytrudną rolę kobiecie. Klasyczny tekst został osadzony w kontekście dzisiejszej rzeczywistości poprzez sceny, które są odniesienia do współczesnych konfliktów i problemów społecznych. W spektaklu pojawią się zatem wzmianki o strajku kobiet, "grzechach Kościoła", problemach z akceptacją przedstawicieli LGBT czy sytuacje rozgrywające się na wschodniej granicy. To właśnie m.in. one będą motorem do pokazania dzisiejszej mocno podzielonej Polski.

Dziś dwie Polski to nasza codzienność - dwa walczące przeciw sobie narody. Poeci stają pomiędzy walczącymi w bratobójczej walce stronami. Są samotni. Żadna ze stron nie potrzebuje poetów. Jak w upiornym śnie, śnimy wciąż tę samą historię, przez co przegrywamy jako ludzie.

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Za sztukę odpowiedzialni są:

  • Dramaturgia: Łukasz Chotkowski
  • Reżyseria: Maja Kleczewska
  • Scenografia i reżyseria światła: Katarzyna Borkowska
  • Kostiumy: Konrad Parol
  • Muzyka: Cezary Duchnowski
  • Choreografia: Kaya Kołodziejczyk
  • Choreografia menueta w scenie "Balu u Senatora": Romana Agnel
  • Realizacja telewizyjna: Józef Kowalewski
  • Montaż: Jacek Solakiewicz
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W obsadzie znaleźli się:

  • Dominika Bednarczyk - Konrad
  • Lidia Bogaczówna - Anioł/Zosia
  • Marcin Kalisz - Ksiądz Piotr
  • Jan Peszek - Senator
  • Jacek Strama - Guślarz
  • Karolina Kazoń - Tomasz/Ewa/Dama
  • Tomasz Międzik - Diabeł/Zły Pan/Doktor
  • Rafał Dziwisz - Diabeł/Pelikan
  • Tadeusz Zięba - Dziecko Józio
  • Marta Waldera - Dziecko Rózia
  • Maciej Jackowski - Kruk/Adolf
  • Natalia Strzelecka - Frejend/Pani Rollison
  • Agnieszka Kościelniak - Lwowicz/Dama
  • Katarzyna Zawiślak-Dolny - Żegota/Dama
  • Anna Syrbu - Sobolewski
  • Marcin Sianko - Diabeł/Bajkow
  • Dorota Godzic - Sowa/Feliks
  • Kaya Kołodziejczyk - Duch Konrada/Księżna
  • Karol Kubasiewicz - Kościelny/Lokaj/Chór w obrzędzie
  • Sławomir Rokita - Starzec/Kościelny
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Chór w obrzędzie:

  • Julia Latosińska
  • Wanda Skorny-Roszkowska
  • Tomasz Augustynowicz
  • Karol Kubasiewicz
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Tancerze Baletu Cracovia Danza:

  • Emilia Guguła
  • Ewelina Keller-Berko
  • Zuzanna Frank
  • Michał Kępka
  • Denis Onufrijczuk
  • Maksim Berko
  • Anna Wójcicka
  • Piotr Kita
  • Jan Zaremba
  • Piotr Kadula
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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
adam mickiewiczdziadyTeatrTeatr Telewizji
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