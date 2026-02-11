Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć

Nowa produkcja z uniwersum "Stranger Things" zmierza na Netfliksa i będzie to coś wyjątkowego. Tym razem fani będą mogli obejrzeć prequel serialu, "Stranger Things: The First Shadow", który pierwotnie powstał jako broadwayowskie przedstawienie, ale ostatecznie zostanie ono profesjonalnie sfilmowane i trafi na Netfliksa.

Anna Bortniak
stranger things film broadway netflix
REKLAMA

Finał serialu "Stranger Things" zadebiutował 1 stycznia 2026 roku, co oznacza, że przygody uwielbianych bohaterów z oryginalnej serii dobiegły końca. Nie oznacza to jednak, że fani hitowej produkcji Netfliksa musieli pożegnać się z Hawkins na dobre - w międzyczasie bracia Duffer wraz z ekipą pracowali nad zupełnie nowym, tym razem animowanym serialem z uniwersum "Stranger Things", "Stranger Things. Opowieści z 85", który zadebiutuje na Netfliksie wiosną 2026 roku.

Okazuje się, że nie będzie to jedyna produkcja, która zasili bibliotekę streamingowe giganta - Netflix już pracuje nad tym, by do serwisu trafiła jedyny w swoim rodzaju tytuł. Mowa o "Stranger Things: The First Shadow", który jest prequelem oryginalnej historii i pierwotnie mieli go zobaczyć tylko widzowie na Broadwayu. Tak się na szczęście nie stanie i obejrzą go również subskrybenci platformy.

REKLAMA

Prequel Stranger Thing trafi na Netfliksa. Nakręcą przedstawienie z Broadwayu

"Stranger Things: The First Shadow" powstał jako przedstawienie na Broadway. Podjęto jednak decyzję, że prequel oryginalnego serialu zostanie profesjonalnie sfilmowany i pokazany na Netfliksie. Na ten moment planowana data premiery nie została jeszcze ogłoszona, natomiast Collider podaje, że już teraz odwołano przedstawienia, aby w tym tygodniu realizować zdjęcia. Co ciekawe, pierwotnie planowano nagrać spektakl już pod koniec zeszłego roku.

Fabuła sztuki koncentruje się na nastoletnim Henrym Creelu Jr., psychokinetycznym mieszkańcu Hawkins w stanie Indiana, który w późniejszej części historii stał się makabryczną istotą zwaną Vecną. Wraz z rozwojem jego mocy, nastolatek ulega coraz większemu wpływowi mrocznej istoty z innego wymiaru. Jego zdolnościami zaczyna interesować się dr Martin Brenner z Hawkins National Laboratory, a tymczasem młodzi Jim Hopper i Joyce zaczynają przyglądać się podejrzanej sprawie.

Sztuka łączy pochodzenie mocy Henry'ego ze służbą jego ojca na USS Eldridge, okręcie marynarki wojennej, który rzekomo brał udział w paranormalnym eksperymencie podczas II wojny światowej. Za scenariusz do spektaklu na podstawie opowiadania braci Duffer i Jacka Thorne'a odpowiada Kate Trefry, która również uczestniczyła w pisaniu historii. Reżyserią zajęli się Stephen Daldry i Justin Martin. W obsadzie spektaklu znaleźli się: Louis McCartney jako Henry Creel, T.R. Knight jako Victor Creel, Gabrielle Nevaeh jako Patty Newby i Alex Breaux jako Dr. Brenner.

"Stranger Things: The First Shadow" zadebiutował na londyńskim West Endzie w 2023 roku, a w zeszłym roku trafił na Broadway. Produkcja z Broadwayu zdobyła nagrody Tony za scenografię, oświetlenie i dźwięk, a także otrzymała specjalną nagrodę Tony za efekty specjalne.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
11.02.2026 08:54
Tagi: Filmy NetflixStranger ThingsTeatr
Najnowsze
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA