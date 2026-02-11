Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć

Ładowanie...

Finał serialu "Stranger Things" zadebiutował 1 stycznia 2026 roku, co oznacza, że przygody uwielbianych bohaterów z oryginalnej serii dobiegły końca. Nie oznacza to jednak, że fani hitowej produkcji Netfliksa musieli pożegnać się z Hawkins na dobre - w międzyczasie bracia Duffer wraz z ekipą pracowali nad zupełnie nowym, tym razem animowanym serialem z uniwersum "Stranger Things", "Stranger Things. Opowieści z 85", który zadebiutuje na Netfliksie wiosną 2026 roku.



Okazuje się, że nie będzie to jedyna produkcja, która zasili bibliotekę streamingowe giganta - Netflix już pracuje nad tym, by do serwisu trafiła jedyny w swoim rodzaju tytuł. Mowa o "Stranger Things: The First Shadow", który jest prequelem oryginalnej historii i pierwotnie mieli go zobaczyć tylko widzowie na Broadwayu. Tak się na szczęście nie stanie i obejrzą go również subskrybenci platformy.

Prequel Stranger Thing trafi na Netfliksa. Nakręcą przedstawienie z Broadwayu

"Stranger Things: The First Shadow" powstał jako przedstawienie na Broadway. Podjęto jednak decyzję, że prequel oryginalnego serialu zostanie profesjonalnie sfilmowany i pokazany na Netfliksie. Na ten moment planowana data premiery nie została jeszcze ogłoszona, natomiast Collider podaje, że już teraz odwołano przedstawienia, aby w tym tygodniu realizować zdjęcia. Co ciekawe, pierwotnie planowano nagrać spektakl już pod koniec zeszłego roku.



Fabuła sztuki koncentruje się na nastoletnim Henrym Creelu Jr., psychokinetycznym mieszkańcu Hawkins w stanie Indiana, który w późniejszej części historii stał się makabryczną istotą zwaną Vecną. Wraz z rozwojem jego mocy, nastolatek ulega coraz większemu wpływowi mrocznej istoty z innego wymiaru. Jego zdolnościami zaczyna interesować się dr Martin Brenner z Hawkins National Laboratory, a tymczasem młodzi Jim Hopper i Joyce zaczynają przyglądać się podejrzanej sprawie.

Sztuka łączy pochodzenie mocy Henry'ego ze służbą jego ojca na USS Eldridge, okręcie marynarki wojennej, który rzekomo brał udział w paranormalnym eksperymencie podczas II wojny światowej. Za scenariusz do spektaklu na podstawie opowiadania braci Duffer i Jacka Thorne'a odpowiada Kate Trefry, która również uczestniczyła w pisaniu historii. Reżyserią zajęli się Stephen Daldry i Justin Martin. W obsadzie spektaklu znaleźli się: Louis McCartney jako Henry Creel, T.R. Knight jako Victor Creel, Gabrielle Nevaeh jako Patty Newby i Alex Breaux jako Dr. Brenner.

"Stranger Things: The First Shadow" zadebiutował na londyńskim West Endzie w 2023 roku, a w zeszłym roku trafił na Broadway. Produkcja z Broadwayu zdobyła nagrody Tony za scenografię, oświetlenie i dźwięk, a także otrzymała specjalną nagrodę Tony za efekty specjalne.

Anna Bortniak 11.02.2026 08:54

