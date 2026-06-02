REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się
  3. Dramy

Widz pisał SMS-y podczas spektaklu. Rosamund Pike nie wytrzymała

Rosamund Pike po spektaklu zwróciła uwagę widzowi ze sceny. Podczas przedstawienia na West Endzie aktorka zauważyła, że ktoś z publiczności wyciąga telefon, aby wysłać SMS-a i postanowiła skomentować sytuację, która bardzo ją zdenerwowała.

Anna Bortniak
rosamund pike sms spektakl teatr uwaga widzowie
REKLAMA

Obecnie ludzie nie rozstają się ze swoimi telefonami i mają je pod ręką w każdej sytuacji. Zerkanie na telefon nie w każdej sytuacji jest jednak wskazane - na przykład podczas uczestniczenia w kulturalnych wydarzeniach. I o tyle, o ile w kinie zerknięcie na ekran, aby sprawdzić, która jest godzina, jest jeszcze akceptowane, tak instytucje, gdzie aktorzy próbują nawiązać z widzami połączenie, to już świętość - te miejsca powinny być wolne od telefonów.

Właśnie dlatego zachowanie jednego z widzów spotkało się z ostrą krytyką Rosamund Pike. Po zakończonym spektaklu na West Endzie aktorka postanowiła zwrócić się do osoby, która podczas przedstawienia, zamiast skupić się na spektaklu i poczuć go całą sobą, wolała wyciągnąć telefon i odpisywać na SMS-y.

REKLAMA

Rosamund Pike skrytykowała widza za pisania SMS-ów podczas spektaklu

W sobotę w londyńskim teatrze Wyndham na West Endzie odbyło się przedstawienie "Inter Alia", w którym Pike wciela się w Jessicę Parks, wybitną i pionierskią sędzią Sądu Koronnego w Londynie. Po ostatnich ukłonach aktorka niespodziewanie wróciła na scenę i wygłosiła krótkie przemówienie:

Chciałam tylko powiedzieć wszystkim, którzy idą do teatru, że to ogromna rzecz, którą staramy się wam przekazać. Próbuję opowiedzieć wam historię, czuję was i mam nadzieję, że wy też czujecie mnie.

Następnie wskazała na część publiczności i powiedziała:

REKLAMA

Ktoś pisał SMS-y w tej części. Wiesz, kim jesteś i nie zamierzam cię wyróżniać. Może to było bardzo ważne, może jesteś lekarzem i ratujesz komuś życie, i mam nadzieję, że tak jest, ale widzimy to, czujemy to. Mam was, czuję, że muszę was wszystkich trzymać, więc kiedy to czuję i widzę, jest mi ciężko.

Za swoje przemówienie Pike otrzymała od publiczności gromkie brawa. Nie jest ona zresztą jedyną artystką, która otwarcie sprzeciwia się korzystaniu z urządzeń mobilnych podczas przedstawień teatralnych.

W ubiegłym miesiącu Lesley Manville powiedziała w BBC Radio 4, że publiczność nie powinna robić zdjęć ani filmów podczas opadania kurtyny. Stwierdziła, że machanie telefonami przed twarzami aktorów jest dla nich obraźliwe. Cynthia Erivo przerwała z kolei swój występ w "Draculi" na West Endzie po tym, jak zauważyła widza filmującego przedstawienie, a Andrew Scott podczas "Hamleta" przerwał słynny monolog "być albo nie być" widząc, że widz wyciągnął laptopa, aby wysłać e-maile.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
02.06.2026 13:04
Tagi: Rosamund PikeTeatr
REKLAMA
Najnowsze
11:38
Łódź Summer Festival 2026 nadchodzi. Line-up to ogień
Aktualizacja: 2026-06-02T11:38:16+02:00
11:26
Nowe sci-fi ma klimat Andora i Czarnobyla. Apple TV wygrał
Aktualizacja: 2026-06-02T11:26:45+02:00
10:14
Obejrzałam finał Ligi Konferencji z Trybem PRO AI. Polsat Box Go robi to dobrze
Aktualizacja: 2026-06-02T10:14:59+02:00
9:50
Kto zastąpi Homelandera? Zdradza to jeden szczegół w The Boys
Aktualizacja: 2026-06-02T09:50:35+02:00
9:10
Wyciekł zwiastun 7. odcinka Stamtąd. Będzie naprawdę ostro
Aktualizacja: 2026-06-02T09:10:00+02:00
18:39
Shrek 5 trafi do kin dużo szybciej. Co z dubbingiem Osła?
Aktualizacja: 2026-06-01T18:39:44+02:00
16:51
Orange Warsaw Festival rozpoczął festiwalowe lato z przytupem. Tych koncertów nie zapomnę
Aktualizacja: 2026-06-01T16:51:28+02:00
16:02
Lista nowości HBO Max na czerwiec 2026 wylądowała. Pełno niespodzianek
Aktualizacja: 2026-06-01T16:02:00+02:00
15:01
W Stamtąd nikt nie jest bezpieczny. 6. odcinek to potwierdza
Aktualizacja: 2026-06-01T15:01:00+02:00
13:59
Człowiek w Żółci posuwa się coraz dalej. To się źle skończy
Aktualizacja: 2026-06-01T13:59:00+02:00
13:33
Nowości na czerwiec 2026 w Canal+ to szaleństwo. Co obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-06-01T13:33:09+02:00
12:01
Filmy na Dzień Dziecka 2026. Nowości do obejrzenia z najmłodszymi
Aktualizacja: 2026-06-01T12:01:00+02:00
10:24
Na Orange Warsaw Festival widziałem koncert w 8K. W VR-ze bawiłem się znakomicie
Aktualizacja: 2026-06-01T10:24:20+02:00
9:55
Obejrzałem film Johna Travolty w Apple TV. Musisz zrobić to samo
Aktualizacja: 2026-06-01T09:55:42+02:00
9:39
To ostateczny koniec Euforii. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-06-01T09:39:43+02:00
9:02
Koniec kariery Clinta Eastwooda. Nie dostaniemy nowych filmów
Aktualizacja: 2026-06-01T09:02:03+02:00
15:15
The Trio to bardzo intymny serial. Zapytaliśmy gwiazdy, jak poradziły sobie na planie
Aktualizacja: 2026-05-31T15:15:00+02:00
13:16
Kiedy 4. sezon programu LOL: Kto Się Śmieje Ostatni? Znamy uczestników
Aktualizacja: 2026-05-31T13:16:00+02:00
13:01
Polskie seriale w SkyShowtime. TOP 8 wspaniałych tytułów
Aktualizacja: 2026-05-31T13:01:00+02:00
12:10
Wybuchających bogaczy biorę w ciemno. Nowość na VOD sprawia brutalną frajdę
Aktualizacja: 2026-05-31T12:10:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA