Powstaje prequel Gry o Tron. Nawet George R.R. Martin jest zaskoczony

Royal Shakespeare Company ogłosiło światową premierę "Game of Thrones: The Mad King", nowej sztuki autorstwa George'a R.R. Martina, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Zaadaptuje ją Duncan Macmillan, a na stołku reżyserskim zasiądzie Dominic Cooke. Sztukę, której akcja rozgrywa się przed wydarzeniami "Gry o tron", zadebiutuje latem w Royal Shakespeare Theatre w Stratford-upon-Avon.

Prequel Gry o tron zostanie wystawiony na deskach teatru. Premiera spektaklu latem

Spektakl "Game of Thrones: The Mad King" rozgrywa się wczesną wiosną w Harrenhal. Rozpoczyna się on wystawnym bankietem w przeddzień turnieju rycerskiego, gdzie spotykają się nie tylko zakochani, ale również biesiadnicy, którzy spekulują, kto będzie walczył. Tymczasem bezlitosny Szalony Król swoimi krwawymi poczynani wywołuje narastający niepokój, a dysydenci z jego najbliższego otoczenia snują zdradzieckie plany, co zwiastuje wielką bitwę. Bohaterami tej historii będą postaci z rodów Targaryen, Stark, Lannister, Baratheon i Martell.

Sztuka jest prequelem, którego akcja rozgrywa się ponad dekadę przed wydarzeniami z "Gry o tron". Długa zima zaczęła odwilż i po raz pierwszy od lat wszystkie wielkie rody spotykają się na turnieju - mającym być największym w historii. To jak nowy świt, pełen nadziei i możliwości. Ale turnieje zawsze mają mroczniejszy cel - wyjaśnili Macmillan i Cooke.

Wielu fanów "Gry o tron" z pewnością wolałoby zobaczyć serial lub chociaż film na podstawie wspomnianej fabuły. Co ciekawe, również sam George R.R. Martin był zaskoczony takim wyborem:

Kiedy po raz pierwszy napisałem "Grę o tron", nie wyobrażałem sobie, że będzie to coś innego niż książka. To była przestrzeń, w której moja wyobraźnia mogła istnieć bez ograniczeń. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, została ona zaadaptowana na serial, a widzowie mogli wejść do świata mojej wyobraźni za pośrednictwem telewizji. To, że moja praca zostanie teraz zaadaptowana na scenę, jest czymś, czego się nie spodziewałem, ale witam to z wielkim entuzjazmem i ekscytacją. Teatr oferuje coś wyjątkowego. Miejsce, w którym moja wyobraźnia i wyobraźnia widzów mogą się spotkać i, mam nadzieję, stworzyć coś magicznego.

Pojawia się pytanie, czy sztukę będą mogły zobaczyć również osoby, którym nie uda się przybyć do Royal Shakespeare Theatre. Na przykładzie Netfliksa i prequela serialu "Stranger Things" można powiedzieć, że jest nadzieja.

"Stranger Things: The First Shadow" to prequel oryginalnej historii braci Duffer, który powstał jako przedstawienie na Broadway. Podjęto jednak decyzję, że spektakl zostanie profesjonalnie sfilmowany i pokazany na Netfliksie. Być może HBO w przypadku prequela "Gry o tron" również podejmie taką decyzję, dzięki czemu sztukę będzie mogła zobaczyć większa liczba widzów. Fani legendarnego fantasy z pewnością na to liczą.

Anna Bortniak 19.02.2026 10:05

