REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Powstaje prequel Gry o Tron. Nawet George R.R. Martin jest zaskoczony

Prequel "Gry o tron" coraz bliżej. Historia z uwielbianego uniwersum fantasy zostanie przedstawiona na deskach teatru Royal Shakespeare Theatre w Stratford-upon-Avon w Anglii, czego nie spodziewał się nawet sam George R.R. Martin. Premiera widowiska została już ustalona. Kiedy będzie można je zobaczyć?

Anna Bortniak
george rr martin gra o tron the mad king spektakl teatr premiera
REKLAMA

Royal Shakespeare Company ogłosiło światową premierę "Game of Thrones: The Mad King", nowej sztuki autorstwa George'a R.R. Martina, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Zaadaptuje ją Duncan Macmillan, a na stołku reżyserskim zasiądzie Dominic Cooke. Sztukę, której akcja rozgrywa się przed wydarzeniami "Gry o tron", zadebiutuje latem w Royal Shakespeare Theatre w Stratford-upon-Avon.

REKLAMA

Prequel Gry o tron zostanie wystawiony na deskach teatru. Premiera spektaklu latem

Spektakl "Game of Thrones: The Mad King" rozgrywa się wczesną wiosną w Harrenhal. Rozpoczyna się on wystawnym bankietem w przeddzień turnieju rycerskiego, gdzie spotykają się nie tylko zakochani, ale również biesiadnicy, którzy spekulują, kto będzie walczył. Tymczasem bezlitosny Szalony Król swoimi krwawymi poczynani wywołuje narastający niepokój, a dysydenci z jego najbliższego otoczenia snują zdradzieckie plany, co zwiastuje wielką bitwę. Bohaterami tej historii będą postaci z rodów Targaryen, Stark, Lannister, Baratheon i Martell.

Sztuka jest prequelem, którego akcja rozgrywa się ponad dekadę przed wydarzeniami z "Gry o tron". Długa zima zaczęła odwilż i po raz pierwszy od lat wszystkie wielkie rody spotykają się na turnieju - mającym być największym w historii. To jak nowy świt, pełen nadziei i możliwości. Ale turnieje zawsze mają mroczniejszy cel

- wyjaśnili Macmillan i Cooke.

Wielu fanów "Gry o tron" z pewnością wolałoby zobaczyć serial lub chociaż film na podstawie wspomnianej fabuły. Co ciekawe, również sam George R.R. Martin był zaskoczony takim wyborem:

Kiedy po raz pierwszy napisałem "Grę o tron", nie wyobrażałem sobie, że będzie to coś innego niż książka. To była przestrzeń, w której moja wyobraźnia mogła istnieć bez ograniczeń. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, została ona zaadaptowana na serial, a widzowie mogli wejść do świata mojej wyobraźni za pośrednictwem telewizji. To, że moja praca zostanie teraz zaadaptowana na scenę, jest czymś, czego się nie spodziewałem, ale witam to z wielkim entuzjazmem i ekscytacją. Teatr oferuje coś wyjątkowego. Miejsce, w którym moja wyobraźnia i wyobraźnia widzów mogą się spotkać i, mam nadzieję, stworzyć coś magicznego.

Pojawia się pytanie, czy sztukę będą mogły zobaczyć również osoby, którym nie uda się przybyć do Royal Shakespeare Theatre. Na przykładzie Netfliksa i prequela serialu "Stranger Things" można powiedzieć, że jest nadzieja.

"Stranger Things: The First Shadow" to prequel oryginalnej historii braci Duffer, który powstał jako przedstawienie na Broadway. Podjęto jednak decyzję, że spektakl zostanie profesjonalnie sfilmowany i pokazany na Netfliksie. Być może HBO w przypadku prequela "Gry o tron" również podejmie taką decyzję, dzięki czemu sztukę będzie mogła zobaczyć większa liczba widzów. Fani legendarnego fantasy z pewnością na to liczą.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
19.02.2026 10:05
Tagi: FantasyGeorge R.R. MartinGra o tronTeatr
Najnowsze
8:52
Bad Bunny zagra w filmie. Główna rola i mega mocna ekipa
Aktualizacja: 2026-02-19T08:52:37+01:00
19:01
Dla nowego dreszczowca Prime Video zarwałem nockę. I teraz chodzę niewyspany
Aktualizacja: 2026-02-18T19:01:00+01:00
17:16
Netflix dodał mocarny horror sci-fi. A subskrybenci się na niego rzucili
Aktualizacja: 2026-02-18T17:16:05+01:00
16:12
Użytkownicy Netfliksa z całego świata doceniają polski serial. Wielki hit
Aktualizacja: 2026-02-18T16:12:00+01:00
14:59
Piep*zyć Mickiewicza 3 to wielkie rozczarowanie. Nadzieja we mnie umarła
Aktualizacja: 2026-02-18T14:59:00+01:00
12:28
To fantasy na HBO Max staje się coraz lepsze. Fani zaciskają zęby
Aktualizacja: 2026-02-18T12:28:11+01:00
10:48
Daniel Radcliffe mówi wprost: trzeba chronić aktorów z serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2026-02-18T10:48:02+01:00
10:28
Światłowód do VOD. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?
Aktualizacja: 2026-02-18T10:28:14+01:00
10:11
Hail Mary to potwór. Ujawniono czas trwania nowego science fiction
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:12+01:00
8:58
Prequel Stranger Things narobi kłopotów. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-18T08:58:36+01:00
19:40
Kryminał Netfliksa już wcześniej był bardzo brutalny. Teraz jest za ostry
Aktualizacja: 2026-02-17T19:40:00+01:00
18:39
Ten serial wojenny katapultuje widzów w niebo. Ciągle do niego wracają
Aktualizacja: 2026-02-17T18:39:21+01:00
17:33
Rebelia Blackfyre’ów. Dlaczego to tak ważne w Rycerzu Siedmiu Królestw?
Aktualizacja: 2026-02-17T17:33:00+01:00
15:49
Żulczyk broni Taco Hemingwaya: "Czegoś tu nie łapię"
Aktualizacja: 2026-02-17T15:49:17+01:00
14:57
Kiedy Piep*zyć Mickiewicza 3 trafi na Netfliksa? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-17T14:57:38+01:00
14:23
Wnuk bohaterki Ołowianych dzieci krytykuje serial. Staje w obronie babci
Aktualizacja: 2026-02-17T14:23:15+01:00
13:24
Uwielbiana seria w końcu na Netfliksie. To definicja nostalgii
Aktualizacja: 2026-02-17T13:24:21+01:00
12:55
Masz dość grzecznego kina? Te filmy doprowadzą cię do ekstazy w kinie
Aktualizacja: 2026-02-17T12:55:44+01:00
11:49
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-17T11:49:39+01:00
10:28
Zamachowski kradnie drugi plan w Ołowianych dzieciach. Najlepsza rola od dawna
Aktualizacja: 2026-02-17T10:28:39+01:00
9:22
Nowy Spider-Man będzie zupełnie inny. Więcej przeciwników, Pajączek wytrzyma
Aktualizacja: 2026-02-17T09:22:39+01:00
9:05
Kultowy horror Stephena Kinga leci na Prime Video. Autor to mistrz serialowej grozy
Aktualizacja: 2026-02-17T09:05:31+01:00
19:49
Robert Duvall nie żyje. Legendarny aktor miał 95 lat
Aktualizacja: 2026-02-16T19:49:09+01:00
19:03
Okłamali was. Crime 101 nie jest drugą Gorączką
Aktualizacja: 2026-02-16T19:03:19+01:00
18:59
Kultowa seria horrorów opanowała HBO Max. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-02-16T18:59:18+01:00
18:40
Tragedia podczas zdjęć do serialu Apple TV. Nie żyje producentka
Aktualizacja: 2026-02-16T18:40:58+01:00
17:22
Gwiazdor Stranger Things zbeształ teorię fanów. "Już nas nie potrzebujecie"
Aktualizacja: 2026-02-16T17:22:03+01:00
16:04
7 błędów Ołowianych dzieci. Autorka książki je wypunktowała
Aktualizacja: 2026-02-16T16:04:00+01:00
15:01
Tragiczny finał Sądu Siedmiu w Rycerzu Siedmiu Królestw. Kto zginął?
Aktualizacja: 2026-02-16T15:01:10+01:00
14:21
Kiedy nowe odcinki Rodzinki.pl? Nie pozbierałam się jeszcze po ostatnim sezonie
Aktualizacja: 2026-02-16T14:21:30+01:00
13:10
Doda jak Taylor Swift. Ceny biletów na jej koncert to nie żart
Aktualizacja: 2026-02-16T13:10:35+01:00
13:07
Technologia w podpasce - nie wierzysz? Zobacz, jak Procter & Gamble zmienia reguły gry w codziennej higienie
Aktualizacja: 2026-02-16T13:07:00+01:00
12:43
Joe odwiedza uniwerki na Netfliksie. Ja potrzebuję spa dla oczu
Aktualizacja: 2026-02-16T12:43:36+01:00
11:24
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - konkurs. Wygraj projektory Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-16T11:24:51+01:00
10:21
Wichrowe Wzgórza nie są tak złe, jak próbują wam wmówić. Serio
Aktualizacja: 2026-02-16T10:21:52+01:00
10:06
Paramount atakuje. Netflix nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2026-02-16T10:06:33+01:00
9:06
Użytkownicy Netfliksa włączają nowy dreszczowiec i łykają go na raz
Aktualizacja: 2026-02-16T09:06:46+01:00
15:03
Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny
Aktualizacja: 2026-02-15T15:03:00+01:00
14:05
Widzowie już wiedzą, która platforma zamiecie konkurencję w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-15T14:05:00+01:00
13:02
Wielki reżyser znów w formie. Obejrzałem La Grazia i jestem zachwycony
Aktualizacja: 2026-02-15T13:02:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA