Wielki koncert z okazji Święta Niepodległości. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie obejrzeć?

Z okazji Święta Niepodległości jak zwykle na terenie całego kraju odbywają się liczne wydarzenia i imprezy. Na stałe w ich pejzaż wpisał się już organizowany od 2024 roku koncert "Wspólna Niepodległa" z udziałem największych gwiazd rodzimej sceny muzycznej. Będzie on transmitowany na żywo w ogólnodostępnej telewizji. Sprawdzamy więc, kogo usłyszymy, o której koncert się rozpocznie i gdzie można go obejrzeć.

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Wspólna Niepodległa - koncert z okazji Święta Niepodległości

Spis treści:

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Wspólna Niepodległa - kto wystąpi?

11 listopada 2026 roku na Cytadeli Warszawskiej w ramach koncertu "Wspólna Niepodległa" wystąpi szesnaścioro artystów. Każdemu z nich przypisano jedno województwo. W ramach swoich występów zaśpiewają oni m.in. wybraną pieśń ludową z danego regionu.

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Rozpiska gwiazd, które wystąpią na koncercie "Wspólna Niepodległa" wraz z przypisanymi im województwami, prezentuje się następująco:

Maryla Rodowicz (lubuskie)

Justyna Steczkowska (podkarpackie)

Andrzej Piaseczny (świętokrzyskie)

Tatiana Okupnik (łódzkie)

Tomasz Organek (kujawsko-pomorskie)

Margaret (zachodniopomorskie)

Kasia Sienkiewicz (mazowieckie)

Kasia Lins (wielkopolskie)

Kasia Stankiewicz (warmińsko-mazurskie)

Natalia Muianga (pomorskie)

Marika (podlaskie)

Igo (małopolskie)

Jarecki (opolskie)

Grubson (śląskie)

Igor Herbut (dolnośląskie)

Livka (lubelskie)

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Wspólna Niepodległa - o której rozpocznie się koncert?

Koncert z okazji Święta Niepodległości odbędzie się już dzisiaj, 11 listopada 2026 roku. Rozpocznie się on o 17:30 przed gmachem Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Wspólna Niepodległa - gdzie obejrzeć koncert?

Nie wszyscy oczywiście mogą uczestnić w koncercie "Wspólna Niepodległa" na żywo. Gdziekolwiek byście nie byli, będziecie jednak mogli obejrzeć imprezę dzięki transmisji na żywo na kanałach TVP1 i TVP Polonia. Start razem z imprezą o 17:30.

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