Wielki koncert z okazji Święta Niepodległości. Kto wystąpi? Kiedy i gdzie obejrzeć?
Szykuje się wielkie muzyczne widowisko. 11 listopada 2026 roku świętujemy 108. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się wyjątkowy koncert z udziałem największych artystów. Kto wystąpi? O której wydarzenie się rozpocznie? Gdzie obejrzeć transmisję na żywo?
Z okazji Święta Niepodległości jak zwykle na terenie całego kraju odbywają się liczne wydarzenia i imprezy. Na stałe w ich pejzaż wpisał się już organizowany od 2024 roku koncert "Wspólna Niepodległa" z udziałem największych gwiazd rodzimej sceny muzycznej. Będzie on transmitowany na żywo w ogólnodostępnej telewizji. Sprawdzamy więc, kogo usłyszymy, o której koncert się rozpocznie i gdzie można go obejrzeć.
Wspólna Niepodległa - koncert z okazji Święta Niepodległości
Spis treści:
Wspólna Niepodległa - kto wystąpi?
11 listopada 2026 roku na Cytadeli Warszawskiej w ramach koncertu "Wspólna Niepodległa" wystąpi szesnaścioro artystów. Każdemu z nich przypisano jedno województwo. W ramach swoich występów zaśpiewają oni m.in. wybraną pieśń ludową z danego regionu.
Rozpiska gwiazd, które wystąpią na koncercie "Wspólna Niepodległa" wraz z przypisanymi im województwami, prezentuje się następująco:
- Maryla Rodowicz (lubuskie)
- Justyna Steczkowska (podkarpackie)
- Andrzej Piaseczny (świętokrzyskie)
- Tatiana Okupnik (łódzkie)
- Tomasz Organek (kujawsko-pomorskie)
- Margaret (zachodniopomorskie)
- Kasia Sienkiewicz (mazowieckie)
- Kasia Lins (wielkopolskie)
- Kasia Stankiewicz (warmińsko-mazurskie)
- Natalia Muianga (pomorskie)
- Marika (podlaskie)
- Igo (małopolskie)
- Jarecki (opolskie)
- Grubson (śląskie)
- Igor Herbut (dolnośląskie)
- Livka (lubelskie)
Wspólna Niepodległa - o której rozpocznie się koncert?
Koncert z okazji Święta Niepodległości odbędzie się już dzisiaj, 11 listopada 2026 roku. Rozpocznie się on o 17:30 przed gmachem Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Wspólna Niepodległa - gdzie obejrzeć koncert?
Nie wszyscy oczywiście mogą uczestnić w koncercie "Wspólna Niepodległa" na żywo. Gdziekolwiek byście nie byli, będziecie jednak mogli obejrzeć imprezę dzięki transmisji na żywo na kanałach TVP1 i TVP Polonia. Start razem z imprezą o 17:30.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.