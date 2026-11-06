Kiedy premiera 11. sezonu Rancza? Wszystko jasne

Pierwotna wersja zakładała, że 11. sezon "Rancza", czyli "Ranczo. Zemsta wiedźm" zadebiutuje w połowie listopada, o czym poinformował Wojciech Adamczyk. Niedługo później okazało się, że to optymistyczna prognoza i należy spodziewać się drobnego opóźnienia. Telewizja Polska skorygowało słowa filmowca, ogłaszając, że nowe "Ranczo" pojawi się na ekranach dopiero w grudniu. Dokładna data premiery nie była wówczas znana i widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość. Dziś wszystko jest już jasne.

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Ranczo - kiedy premiera 11. sezonu w TVP? Dokładna data

Nowy, 11. sezon "Rancza", czyli "Ranczo. Zemsta wiedźm" zadebiutuje na kanale TVP 1 w niedzielę, 6 grudnia, o godzinie 20:25 - podaje Press.pl. Oznacza to, że od premiery produkcji dzieli nas już tylko miesiąc. To wspaniała wiadomość dla widzów, którzy na kontynuację tej uwielbianej polskiej produkcji czekają już 10 lat. Serial będzie składał się z 6 odcinków i najpewniej każdy kolejny będzie emitowany co tydzień w niedzielę, aż do 10 stycznia 2027 r.

Violetta Arlak i Cezary Żak jako Halina Kozioł i Paweł Kozioł

Fabuła 11. sezonu osadzona jest 10 lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. W życiu bohaterów wiele zdążyło się przez ten czas zmienić, łącznie z tym, że dzieci są już dorosłe. Szczegóły na temat fabuły nie są znane, choć wiadomo, że w pewnej mierze skupi się ona na tytułowych wiedźmach, które będą miały wpływ na mieszkańców Wilkowyj. W czarownice wcielą się: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Kalina Poks oraz Monika Pawlicka.

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Do serialu powróci również oryginalna obsada. W swoje role wcielą się: Cezary Żak (Paweł Kozioł i Piotr Kozioł), Artur Barciś (Arkadiusz Czerepach), Ilona Ostrowska (Lucy Wilska), Katarzyna Żak (Kazimiera Solejukowa), Violetta Arlak (Halina Kozioł), Marta Chodorowska (Klaudia Kozioł), Magdalena Kuta (Lodzia Czerepach), Jacek Kawalec (Tomasz Witebski) czy Bartłomiej Kasprzykowski (ksiądz Robert).

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