Kiedy premiera 11. sezonu Rancza? Wszystko jasne
Czas oczekiwania na 11. sezon "Rancza" z każdym dniem kurczy się coraz bardziej. Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że nowa odsłona zadebiutuje w grudniu tego roku. Dziś wiadomo już, kiedy dokładnie pojawi się na ekranach. Najwyższa pora grzać telewizory.
Pierwotna wersja zakładała, że 11. sezon "Rancza", czyli "Ranczo. Zemsta wiedźm" zadebiutuje w połowie listopada, o czym poinformował Wojciech Adamczyk. Niedługo później okazało się, że to optymistyczna prognoza i należy spodziewać się drobnego opóźnienia. Telewizja Polska skorygowało słowa filmowca, ogłaszając, że nowe "Ranczo" pojawi się na ekranach dopiero w grudniu. Dokładna data premiery nie była wówczas znana i widzowie musieli uzbroić się w cierpliwość. Dziś wszystko jest już jasne.
Ranczo - kiedy premiera 11. sezonu w TVP? Dokładna data
Nowy, 11. sezon "Rancza", czyli "Ranczo. Zemsta wiedźm" zadebiutuje na kanale TVP 1 w niedzielę, 6 grudnia, o godzinie 20:25 - podaje Press.pl. Oznacza to, że od premiery produkcji dzieli nas już tylko miesiąc. To wspaniała wiadomość dla widzów, którzy na kontynuację tej uwielbianej polskiej produkcji czekają już 10 lat. Serial będzie składał się z 6 odcinków i najpewniej każdy kolejny będzie emitowany co tydzień w niedzielę, aż do 10 stycznia 2027 r.
Fabuła 11. sezonu osadzona jest 10 lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. W życiu bohaterów wiele zdążyło się przez ten czas zmienić, łącznie z tym, że dzieci są już dorosłe. Szczegóły na temat fabuły nie są znane, choć wiadomo, że w pewnej mierze skupi się ona na tytułowych wiedźmach, które będą miały wpływ na mieszkańców Wilkowyj. W czarownice wcielą się: Dorota Stalińska, Katarzyna Maciąg, Karolina i Paulina Chapko, Anna Sroka-Hryń, Joanna Stanecka, Magdalena Wróbel, Kalina Poks oraz Monika Pawlicka.
Do serialu powróci również oryginalna obsada. W swoje role wcielą się: Cezary Żak (Paweł Kozioł i Piotr Kozioł), Artur Barciś (Arkadiusz Czerepach), Ilona Ostrowska (Lucy Wilska), Katarzyna Żak (Kazimiera Solejukowa), Violetta Arlak (Halina Kozioł), Marta Chodorowska (Klaudia Kozioł), Magdalena Kuta (Lodzia Czerepach), Jacek Kawalec (Tomasz Witebski) czy Bartłomiej Kasprzykowski (ksiądz Robert).
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.