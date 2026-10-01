Polacy oglądają Lalkę na Netfliksie, w kinach i telewizji. Nie mają Prusa dość

Wrzesień to miesiąc "Lalki". I to nie jednej. Jakiś czas temu na Netfliksie zadebiutował serial na motywach powieści Bolesława Prusa. Teraz, dokładnie wczoraj, 30 września, do kin weszła filmowa adaptacja lektury szkolnej z udziałem Marcina Dorocińskiego. Wydawałoby się, że to już dużo. A przecież jest jeszcze więcej.

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Ani serial Netfliksa, ani film z Marcinem Dorocińskim nie są pierwszymi adaptacjami powieści Bolesława Prusa. Jeszcze w 1968 roku na podstawie lektury szkolnej powstał pełny metraż w reżyserii Wojciecha Hasa. Niecałą dekadę później pojawił się serial Ryszarda Bera. I to właśnie tę ostatnią produkcję postanowiła teraz przypomnieć TVP.

Lalka - nie tylko serial Netfliksa i film kinowy

Jeszcze zanim pojawiła się netfliksowa "Lalka" na TVP1 rozpoczęła się emisja serialu z lat 70. Stało się to dokładnie 6 września. Do dzisiaj na antenie "jedynki" mogliśmy więc obejrzeć cztery odcinki produkcji. Według danych Nielsen Audience Measurment, które obejmują widzów w domu i poza domem, co tydzień, w niedziele o 14:30, setki tysięcy Polaków oglądają w telewizji adaptację powieści Bolesława Prusa.

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Wygląda to więc tak, że użytkownicy Netfliksa wciąż nie mogą przestać "Lalki" oglądać - od czasu swojej premiery nie schodzi ona z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Według informacji podanych przez "Rzeczpospolitą" nawet 300 tys. osób mogło kupić bilety na filmową "Lalkę" jeszcze przed jej premierą. A to niewiele mniej niż osób, które obejrzały pierwszy odcinek "Lalki" na TVP1.

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Pierwszy odcinek "Lalki" na "jedynce" cieszył się najniższą oglądalnością ze wszystkich dotychczas wyemitowanych. Obejrzało go bowiem 330 tys. widzów. Znacznie więcej, bo aż 440 tys., zgromadził odcinek czwarty.

"Lalka" z lat 70. składa się z dziewięciu odcinków. Wszystkie są dostępne na TVP VOD. Co jednak ważniejsze, popularność serialu na antenie TVP1 pokazuje, że mylił się każdy, kto uważał, że wyjście w jednym miesiącu "Lalki" Netfliksa i filmowej odbije się na ich oglądalności. Bo, jak się okazuje, Polacy znaleźli przestrzeń na jeszcze jedną.

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