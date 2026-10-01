Polacy oglądają Lalkę na Netfliksie, w kinach i telewizji. Nie mają Prusa dość
"Lalek" nigdy dość? Obecnie grane są trzy adaptacje powieści Bolesława Prusa. Polacy na potęgę oglądają serial Netfliksa, mogą już pójść do kina na film z Marcinem Dorocińskim, a do tego chętnie śledzą losy Wokulskiego i Łęckiej w telewizji.
Wrzesień to miesiąc "Lalki". I to nie jednej. Jakiś czas temu na Netfliksie zadebiutował serial na motywach powieści Bolesława Prusa. Teraz, dokładnie wczoraj, 30 września, do kin weszła filmowa adaptacja lektury szkolnej z udziałem Marcina Dorocińskiego. Wydawałoby się, że to już dużo. A przecież jest jeszcze więcej.
Ani serial Netfliksa, ani film z Marcinem Dorocińskim nie są pierwszymi adaptacjami powieści Bolesława Prusa. Jeszcze w 1968 roku na podstawie lektury szkolnej powstał pełny metraż w reżyserii Wojciecha Hasa. Niecałą dekadę później pojawił się serial Ryszarda Bera. I to właśnie tę ostatnią produkcję postanowiła teraz przypomnieć TVP.
Lalka - nie tylko serial Netfliksa i film kinowy
Jeszcze zanim pojawiła się netfliksowa "Lalka" na TVP1 rozpoczęła się emisja serialu z lat 70. Stało się to dokładnie 6 września. Do dzisiaj na antenie "jedynki" mogliśmy więc obejrzeć cztery odcinki produkcji. Według danych Nielsen Audience Measurment, które obejmują widzów w domu i poza domem, co tydzień, w niedziele o 14:30, setki tysięcy Polaków oglądają w telewizji adaptację powieści Bolesława Prusa.
Wygląda to więc tak, że użytkownicy Netfliksa wciąż nie mogą przestać "Lalki" oglądać - od czasu swojej premiery nie schodzi ona z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Według informacji podanych przez "Rzeczpospolitą" nawet 300 tys. osób mogło kupić bilety na filmową "Lalkę" jeszcze przed jej premierą. A to niewiele mniej niż osób, które obejrzały pierwszy odcinek "Lalki" na TVP1.
Pierwszy odcinek "Lalki" na "jedynce" cieszył się najniższą oglądalnością ze wszystkich dotychczas wyemitowanych. Obejrzało go bowiem 330 tys. widzów. Znacznie więcej, bo aż 440 tys., zgromadził odcinek czwarty.
"Lalka" z lat 70. składa się z dziewięciu odcinków. Wszystkie są dostępne na TVP VOD. Co jednak ważniejsze, popularność serialu na antenie TVP1 pokazuje, że mylił się każdy, kto uważał, że wyjście w jednym miesiącu "Lalki" Netfliksa i filmowej odbije się na ich oglądalności. Bo, jak się okazuje, Polacy znaleźli przestrzeń na jeszcze jedną.
Więcej o "Lalce" poczytasz na Spider's Web:
- Filmy i seriale z Kamilą Urzędowską. Lalka tego nie przebije
- Wszystkie adaptacje Lalki. Nie tylko filmy i seriale
- Lalki zrobiły psikusa. Wycieczki szkolne już się nie nabiorą
- Lalka gra na hejterach, jak Łęcka na Wokulskim. Są wyniki serialu
- Czy hejterzy Lalki Netfliksa znajdą ukojenie w filmie? Sprawdzamy różnice
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.