Zabójczo odjechany serial już na Prime Video. Te aktorki dają czadu

Przeciwieństwa się przyciągają, a w kinie stanowią o sile dobrego filmu lub serialu. To metoda wyjątkowo prosta - zestawić ze sobą dwie charyzmatyczne, acz różne od siebie jednostki i obserwować ich losy. Zwykle to się sprawdza, ale warunek jest następujący: trzeba dokonać dobrego wyboru. Mądre głowy w Prime Video go dokonały, dzięki czemu od wczoraj możemy oglądać w serwisie "Kumpele na zabój" - nowy serial akcji.

Kumpele zabijają śmiechem w Prime Video. Doskonały wybór

Debbie Claybourne (Octavia Spencer) i Judith Burton (Hannah Waddingham) są dozgonnymi przyjaciółkami, które były przekonane, że wiedzą o sobie wszystko. Okazuje się jednak, że jest inaczej, a Judith skrywa ogromny sekret – jest międzynarodową zabójczynią na zlecenie. Gdy z jej przeszłości wyłania się tajemnicza postać, a jedna z misji kończy się katastrofą, życie obu kobiet wywraca się do góry nogami. Zmuszone do wspólnej ucieczki, wyruszają w pełną niebezpieczeństw podróż przez Europę. Rozpoczyna się wyścig z czasem, podczas którego depczą im po piętach organy ścigania, doskonale wyszkoleni zabójcy oraz wyjątkowo groźni przestępcy. Dwie przyjaciółki kontra cały świat, chciałoby się powiedzieć.

Nie wiem, kto wpadł na pomysł sparowania ze sobą Octavii Spencer i Hannah Waddingham. Chętnie bym się dowiedział, by móc wyróżnić tę osobę, bo to naprawdę jedna z lepszych twórczych decyzji, jakie da się podjąć. Spencer to znakomita aktorka, która przez wiele lat była znana z mocnych, dramatycznych ról, ale nie ograniczała się tylko do nich - doskonale przerażała m.in. w horrorze "Ma". Waddingham zaś wypłynęła na szerokie wody zwłaszcza dzięki roli Rebeki w "Tedzie Lasso", ale ma na koncie inne, wyraziste kreacje ("Kaskader", "Mission: Impossible - The Final Reckoning", "Sex Education", "Gra o tron"). Obie cechują się wyjątkową charyzmą, której nie da się podrobić.

To właśnie na relacji ich postaci osadzony jest ciężar serialu. Jasne, intryga rozgrywająca się w tle również jest ważna, ale dynamika między Debbie i Judith zdaje się być tu najistotniejsza. Nic dziwnego - jedna z przyjaciółek dowiaduje się bowiem, że druga, jej najlepsza kompanka życiowa, jest kimś zupełnie innym i przez długie lata prowadziła sekretne życie. Teraz obie są w sytuacji zagrożenia, więc muszą dokonywać spektakularnych ucieczek przed tymi, którzy chcą ich śmierci, a w międzyczasie - skonfrontować się i wyjaśnić wiele rzeczy.

Oprócz wspomnianych Spencer i Waddingham drugi plan serialu jest naprawdę solidny: mamy bowiem do czynienia z obecnością m.in. Billa Nighy'ego ("Lazarus", "Życie") i Eda Skreina ("Rebel Moon"). "Kumpele na zabój" w całości wylądowały już na Prime Video, a biorąc pod uwagę wszystko, co wiadomo o tym serialu, jego seans powinien stanowić naprawdę solidną rozrywkę.

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