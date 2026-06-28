Nowy hit Prime Video już dostał 2. sezon. Szykują się wielkie zmiany

To była błyskawiczna akcja. "Każdy kolejny rok" wpadł na Prime Video dokładnie 10 czerwca. W wielu krajach na świecie z miejsca trafił do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. U nas ciągle nie schodzi z wysokich pozycji. Pierwszy już co prawda nie jest, ale wciąż nie opuścił podium - zajmuje trzecie miejsce. Użytkownicy serwisu wciąż zachwycają się tą wzruszającą opowieścią.



"Każdy kolejny rok" cieszył (a właściwie cieszy) się taką popularnością, że Prime Video postanowiło nie zwlekać. Kuje żelazo póki gorące. Po niecałych 20 dniach od premiery platforma Amazona zdecydowała, że serial dostanie 2. sezon. Nie będzie to jednak zwyczajna kontynuacja. Nadchodzą duże zmiany.

"KAŻDY KOLEJNY ROK" OBEJRZYSZ NA: KAŻDY KOLEJNY ROK Prime Video

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Każdy kolejny rok - o czym opowie 2. sezon hitu Prime Video?

"Każdy kolejny rok" do tej pory skupiał się na losach Percy, która po tragicznym zdarzeniu wraca do położonego nad jeziorem Barry's Bay. To właśnie tam po raz pierwszy się zakochała i przeżyła pierwszy miłosny zawód. Teraz po wielu latach przychodzi jej zmierzyć się z własną przeszłością i bolesnymi wspomnieniami. Przy czym największym wyzwaniem staje się spotkanie z chłopakiem, który odmienił jej życie - Samem Florkiem.

"Każdy kolejny rok" to adaptacja bestsellerowej serii powieści Carley Fortune. Jak podaje Variety, Po adaptacji jej pierwszej części literackich oryginałów, Prime Video weźmie teraz na warsztat "One Golden Summer". Oznacza to, że tym razem fabuła będzie skupiać się na Charliem Florku - bracie Sama. Przy czym platforma Amazona zapewnia, że dotychczasowe wątki z uwielbianymi przez fanów postaciami również będą kontynuuowane.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy należy się spodziewać nowych odcinków "Każdego kolejnego roku". Jeśli jednak 2. sezon będzie cieszył się popularnością na podobnym poziomie, co pierwsza odsłona, serial może się jeszcze na nim nie skończyć. W końcu literacka seria spod pióra Carley Fortune składa się łącznie z pięciu książek. Tym samym materiałów źródłowych do adaptacji Prime Video szybko nie zabraknie.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.